El Añadido se sumerge en la recta final del mercado de fichajes
Héctor Díaz

El espacio deportivo que conduce Marcos Menocal pone el foco en los posibles nombres para incorporarse al Racing

Marcos Menocal

Marcos Menocal

Santander

Lunes, 1 de septiembre 2025, 20:05

El Racing afronta el cierre del mercado de verano, que tendrá lugar este lunes a las 23.59 horas, con los deberes por hacer. El director deportivo, Chema Aragón, trabaja hasta en tres incorporaciones con una intención inicial de anunciar todas oficialmente de forma simultánea en una jornada que se prevé muy larga

