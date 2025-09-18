El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Andrés Martín, durante una sesión en La Albericia. Juanjo Santamaría
Fútbol | Racing

Andrés Martín: «El mercado lo he vivido muy tranquilo. Estoy muy cómodo aquí»

El sevillano no obvió que el choque del pasado domingo ante la Cultural Leonesa fue «muy malo«

Sergio Herrero

Sergio Herrero

Santander

Jueves, 18 de septiembre 2025, 13:30

Entre fichaje y fichaje, su nombre era el que más sonaba en el racinguismo en el tramo final del mercado por miedo a su marcha. ... Pero aquí está. Con cuatro goles y máximo anotador de Segunda División -junto a su compañero Villalibre y Zaka, del Deportivo-. «El mercado de fichajes lo he vivido muy tranquilo. Estoy muy cómodo aquí. Ha habido propuestas, pero no llegaron a nada», recoconoció este jueves, en rueda de prensa, Andrés Martín.

