Marc Márquez se alza con su séptimo mundial de MotoGP

Marc Márquez acabó este domingo con cualquier discusión que pudiese existir acerca de quién es el mejor piloto de la historia. El piloto de Cervera materializó una gesta histórica al alzarse con su séptimo título de campeón del mundo de MotoGP, el noveno en total desde que participa en el Mundial de motociclismo, resolviendo en su favor la pugna con otras leyendas de las dos ruedas como Valentino Rossi.

El segundo puesto que consiguió en el Gran Premio de Japón, donde solo se vio superado por el italiano Pecco Bagnaia, fue más que suficiente para redondear un campeonato en el que ha arrasado desde el primer momento. El catalán ha firmado once victorias y catorce podios, lo que le ha permitido sumar 512 puntos a estas alturas del campeonato, 182 más de los que atesora su hermano Álex, el único que ha sido capaz de seguir su estela, aunque a muchísima distancias.

En su primer año con la Ducati tras abandonar la escudería Repsol Honda, Marc Márquez ha completado una resurrección histórica que le ha permitido volver a lo más alto del motociclismo seis años después. Su apoteósico desempeño desde que la campaña alzó el telón ha vuelto a encumbrarle por todo lo alto, sucediendo en el palmarés al también español Jorge Martín, campeón el pasado año.