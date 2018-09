Boxeo Sergio García busca adversario para luchar por el Campeonato de Europa Sergio 'el Niño' García, sobre estas líneas en una imagen de archivo, es el aspirante oficial al Campeonato de Europa superwelter. / Luis Palomeque Zakaria Attou, conel que se debía medirpor el título el día 29en Torrelavega, ha sido desposeído de la corona tras suspender de nuevo el combate, esta vez alegando una lesión ASER FALAGÁN Santander Viernes, 21 septiembre 2018, 09:45

Sergio García peleará por el título europeo superwelter. Hasta aquí nada nuevo. Se sabía que el sábado 29 de septiembre sería el combate estrella de la velada prevista en Torrelavega. Pero ahora las cosas han cambiado. El cántabro debía medirse a Zakaria Attou, hasta ayer vigente campeón continental, pero ya no lo hará. El púgil francés comunicó que no viajaría a España y suspendió el combate alegando una lesión de última hora. Era la tercera vez que le daba largas al 'Niño' y la segunda que aplazaba el combate con argumentos que no han convencido demasiado. Tan poco que colmó la paciencia de la Federación Europea. Tanto que ayer mismo se vio desposeído del título, como confirmó el propio Sergio García.

Ahora el torrelaveguense debe buscar adversario (la Federación ya ha contactado con dos y espera recibir respuesta entre hoy y mañana) para que todo el programa pueda seguir adelante. En caso de que alguno de los dos elegidos que ya tienen noticia de lo sucedido acepten la propuesta, Torrelavega tendrá su combate por el título. La diferencia, que no será entre el campeón y el aspirante, sino entre dos candidatos.

Decepcionado

«La verdad es que no sé cómo tomármelo. Ya ha alegado dos veces distintos problemas para no combatir y lo que espero es que le retiren el título y que me dejen competir por el Campeonato de Europa con cualquier otro aspirante», explicaba García tras recibir la confirmación oficial de la anulación del francés. Lo hacía visiblemente decepcionado por lo que considera un gesto «muy poco profesional». Y lo hacía con sólidos argumentos para lanzar sus palabras, porque bastaron unas pocas horas para que su presagio se cumpliera y Attou se viera desposeído del título continental.

Zakaria Attou, que tras anular de nuevo su combate ha sido desposeído del título, según confirmó el propio García.

«A día de hoy la velada sigue en pie», acotaba después el propio García, que no interrumpe la preparación con la esperanza de poder buscar dentro de ocho días el título continental: «No me queda otra que ser optimista. Yo espero que puedan encontrar a alguien; a ver si tenemos suerte, pero se tienen que dar las circunstancias. Tiene que estar ranqueado, porque va a ser un combate por el título con un aspirante oficial, que soy yo, y un segundo, así que no se puede traer a cualquiera. Y además debe estar preparado y disponible».

La contestación llegará, para bien o para mal, en las próximas 24 o 48 horas. En consecuencia, con el lunes como horizonte más lejano se debe saber si la velada puede finalmente disputarse o si por el contrario es necesario aplazarla, con la consiguiente devolución del importe de las entradas.

La FederaciónEuropea ya se ha puesto en contacto con dos aspirantes. Si aceptan, habrá combate el 29

Este era ya el segundo plantón que Attou daba al torrelaveguense, después de haber evidenciado sus escasos deseos de enfrentarse a él en la que era una defensa obligatoria del título. Ya suspendió la primera velada, prevista en Francia después de que el equipo galo ganara la subasta y anulada dos semanas antes aduciendo problemas del promotor. Una decisión y un argumento que ya disgustaron a Sergio García y su entorno, máxime cuando se comunicó con tan poco tiempo. Toda una decepción a la que se une esta segunda.

Después, según indica el propio García, el aún vigente campeón continental se negó a viajar a España, pero ante la amenaza de que se le retirara el título aceptó finalmente el combate en Torrelavega. El penúltimo capítulo lo escribió al anunciar que no acudiría, aduciendo una repentina lesión a unos pocos días para el combate. Llovía ya sobre mojado y esta vez incluso la Federación Europea ha decidido decir basta.

Inminente

En consecuencia, la velada está ahora en el aire y la organización tratará de resolver entre hoy y mañana el problema para comunicar si se mantiene el programa previsto (con otro boxeador como adversario) o si por el contrario es necesario suspenderla. «Le han desposeído del título y me están buscando rival», insistía anoche el púgil cántabro.

«Si de aquí a mañana –por hoy– o pasado –por el sábado– lo encuentran tendremos combate. Ya han llamado a un par de ellos y ahora tienen que responder. Si dicen que sí, todo seguirá en pie y si no, habrá que aplazar y combatir en otra fecha con otro aspirante», explicaba el 'Niño', que recordaba de nuevo que «de momento la velada se mantiene. Solo en caso de que no se encontrase a nadie se suspendería el fin de semana o el mismo lunes».

«Yo me sigo preparando igual y me mantengo en el peso», añadía el cántabro, a quien no le queda «más remedio que ser optimista». «A ver si encuentran un rival para poder combatir, porque he hecho ya dos preparaciones para enfrentarme con él y ofrecer una excusa como esta a menos de diez días es muy poco profesional», concluía.