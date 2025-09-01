Ali Houary, Facundo González, Álex Sola y Amallah, entre los nombres que maneja el Racing a escasas horas del cierre de mercado

El Racing afronta el cierre del mercado de verano, que tendrá lugar este lunes a las 23.59 horas, con los deberes por hacer. El ... director deportivo, Chema Aragón, trabaja hasta en tres incorporaciones con una intención inicial de anunciar todas oficialmente de forma simultánea en una jornada que se prevé muy larga.

14.00 horas Sin novedades en las oficinas de los Campos de Sport

A falta de diez horas para el cierre de mercado, el club necesita cerrar no menos de dos futbolistas y, en condiciones ideales, tres. En Italia se ha vinculado al club con Facundo González, un central de enorme nivel que, de confirmarse el rumor, llegaría como cedido e incrementaría notablemente el rendimiento de la defensa, al menos sobre el papel.

Pero lo que más urge es incorporar dos hombres de ataque y un mediocentro. En la primera posición el Racing tiene en la recámara, y con las conversaciones muy avanzadas, al extremo del Elche Ali Houary. Se trata de un canterano del Elche que ha llegado a debutar en este inicio de Liga con el equipo ilicitano en Primera División, pero al que se busca minutos. No es la única opción de Chema Aragón, pero sí una sólida alternativa para asegurarse refuerzos en caso de que no prosperen otras operaciones. Este es el motivo por el que un préstamo casi cerrado está a esta hora parado.

Ampliar Facundo González

La zona de ataque sigue coja, en especial en lo que a profundidad de armario se refiere, desde que el fichaje de Víctor Moreno, del Villarreal (fue el autor del gol que dejó fuera del play off al Racing en 2024 en aquel partido frente al filial amarillo), se vino abajo ya en julio.

Para el centro del campo una de las alternativas es Álex Sola, del Getafe: otro futbolista de Primera División que puede salir cedido en esta última jornada. Más complicada es la llegada de Jaime Seoane, un futbolista del Real Oviedo que gustaba mucho a José Alberto, pero que tiene una ficha difícil de asumir y, si bien estuvo entre los futuribles, parece en estos momentos alejado de los Campos de Sport. Otro nombre que se ha vinculado a la órbita racinguista es el del belga-marroquí Selim Amallah, mediocentro del Real Valladolid que el año pasado compitió por el puesto con Víctor Meseguer en Primera División.

Ampliar Álex Sola.

El club no negó al terminar la temporada pasada que seguiría los pasos a Jon Karrikaburu, que se ha reincorporado a la Real Sociedad, tiene ficha del primer equipo y la firme intención de continuar en el Reale Arena. De hecho, ya ha tenido minutos con el primer equipo esta misma temporada y no se puede descartar de forma absoluta ninguna sorpresa, pero lo normal es que continúe en San Sebastián. En cuanto al Racing, ya cubrió su marcha con el fichaje de Asier Villalibre.

Primera División Javi López, de la Real al Oviedo

En Primera División, la primera inscripción de la mañana ha sido la de Javi López, que se ha incorporado al Real Oviedo cedido por la Real Sociedad. Precisamente como agente libre tras jugar el año pasado en el club carbayón llega Portillo al Huesca. Ya ha sido inscrito en LaLiga.

Segunda División El brasileño Thalys, refuerzo del Almería

El mercado se ha abierto en la categoría de plata con la inscripción del brasileño Thalys, traspasado por el Palmeiras al Almería y que tiene en estos momentos la validación provisional de LaLiga.

El Mirandés se reforzará con el valencianista Alberto Marí, un delantero de 24 años que tras renovar con los de Mestalla jugará cedido en Anduva. El Castellón, por su parte, acaba de anunciar la contratación de Tommaso de Nipot.

En cuanto a bajas, el Castellón acaba de anunciar el traspaso de David Flakus al Murcia a cambio de medio millón de euros.

Destino de los exracinguistas Saúl, al Racing de Ferrol

Una de las primera noticias de la jornada fue, ya poco después de las nueve de la mañana, el fichaje de Saúl García por el Racing de Ferrol. Era el único futbolista del Racing de la temporada pasada que aún estaba sin equipo, tras rescindir como verdiblanco tras la primera jornada.

Resta, eso sí, por decidir el futuro de Unai Vencedor y de Jon Karrikaburu. Ambos han sido inscritos por el Athletic y la Real Sociedad, pero no se puede descartar que salgan, ya sea vía cesión o de otro modo, a lo largo de esta jornada, en esecial en el caso del rojiblanco.