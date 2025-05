No se aceptan imitaciones

El 11 de febrero, esa fecha tan mágica, de 2001, el Racing recibía al Barcelona de Xavi, Kluivert, Luis Enrique y Rivaldo, entre otros de ... la galaxia. El equipo cántabro, con Gregorio Manzano en el banquillo, iba en barrena hacia Segunda División. Pero el míster, psicólogo de carrera, tiró de ingenio y mística. Sacó el VHS y, en la previa, a los futbolistas les puso el vídeo del 5-0. Porque en los Campos de Sport, ese resultado sólo se refiere a una noche concreta. La de otro 11 de febrero, seis años antes. La pócima visual resultó efectiva y los verdiblancos estuvieron a punto de copiar la gesta. Cuatro a cero, con tantos de Regueiro, Ramis, Arzeno y Mazzoni. Aquel Racing acabó descendiendo, pero dejó otra noche para la historia.

Por eso quizá los pupilos de José Alberto no necesitan ver vídeos de por dónde llegó el primer gol del Almería ni de cómo defiende el lateral izquierdo del Eldense. Tal vez lo que les hace falta es un refrito de sus mejores momentos de esta temporada. De sus 'highlights', que dicen ahora los modernos. De cuando Ezkieta era un frontón navarro;Michelin, el Cafú rubio;y Marco Sangalli, el correcaminos; Javi Castro cortaba los ataques rivales en juliana;Vencedor hacía honor a su nombre en cada duelo;Aldasoro tenía cuatro clones esparcidos por el campo; Íñigo Vicente era objeto de estudio en Hogwarts; con Andrés Martín no hacía falta más inversión en armamento y hasta Suleiman Camara, que ahora no cuenta, era la reencarnación gambiano-catalana de Garrincha. Todos en el Racing eran más fuertes, más altos y más guapos. No sólo eran mejores; eran los mejores. De ahí la importancia de verse de nuevo y reconocerse. El racinguismo ha visto cosas que vosotros no creeríais. Futbolistas que vuelan más allá de Orión; su estadio brillar en la oscuridad cerca de la playa de El Sardinero... «Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir». De morir –metafóricamente, claro, que es sólo, o nada más y nada menos que fútbol– por el ascenso a Primera División.

Y lo que hacían todos, mucho y mejor, era sonreír. Los futbolistas, José Alberto, los aficionados... Hasta la redonda, al ver jugar a aquel equipo valiente, vertiginoso y disfrutón. ¿Dónde quedó? En Almería seguro que no. Porque la derrota del pasado domingo dolió. Escoció. Lo de Cartagena se vendió como un accidente, pero, gastado ese comodín, esto último ya no tenía comprador posible. El Racing ya no tiene opciones de compraventa. Sólo le queda merecerlo. Porque en el Nuevo Pepico Amat no cogen pagarés. En Elda, ni para puntos ni para zapatos. Primeras calidades. No se aceptan imitaciones.

Hay posibilidades de ascenso directo. Remotas. Pero dice el exracinguista José Luis Oltra, ahora entrenador del Eldense, que cree «en los milagros, y en el fútbol se suelen dar». Vale para el equipo alicantino, que puede ser hoy matemáticamente de Primera RFEF y también para los cántabros, aunque el míster racinguista ha dado a entender que él no tiene tanta fe en lo divino como su homólogo valenciano. Un pinchazo del Granada y del Huesca –sólo puede superar al Racing con empates múltiples– le daría a los verdiblancos una plaza asegurada en el play off de ascenso a falta de la última jornada. Sin embargo, pensar en esa opción es de pobre. A estas alturas ya sólo vale la ambición. Ganar, meterse en la fase decisiva por si finalmente se confirma que no da para entrar entre los dos primeros y los demás que se busquen la vida.

No ha dado muchas pistas José Alberto sobre los hombres que elegirá para batirse con el Eldense. Pero cambios habrá. Debería, al menos, después de la imagen mostrada en Almería. Hay una novedad que parece que se avecina. Hace unas semanas que Andrés Martín no pasa por encima de nadie. Lo intenta, lo busca, pero no marca la diferencia. Así que el míster se está planteando ponerle en la mediapunta. Para acercarle al gol. Para acercarle a Íñigo Vicente. Y lograr así que ambos se retroalimenten cuando el equipo más les necesita. Claro, Pablo Rodríguez sería el damnificado y tiene pinta de que Marco Sangalli, el beneficiado con el hueco libre en la banda derecha.

