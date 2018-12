ÓscarFreire, a la cabeza de las leyendas de la Gala del Deporte Con un nuevo formato que conmemorasu cuarto de siglo,la cita se celebraráel 27 de diciembre enel Palacio de Festivales ASER FALAGÁN Santander Jueves, 6 diciembre 2018, 08:21

Que Óscar Freire es una leyenda del deporte mundial no es nada nuevo. Sí es más novedoso que se haya convertido en una de las grandes cabezas de cartel de la Gala del Deporte de Cantabria. El tricampeón mundial será uno de los homenajeados en una convocatoria muy especial por la efeméride: los 25 años que cumple una convocatoria que ya es un clásico navideño. Un cambio de formato que tendrá el 27 de diciembre en el torrelaveguense a uno de sus grandes protagonistas, pero no al único. Y es que se premiará a 25 leyendas deportivas regionales, además de unos premios Cantabria y Juan Manuel Gozalo que aún no se han hecho públicos.

Por el momento el jurado, promado por la directiva de la Asociación de Periodistas Deportivos de Cantabria y los jefes de deportes de los principales medios, ya ha fallado las categorías habituales, entre ellas la de Leyenda Deportiva (más allá de las 25 que se entregarán conmemorando la redonda cifra) para el citado Óscar Freire.

Junto a él estará Laura Nicholls (Santander, 1989), como deportista internacional del año. La capitana de la selección española de baloncesto ha liderado este año a las suyas hasta la tercera plaza en el Campeonato de Europa, mientras que Beatriz Pérez (Santander, 1991) consiguió una medalla de bronce mundial con el combinado español de hockey por la que recibirá el galardón a la Mejor Deportista Nacional. Un deporte, el hockey, que recibirá otro premio en el Palacio de Festivales, puesto que elTenis recibirá el premio al Equipo del Año por su ascenso a la máxima categoría femenina.

Otra formación galardonada es el Laredo, al que se reconocerá con el premio al Mejor Club con motivo de su centenario, mientras que el Grupo Blendio recogerá un justo reconocimiento a la promoción deportiva con el premio homónimo. Se reconoce así el esfuerzo de una empresa comprometida, entre otros, con el mundo de los rallies, el balonmano y el fútbol.

El relevo

También habrá caras jóvenes. En especial la de Athenea del Castillo (Santander, 2000), campeona de Europa sub 19 de fútbol con España, pero también la de Víctor González (El Astillero, 1994), que tras ganar el Circuito y elCampeonato de Cantabria recogerá el Premio Bolístico, y Sergio García (Torrelavega, 1992). El púgil del Besaya se proclamó en el Vicente Trueba campeón de Europa de los pesos superwelter y se ha hecho merecedor al premio a la Gesta Deportiva. Tanto por su título continental como por el nuevo impulso que su irrupción en el panorama europeo ha supuesto para el boxeo en Cantabria, y en especial en una cuenca delBesaya que cerró filas en torno a su aspirante al título.

Por último, el veterano piloto José Luis Peña recibirá el galardón a los Valores Deportivos tras converstirse en el segundo cántabro en completar el Dakar, además de proclamarse campeón mundial de cross country en su categoría. Una clasificación comparativamente menor, pero aun así un entorchado mundial para un deportista que ha apostado su patromonio personal, el conseguido tras una vida laboral que le apartó del deporte, para conseguir en plena madurez el sueño de pilotar en raids. Como espera seguir haciendo en los próximos meses y en el Dakar 2020 (no estará en el que arranca el próximo mes de enero).