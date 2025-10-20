Andrés Martín recibe este miércoles el Trofeo Chisco

Andrés Martín será el jugador que recibirá este miércoles el Trofeo Chisco, que entrega RNE en Cantabria al mejor jugador de la temporada 2024-25. ... El galardón se otorgará en una ceremonia que se llevará a cabo en la sala María Blanchard del Palacio de Festivales, a partir de las 18.00 horas. Es el trofeo antiguo de los que se mantiene en la órbita racinguista y lleva el nombre de José María Salcines Corral, 'Chisco', jugador del Racing entre 1964 y 1971.

Andrés logró reunir la máxima puntuación, sumados los puntos que en cada partido otorgan los miembros del jurado del trofeo y los oyentes de RNE, que votaban en la red social X.

La garra y compromiso de 'Chisco' con el Racing eran las cualidades que se pretendían distinguir del ganador del trofeo, aunque a lo largo de los años ha ido evolucionando para elegir al mejor futbolista del equipo. Además de mejor jugador del Racing, el jugador de Aguadulce (Sevilla) fue el máximo goleador del equipo con 17 tantos anotados en partidos oficiales.

Las dos anteriores ediciones del trofeo las ganó Íñigo Vicente. Otros racinguistas que se han llevado el trofeo a lo largo de las últimas décadas son Zuviría, Arteche, Pedro Camus, Manolo Preciado, Quique Setién, Pedro Alba, Tuto Sañudo, Manolo Cantudo, Benito Ballent, José Ceballos, Pedro Munitis o Gonzalo Colsa, entre otros. Los premiados más recientes han sido Fede San Emeterio (2015), César Caneda (2016), Dani Aquino (2017), Sergio Ruiz (2018 y 2019), Álvaro Cejudo (2020), Pablo Torre (2021 y 2022) y el propio Vicente (2023 y 2024).

El trofeo fue idea del entonces director de Radio Cadena Española (RCE), Alfonso Serrano y el jefe de Deportes de la emisora, Antonio Carreró, que en la temporada 1976-77 pusieron en marcha las votaciones en cada partido para designar al jugador más combativo. El primer 'Chisco' se lo llevó el argentino Zuviría en 1977 y desde entonces el trofeo ha seguido premiando a los más destacados futbolistas del Racing. RNE siempre ha destinado el trofeo a un jugador, salvo la temporada 2013-14, la del plante copero que acabó con el ascenso a Segunda, donde se entregó el galardón al entrenador Francisco Fernández. También ha habido premiados de honor, el último de ellos el propio Chisco que lo recibió en 2022.

El jurado que concede el premio está formado por los colaboradores de 'El Diario Montañés', Javier Menéndez Llamazares y Raúl Gómez Samperio. También lo forman la jugadora Silvia Martínez Ruiz (Pinxis), el presidente de AUPA, Antonio Sainz, los periodistas Pedro Lezcano y Álvaro Sáenz, el peñista Fernando Ortiz y el exjugador del Racing, Jesús Merino.