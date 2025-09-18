El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
José Alberto, junto a Maguette Gueye, durante una sesión. Juanjo Santamaría

Maguette Gueye vuelve al trabajo con el grupo

El senegalés está disponible después de casi un mes y medio fuera por lo que empezó como una microrrotura en los isquiotibiales que se ha alargado

Sergio Herrero

Santander

Jueves, 18 de septiembre 2025, 12:58

Nuevo 'fichaje' en el Racing. La sesión del jueves trajo una cara que aún no se había dejado ver por el césped desde que arrancó ... el campeonato liguero. Maguette Gueye ha vuelto después de casi mes y medio por una, en principio, microrrotura en los isquiotibiales que se ha alargado más de la cuenta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Archivan la causa contra tres cántabros acusados de introducir la enfermedad hemorrágica de las vacas en el norte de España
  2. 2 Polémica en Santillana por el estacionamiento de la alcaldesa junto al consultorio
  3. 3 Aldi inicia la construcción de un supermercado en la calle Castilla
  4. 4

    Plaga de conejos en las fincas de Cueto y Monte
  5. 5

    La cafetería de la estación de tren sigue a la espera de gestor
  6. 6

    La posibilidad de que Revilla siga como secretario general agita al PRC
  7. 7

    La geolocalización de los móviles, clave para detener a los autores del ataque a la sede del PSOE cántabro
  8. 8

    El tercer verano más cálido en Cantabria da paso a un otoño seco y caluroso
  9. 9

    Aparece muerto un caballo en la playa de Oyambre
  10. 10

    Villalibre dice sí a jugar en el Racing en Primera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Maguette Gueye vuelve al trabajo con el grupo

Maguette Gueye vuelve al trabajo con el grupo