El centro de la zaga, en evidencia tras lo de Almería, es el principal punto de dudas. Puede pasar de todo. Desde que José Alberto mantenga su confianza en Mantilla y Javi Castro hasta que lo desmonte todo para darle la titularidad a Manu Hernando o Javi Montero. O cualquiera de las combinaciones que permiten las cuatro piezas.

En el doble pivote, Vencedor y Aldasoro están un paso por delante de un Maguette que también tiene sus opciones. Y en la delantera, habrá que ver cómo gestiona José Alberto la salida del tiesto de Arana en el UD Almería Stadium. El delantero criticó su falta de continuidad. Tampoco anda como para pedir. Entre él y Karrikaburu está la cosa.

El Racing está a tiempo de darle sentido al conjunto de toda una temporada que tiene aspecto brillante, que debería dar para no dejar de sonreír después de todo lo vivido, pero desarrollo para tirarse de los pelos. Lo decían Íñigo Sainz-Maza y Marco Sangalli esta semana. Es el momento de demostrar, de dar un paso más. Y esto es como andar en bicicleta. Si una vez volaban, lo pueden volver a hacer. Que sea hoy. Ahora. Ya.

Seis estadios a los que mirar de reojo El Racing tiene que preocuparse, lo primero, de hacer sus deberes. Cumplir y esperar. Hay seis estadios en los que el racinguismo tendrá, como mínimo, el pensamiento. En Burgos, en El Plantío, reciben la visita del líder, el Levante. El equipo castellano no se juega nada, pero sobre el papel, y más en su estadio, parece uno de esos rivales incómodos. Los valencianos, si ganan, tendrán muchas opciones de celebrar el ascenso a Primera División, si alguno de sus dos perseguidores se deja pluma por el camino. Porque en la misma provincia burgalesa, más al norte, se verán las caras el Mirandés y su brutal temporada frente a un Almería que, tras ganar al Racing, llega con otras sensaciones. El problema para los andaluces es que Anduva es prácticamente inexpugnable, por lo que tendrán un duro reto. A menos de cincuenta kilómetros del Pepico Amat de Elda, el Elche se jugará los cuartos a la misma hora con el Málaga. Otro que llega con la salvación asegurada. Y, a diferencia del Burgos y más aún lejos de La Rosaleda, los de Sergio Pellicer parecen menos temibles como comparsa. Que no se fíe el Oviedo del invicto Veljko Paunovic. El Tenerife de Álvaro Cervera ya está matemáticamente descendido, pero desde la llegada del técnico ecuatoguineano al Heliodoro Rodríguez López, si algo ha demostrado el 'Tete' es dignidad. Ha competido. Ypuede que, por orgullo, quiera abandonar la categoría de la mejor manera posible. En los dos últimos estadios en liza es donde se puede resolver la plaza de play off del Racing sin que los de José Alberto hagan los deberes. En Los Cármenes, el Granada recibe a un Castellón recién salvado. Los nazaríes visitarán Santander en la última jornada. Mientras tanto, el Huesca viaja a Cádiz para enfrentarse a una de las grandes decepciones de la temporada. El cuadro amarillo no tiene opciones ni por arriba ni por abajo después de una pobre temporada.

Más de 350 racinguistas en las gradas del Nuevo Pepico Amat

Una vez más, es complicado calcular el número de racinguistas que podrá haber en las gradas del Nuevo Pepico Amat en la jornada de hoy. Sí que se puede vaticinar el mínimo, que será de unos 350 aficionados, después de las 335 entradas que envió el club alicantino a Santander. Pero habrá más, seguro. Porque ayer aún seguía abierta la posibilidad de adquirir localidades a través de la web oficial del Eldense. Ni siquiera la iniciativa de ofrecer entradas a cinco y diez euros para los abonados locales ha logrado llenar el estadio con aficionados propios en una cita vital para el cuadro dirigido por José Luis Oltra.

De todas formas, esos 350 racinguistas pueden ser bastantes más, porque se espera una importante aportación por parte de la Peña Racinguista de la Comunidad Valenciana. Muchos cántabros y aficionados verdiblancos residentes en la zona aprovecharán la cercanía y se desplazarán hasta Elda para ver a su equipo en una cita tan importante como la de esta tarde.

Claro, cuantos más racinguistas haya en las gradas del Nuevo Pepico Amat, mejor, porque se harán notar en un estadio que es el de menor aforo de la categoría. Tiene capacidad para 5.650 espectadores.

La pasada temporada, el Racing vivió un partido loco en este escenario. El equipo cántabro se marchó con 0-3 al descanso. Y así aguantó hasta el minuto 73. A partir de ahí, el Eldense, liderado por el delantero de Unquera Mario Soberón –hizo dos tantos– empató la contienda en tan solo nueve minutos. Dos puntos que se escaparon.