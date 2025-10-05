El árbitro se llama Marta

Si no se han dado cuenta, pueden volver a la página anterior. En la ficha, donde el juez responsable de dirigir el partido hay algo ... que no había pasado nunca en la historia del Racing. Con la anterior denominación de los colegiados, tampoco habría quedado resuelta la incógnita:Huerta de Aza. Con la actual, el silbato y las tarjetas hoy, con el Málaga como contrincante, son cosa de Marta Huerta (Palencia, 31 de marzo de 1990). Casi 113 años después, una mujer será la árbitra de un partido del equipo cántabro.

Podría haber sido ya la temporada pasada, cuando la palentina, aunque adscrita al Comité Tinerfeño, ascendió al fútbol profesional masculino. Sin embargo, de los 18 encuentros que dirigió a lo largo de la campaña, ninguno fue con los de José Alberto como uno de los contendientes. Hoy se estrena ante los verdiblancos y también en los Campos de Sport. Ya había asistentes mujeres tanto en Primera como en Segunda División, como Silvia Fernández Pérez, vallisoletana perteneciente al Comité Cántabro.

En los 21 encuentros que ha arbitrado en la categoría, se han producido nueve victorias locales, siete visitantes y cinco empates. Y ha mostrado 97 cartulinas amarillas y nueve rojas.

Su presencia en la Segunda División masculina la convierte en la referente del arbitraje femenino español. Aunque ya venía quemando etapas importantes en el fútbol de mujeres. Y en el de base, cuando comenzó a dirigir encuentros a los quince años en su Palencia natal. «Recuerdo a aquella niña con mucho cariño, pero considero que tomó la mejor decisión al decantarse por ser árbitra en vez de jugadora. Creo que no me ha ido mal», comenta entre risas. Entre sus hitos, pitó el duelo inaugural de la Eurocopa de 2022, en Inglaterra, y actuó también en el Mundial de Australia (debutó en un China-Haití) que ganó España, siendo pionera en este capítulo (estuvo en el grupo de 33 elegidas), ya que sus predecesoras Yolanda Parga y Marisa Villa fueron sólo como asistentes a un campeonato del mundo. «Me gustaría que España llegue a la final, pero prefiero pitarla yo», decía Huerta de Aza un par de semanas antes de aquel duelo en el que el combinado español se llenó de gloria tras superar a Inglaterra en la final disputada en el Estadio Australia de Sidney.

Primera del VAR en competiciones femeninas

Aunque es palentina de nacimiento, está adscrita al Colegio Tinerfeño, pues reside en la isla canaria, y fue también la primera árbitra española elegida para hacerse cargo del VAR en competiciones femeninas. Su trayectoria es un revulsivo para impulsar el arbitraje femenino en España y que con el paso de los años se equipare al masculino. «El fútbol ya no es masculino, es de todos», decía el pasado verano, en una entrevista concedida a la Agencia EFE.

A estas alturas, para ella el partido de esta tarde será uno más. Aunque sea bien cerca de su tierra. Sin embargo, en los Campos de Sport de Sport se producirá una circunstancia nueva en la historia del Racing. Que parece una anécdota, pero que tiene mucha carga simbólica. Eso sí, que esto sea lo más destacado de Marta Huerta. Si no da que hablar desde que pite el comienzo del partido será que todo habrá ido bien.