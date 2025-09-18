Andrés Martín: «El mercado lo he vivido muy tranquilo. Estoy muy cómodo aquí»

Entre fichaje y fichaje, su nombre era el que más sonaba en el racinguismo en el tramo final del mercado por miedo a su marcha. ... Pero aquí está. Con cuatro goles y máximo anotador de Segunda División -junto a su compañero Villalibre y Zaka, del Deportivo-. «El mercado de fichajes lo he vivido muy tranquilo. Estoy muy cómodo aquí. Ha habido propuestas, pero no llegaron a nada», recoconoció este jueves, en rueda de prensa, Andrés Martín.

El sevillano no obvió que el choque del pasado domingo ante la Cultural Leonesa fue «muy malo. No competimos como debíamos. Salimos sin intensidad, sin ser competitivos. Tenemos que dar ese pasito más adelante» y anunció que no se repetirá: «Sabemos que no va a volver a pasar. Tenemos claro que el partido el Cordoba va a ser muy diferente». Porque, según él, «entrenando estamos muy bien y el campo es el que habla».

Eso sí, es consciente de que el gran debe verdiblanco es el de los goles encajados. «Ahora mismo somos el mejor equipo; los datos así lo demuestran. Pero tenemos que mejorar en el plano defensivo, porque un equipo que aspira a estar arriba debe dar un pasito a nivel defensivo».

Lleva cuatro goles, los números son espectaculares, pero sí que es verdad que las sensaciones que desprende no son las mismas que las de sus mejores momentos. Es consciente de ello. «El nivel de trabajo sigue siendo el mismo que el año pasado, pero técnicamente no estoy del todo cómodo», comentó.

Seguramente, una de las circunstancias que le hacen más atractivo quedarse en Santander es el aumento de la ambición por parte del club. «El primer año que estuve aquí, nos quedamos a las puertas. El año pasado, nos metimos en el play off. Nosotros hemos contruído eso y tenemos que dárselo así a la afición», afirmó.

Por último, antes de la visita del domingo a Córdoba, Andrés Martín dijo que «siempre es bonito ir a El Arcángel, ver Córdoba y volver a donde fue tu casa». Un equipo, el dirigido por Iván Ania, que «siempre te va a poner las cosas muy difíciles», por lo que vaticinó «un partido de ida y vuelta».