Mario Asenjo no da tregua

Mario Asenjo logró este sábado la victoria en la XI edición de la Subida a Secadura, sexta cita del Campeonato de Cantabria de Montaña. Un triunfo con el que el piloto cántabro aumenta su diferencia en la general de este certamen, a falta de tan solo de una prueba a disputar el próximo 27 de septiembre, con motivo de la primera edición de la Subida a Guriezo.

Asenjo dominó la prueba desde la manga de entrenamientos, después de superados los problemas sufridos en el rendimiento de su barqueta en las últimas competiciones disputadas. Logró marcar el mejor tiempo en todas las mangas.

La segunda plaza fue para el gallego Pablo Rey, que se quedaba a 2.3 segundos del cántabro. Cerró el podio Adrián Artidiello, que se quedó a 0,8 segundos de la segunda plaza. El gallego y el asturiano protagonizaron una bonita lucha durante toda la jornada.

La cuarta posición también estuvo muy disputada entre el asturiano Jairo Pesquera con su barqueta, y el cántabro Javier Polanco, con el fórmula. Finalmente fue Pesquera quien superaba a Polanco por tan solo 194 milésimas. Las siguientes posiciones en la general fueron para Pablo Vazquez, Iván Fernández, Miguel Gutiérrez, Jaime San Emeterio y Ruben Echevarría, que cerraba las diez primeras posiciones.

Una de las categorías que en las últimas temporadas está centrando la atención de los aficionados es la de los Car Cross, segmento que este año está dominado de principio a fin por Javi Soto, campeón el pasado año de esta categoría y que renovó el titulo en la pasada Subida a La Bien Aparecida. Soto ha ganado la categoría en todas las pruebas que ha disputado este año, demostrando un dominio total con este tipo de vehículos. La segunda plaza en Secadura fue para Mikel Prieto, que se quedaba a 0,6 segundos de Soto, mientras que la tercera plaza fue para Jacobo España.

En la clasificación reservada para los vehículos carrozados, Ivan Fernández (que también se imponía en el apartado júnior y el trofeo de propulsión), lograba imponer su BRC al Skoda Fabia de Jaime San Emeterio. A este le siguió el Porsche de Xavier Lujua por tan solo 287 milésimas. Ambos pilotos protagonizaron una animada carrera durante todo el día.

Otras clasificaciones disputadas en esta prueba fueron la de los clásicos de velocidad, en la que se imponía Pedro Rodríguez, mientras que en la Copa CM Promo la victoria fue para Adrián Artidiello.

