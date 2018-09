Fútbol | Racing «Ania te hace rendir al 200% y eso siempre beneficia al grupo» Aitor Buñuel, en la sede de El Diario Montañés. / Alberto Aja El defensa navarro Aitor Buñuel, al que los éxitos del Racing le «pillaron muy pequeño», asegura que ha venido a Santander «a subir categorías» MARCOS MENOCAL Santander Martes, 4 septiembre 2018, 14:32

Aitor Buñuel (Tafalla, 1998) es de los más pequeños del grupo y a la vez uno de los que más fútbol -del bueno- tiene en su piernas. Sabe lo que es jugar en Primera y Segunda y se ha bajado en un andén para volver a coger el mismo tren: el fútbol profesional. Apuesta. Debutó con gol y «aunque fue una anécdota no es menos cierto que ilusiona. Vio de «pequeño» los éxitos del Racing y ahora espera «subir categorías» para verlo desde el campo.

-¿Cómo le ha dejado el debut liguero?

-Con buenas sensaciones. Para nosotros lo mejor era sumar una victoria para conseguir ese nivel de confianza que necesita un equipo. Hicimos un partido muy sólido el primer día, creo que mejoramos en Anduva y ante un rival muy difícil que nos peleará el primer puesto y eso es muy importante para empezar la Liga.

-¿Qué le parecieron los Campos de Sport?

-La afición estuvo de diez. Eso es algo que nos dará ventaja. No paró de animar en ningún momento. Ya me habían hablado de lo que era El Sardinero. En muchos momentos del partido nos ayudó y será un plus.

-Y el primer día un gol.

-Traté de hacerlo lo mejor posible. Estamos en agosto y es muy pronto. Los primeros partidos de Liga todavía son pronto para saber dónde podemos llevar. En nuestro caso ha de ser lo máximo. El Racing siempre ha de aspirar al ascenso en esta categoría. Tuve suerte. Fue un centro chut que acabó en gol. Yo me apunto los tres puntos que consiguió el equipo. El gol es una anécdota.

-Y después, el Mirandés ¿Qué le pareció?

-Era un partido muy importante para los dos. Nosotros salimos a ganar desde el principio y demostramos que queremos sumar siempre. El rival dejó claro que en su casa será difícil de ganar y nosotros pudimos hacerlo. Puede ser que no estuviéramos finos en las ocasiones, no creamos muchas, pero fuimos los que más ganas le pusimos por ganar.

-El sábado empataron Racing y Mirandés. ¿Son los favoritos?

-Tanto nosotros como el Mirandés o el Logroñés, que ha hecho un gran equipo, somos los rivales a batir. No puede suponer un lastre, tenemos que asumir la responsabilidad. Todos sabemos a que club hemos venido.

-El último fichaje en llegar fue Nico Hidalgo. ¿Qué le parece la competencia?

-Toda competencia es buena para el equipo y hace que todos los compañeros estemos al máximo nivel y hace que podamos demostrar todo lo que tenemos.

-¿Cuándo le llegó la llamada del Racing? Le debió coger muy pequeño los éxitos del Racing...

-Sí, pero ya conocía toda la historia del Racing. Sabía el club histórico que es y es verdad que me pilla de muy pequeño. Lo veo en la tele cuando juega Europa y está en Primera. A a través de mis agentes tuve la suerte de poder hablar con Chuti (Molina) e Iván (Ania), personalmente, y ambos me explicaron el modelo y el esquema de este año y, la verdad, me convenció mucho.

-¿Por qué salió de Osasuna?

-Este año acababa mi contrato con Osasuna e iba a salir sí o sí. Cuando me llamó el Racing no te lo piensas mucho porque es un club histórico y creo que va a ser un sitio en el que pueda crecer mucho. Espero que podamos ir subiendo las categorías.

-El presidente dijo que en tres años en Primera...

-Yo lo firmó ahora mismo. Hay que ser realistas, pero es una opción y aquí hemos venido a subir.

-¿Qué le parece Iván Ania?

-Nos exige mucha intensidad en los entrenamientos. A mi es algo que me gusta porque te hace estar al 200% y eso beneficia al grupo. Al mismo tiempo sabe entender a los jugadores y sabe tratar con cada uno de nosotros porque al final cada uno es un mundo.

-¿Qué opina de la afición?

-En un partido de Segunda B con 8.000 aficionados es un lujo. Eso hay que cuidarlo y lo único que podemos hacer nosotros es devolvérselo en el campo.