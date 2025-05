Silvia Güemes (Santander, 1977) vive estos días pegada a un teléfono. Es de esas personas esenciales para que algo como el Rallye Festival Hoznayo salga ... a la perfección. Se ocupa de unos de los grandes protagonistas de esta historia: los participantes.

–¿Qué supone estar en la organización del Rallye Festival Hoznayo?

–Es algo que lleva mucho tiempo, algo a lo que le pones ganas, afición... Tienes ganas de hacerlo muy bien. Para ello, es importante sentir el mundo del motor.

–¿De qué se ocupa usted?

–De los participantes. De cualquier cosa que puedan necesitar. Se les busca alojamiento fundamentalmente en Hoznayo, aunque se queda pequeño. No hay nada desde la semana siguiente a la que se publicó la fecha del Rallye Festival. Un participante de Gran Canaria me dijo que venían 30 personas...

–¿Y qué le piden?

–De todo. Alquiler de coches, hoteles... Un inglés me pidió una vez un coche de alquiler para ir a Portugal. Sí hay alguna necesidad especial.

–Da la impresión de que es la persona a la que no le deja de sonar el teléfono...

–Estoy todo el día pegada a él. El lunes tuve que cargarlo seis veces (risas).

–¿Desde cuándo lleva trabajando en el Rallye Festival Hoznayo?

–Llevo tres años. Pero esto es un hobby. Yo trabajo en el sector inmobiliario y hasta este martes estaba en mi trabajo. Esto es una afición que tengo. Mi familia está involucrada en este deporte y yo he sido piloto. Esta edición la llevo preparando desde el pasado mes de septiembre. E incluso, con algún piloto llevo en contacto dos años para que venga al Rallye Festival.

–¿Y qué hace tan especial al Rallye Festival Hoznayo?

–Que la gente viene a divertirse. Hay que dar espectáculo. Y luego, son coches especiales que no se sacan habitualmente. A la vez, vienen pilotos que tienen una historia detrás.

–Con todos los coches que hay en ese parque cerrado, ¿con cuál se queda?

–(se lo piensa). No puedo decir uno en especial. De cada apartado, tengo predilección por varios.

–¿En qué momento se despegará del móvil y se quedará tranquila?

–Hasta que no termine el último coche el último tramo no desconecto. Solo me quedo tranquila cuando ya han terminado todos.