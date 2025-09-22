El play off de la ACT deja a Camargo sin plaza en ARC1

La temporada de remo finalizó ayer con la última regata de ACT del año, la Bandera El Corte inglés, y una noticia ya esperada para ... el remo cántabro, pero que se confirmó definitivamente con la finalización del play off de ascenso y permanencia en la máxima categoría del remo: el descenso de Camargo a ARC2.

Los cachoneros ya habían perdido la categoría semanas atrás, al concluir penúltimos la competición regular y verse superados en las regatas de permanencia, pero les quedaba un resquicio para agarrarse a la segunda categoría. Con el descenso automático de Cabo Cruz, de no ascender ningún club gallego se hubiera abierto una plaza más en ARC1 que automáticamente se habría asignado a Camargo. Sin embargo, el play off se cerró en aguas vizcaínas con los ascensos de Itxasoko Ama y los gallegos de Chapela, que el año que viene bogarán en ACT. En consecuencia, el Grupo 1 de ARC se mantiene configurado como ya quedó en agosto.

Aun así, a los camargueses les queda aún una última oportunidad. Por el momento, solo cuatro traineras han confirmado su participación en el Grupo 2 de la ARC para el verano que viene. Aunque aún hay margen para la inscripción, de confirmarse esta escueta nómina se sopesa la posibilidad de unir ambos grupos para crear una competición de 16 barcos. Los clubes de la ARC se reunirán en octubre para analizarlo. Pero por el momento la Virgen del Carmen es barco de la ARC2.

En caso de que se mantenga la actual división, el año que viene el remo cántabro tendrá así representantes en ARC1: Pedreña y Astillero, que lucharán por la hegemonía del remo cántabro tanto en la Liga como en las regatas federativas y los campeonatos autonómicos. En ARC2, si es que se continúa disputando bogarán con seguridad Castro y Camargo, mientras que Laredo aspira a poder echar de nuevo la trainera al agua como ya hizo este verano, y Santoña sigue trabajando con el objetivo de volver a competir en Liga. Esa es la meta que se ha trazado tras el paréntesis de 2025, pero aún no se ha garantizado el número suficiente de remeros como para dar por segura su participación.

La temporada se cierra con Orio como gran protagonista de la temporada. Los aguiluchos, recientes ganadores de La Concha, alzaron también ayer el título de la ACT, que ya tenían matemáticamente asegurado, haciendo así doblete.