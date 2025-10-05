El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Marta Huerta, durante un partido internacional. DM

El árbitro se llama Marta

Huerta de Aza será esta tarde la primera mujer en dirigir un partido del Racing en los 113 años de vida del club cántabro

Sergio Herrero

Sergio Herrero

Santander

Domingo, 5 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Si no se han dado cuenta, pueden volver a la página anterior. En la ficha, donde el juez responsable de dirigir el partido hay algo ... que no había pasado nunca en la historia del Racing. Con la anterior denominación de los colegiados, tampoco habría quedado resuelta la incógnita:Huerta de Aza. Con la actual, el silbato y las tarjetas hoy, con el Málaga como contrincante, son cosa de Marta Huerta (Palencia, 31 de marzo de 1990). Casi 113 años después, una mujer será la árbitra de un partido del equipo cántabro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

