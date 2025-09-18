Maguette Gueye vuelve al trabajo con el grupo

Nuevo 'fichaje' en el Racing. La sesión del jueves trajo una cara que aún no se había dejado ver por el césped desde que arrancó ... el campeonato liguero. Maguette Gueye ha vuelto después de casi mes y medio por una, en principio, microrrotura en los isquiotibiales que se ha alargado más de la cuenta.

El senegalés, en apariencia, parece totalmente recuperado y trabajó a buen ritmo junto a sus compañeros. Así pues, apunta a entrar en la convocatoria para el partido del domingo -21.00 horas- en el Nuevo Arcángel, contra el Cordóba. De momento, el mediocentro aún no ha debutado en Liga en el presente curso.

También estuvo en la sesión matinal en las Instalaciones Nando Yosu Pablo Ramón, que en el entrenamiento del miércoles se retiró con molestias.

Y este jueves se ha podido ver, aunque sigue al margen del grupo, a Juan Carlos Arana, que continúa con su trabajo de recuperación de la fractura de un hueso del pie. Está en la recta final, pero aún le queda trabajo por hacer antes de poder competir por el puesto con Villalibre y Jeremy.