La Semana Bolística mantiene su formato con once días de competición Las jornadas más importantes del curso se dirimirán en Maliaño entre el próximo martes 19 y el viernes, día 29

La Semana Bolística ya es oficial. El evento más importante del año bolístico, que tendrá lugar entre los días 19 y 29 de este mes de agosto, fue presentado ayer en el salón de plenos del Ayuntamiento de Camargo en un acto que sirvió, además, para sortear los cuartos de final de la Copa Federación. Antes de dar a conocer lo que ocurrirá a partir del próximo martes fue descubierta en la bolera de Maliaño, sede de la competición, la placa que convierte en oficial el de Gerardo Castanedo como nombre del recinto.

Campeonatos de España de Primera, femenino e infantil, Torneo del Millón y Copa Federación componen la programación de un espectáculo cuyos abonos anticipados ya están a la venta en el corro camargués de 19.00 a 21.00 horas, durante todos los días, a un precio de 15 euros. Este año sale de la cartelera el trofeo al KO femenino, que se disputará en la misma fecha que en cursos pretéritos pero en otra bolera, la de San Vicente.

La Semana Bolística se abrirá el martes a las 18.00 horas con el partido entre el cuadro local y la peña Madrileña. Los capitalinos han hecho pública una carta abierta en la que piden algunos cambios para ediciones venideras, entre ellos el adelanto de fecha del sorteo, para poder organizar la logística del desplazamiento, y el ajuste de los tiros a la competición que ellos disputan habitualmente. Por ello aportan como fórmula que los cuartos de la Copa FEB se diriman desde dieciocho metros como tiro máximo, las semifinales desde diecinueve y la final desde veinte.

Tras las semifinales del jueves, el viernes 22 será el día del Torneo del Millón, que ocupará la programación toda la jornada. El sábado 23 llegará la primera jornada del Nacional femenino, mientras que el día 24 habrá doble programación, cuartos del infantil en sesión matinal y fase final femenina por la tarde.

Ya el lunes los más jóvenes disputarán su traca final antes del partido decisivo de la Copa, que dará paso a la gran cita de las jornadas, el Campeonato de España de Primera entre martes y viernes, los dos primeros días con la primera vuelta, el jueves con los octavos de final y en la última tarde los cuartos, las semifinales y la final. Es decir, la sesión bolística más especial del curso.

Será la tercera Semana Bolística que se celebré en Camargo, después de las que acogió el polideportivo de Revilla en los años 1988 y 2014. Una vez que se disputó el desempate entre cuatro jugadores por dos puestos, serán Rubén Haya y Héctor Salmón los que abran esta tarde el concurso de la Feria del Queso de Pesquera, que se iniciará a las 15.30 horas y cuya final será a corro libre.

Además de los clasificados en el desempate en la bolera de Los 20 Chavales estarán Óscar González, Víctor González, Lolo Lavid, David Penagos, Carlos García y Jairo Arozamena. Una cita tradicional en la que se volverán a ver las caras Víctor y Carlos, que parten como favoritos para llevarse el triunfo en la competición de Pesquera.