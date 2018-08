Fútbol | Racing «Tengo que aportar mi experiencia y mis años de fútbol» Daniel Pedriza «Bajar de categoría cuesta a cualquier jugador, pero yo vengo aquí con mucha humildad», dice Álvaro Cejudo SERGIO HERRERO Santander Miércoles, 1 agosto 2018, 07:31

El Racing sigue presentando en sociedad a los hombres de Chuti. A los futbolistas que el director deportivo verdiblanco está poniendo en manos de Iván Ania para el cuarto proyecto consecutivo con el que tratar de salir del pozo. Los tres anteriores fueron fallidos. El presente está por testar. Por nombre, por trayectoria y por capacidades, Álvaro Cejudo parece una buena piedra sobre la que cimentar gran parte del equipo. La pelotita dará o quitará razones. Aparentemente con las ideas claras, el centrocampista cordobés sabe cuáles son sus puntos fuertes en comparación con el resto de sus compañeros. «Tengo que aportar mi experiencia y mis años de fútbol», dijo en su primera comparecencia ante los medios como jugador racinguista.

156 partidos en Primera División. 80 en Segunda. 78 en Segunda B. Y una categoría futbolística fuera de toda duda. Su edad -34 años- y su etapa en una liga menor como la australiana son los únicos aspectos que generan cuando menos expectación. Lo dijo Iván Ania el lunes y lo reiteró el propio jugador andaluz ayer. El aspecto físico no debería ser un problema. Está plenamente concienciado con la adecuación de su cuerpo. «Es cuestión de cuidarse y de trabajar. Yo no me fijo en jugadores que están bien a los 34 años. Me fijo en jugadores que están bien a los 36, porque mi objetivo es retirarme con 37, 38 o 39 años. Espero seguir con ese camino. Puedo decir que hasta ahora me han respetado las lesiones», aseguró. En términos similares se pronunció el director deportivo verdiblanco, Chuti Molina. «Hay futbolistas muy buenos con 36 y muy malos con 25. Es muy fácil asumir el fichaje de Cejudo. Hay que verlo cómo está y conocerlo, su actitud. Con eso queda todo dicho», añadió. El centrocampista, que ha estado este tiempo trabajando con un entrenador personal, reconoció que «no es lo mismo hacer cosas en solitario que en grupo», pero se puso a plena disposición de Iván Ania.

Zanjado el tema de la edad, al andaluz le tocaba explicar el por qué un futbolista de su trayectoria acepta una propuesta para jugar en un Racing en Segunda División B. Tal y como comentó el director general del club, Víctor Alonso, el contrato se formalizó «en apenas unas horas, porque mostró una ilusión tremenda por vestir esta camiseta».

«No digo nada del mercado porque no le interesa al Racing. No voy a enseñar mis cartas» Chuti Molina | Director deportivo

«Este es un club con un proyecto muy bonito. Bajar de categoría cuesta a cualquier jugador, pero yo vengo aquí con mucha humildad. Los partidos que he tenido que jugar en el Bernabéu y en el Nou Camp ya los he jugado», aseveró el cordobés. No se le caen los anillos. Su objetivo es encontrar «un poquito de estabilidad. Venir aquí dos años, con lo que supone el reto de ascender, creo que es mejor que firmar una temporada en Segunda». Porque confirmó tener ofertas del escalón superior.

A Álvaro Cejudo le habían hablado «muy bien del cuerpo técnico, la secretaría técnica, los jugadores y la ciudad. Estoy gratamente sorprendido. El Racing, aunque ahora está en Segunda B, tiene más estructura que algunos en Primera. También estoy sorprendido por la buena acogida del vestuario».

César Díaz, Javi Cobo y Rafa de Vicente no entrenaron ayer El Racing completó ayer un extenso -duró algo menos de dos horas- e intenso entrenamiento en el campo número uno de las Instalaciones Nando Yosu bajo un intenso aguacero. Cesar Díaz, Javi Cobo y Rafa de Vicente, con pequeñas dolencias, no participaron en la práctica matinal y hoy son duda para el partido que se disputará en Galizano frente al Barakaldo. Para completar la sesión, Iván Ania reclutó, como viene siendo habitual, a varios integrantes del filial. Así, los hermanos Goñi o Mendicute se ejercitaron junto a los profesionales y el resto de canteranos que están trabajando con continuidad a las órdenes del técnico asturiano. El equipo volverá a entrenar hoy a las 10.30 horas en La Albericia.

Por último, no mostró preferencias en cuanto a su posición en el ataque: «Me da igual. Cuando estás jugando, que sea donde sea». Y tampoco tiene miedo a volver después de tantos años a competir en Segunda División B. «Es una categoría que conozco y que físicamente va a ser muy exigente. Somos un equipo llamado a liderar el grupo y a hacer buen fútbol», concluyó.

El mercado

«Bombardead a Chuti ahora», bromeó Cejudo antes de que las preguntas pasasen a estar dirigidas hacia el director deportivo del Racing. Éste afirmó que, «cuanto más importante es el jugador, más fácil es de tratar. Cuando te hace ver que está dispuesto a venir aquí, te emociona». Molina dijo que Cejudo entra dentro de esa filosofía de «dos por puesto y que sean competitivos. Buscamos polivalencia. Como él». El albaceteño también tiró de ironía: «A Álvaro le da igual 40 más que 40 menos. Estas instalaciones, estar conmigo aguantándome... Eso hace que quieran venir».

«Busco estabilidad. Es mejor estar aquí dos años con el reto del ascenso que uno en Segunda»

El director deportivo volvió a mostrarse hermético con respecto a las entradas y salidas. «No lo digo porque no le interesa al Racing decirlo. No me interesa enseñar mis cartas. Como el que va a por caracoles, nos ponemos la gorra al revés. Nosotros vamos hacia un lado y la gorra apunta hacia el otro». Eso sí, reconoció que le «gustaría traer un nueve». «Día a día», como Rambo, emplazó.

Por último, destacó el trabajo de los canteranos en esta pretemporada y también resaltó el momento de futbolistas como Quique Rivero y Sergio Ruiz. «Están tomando otra dimensión. Los vi muy apagados al término de la pasada temporada y ahora estoy volviendo a ver a esos jugadores a su nivel». También quiso quitar opciones a la llegada de Berto Cayarga al Racing: «Es un jugador que lo quiere toda España, equipos de Segunda. Está muy cotizado. El Racing no le teme a nada y está en el mercado. Si se abre una vía, iremos a por ella. Pero hoy por hoy no estamos en disposición».