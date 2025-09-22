El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

🎧 El audio del VAR del penalti del Córdoba-Racing

Carlos Muñiz cambió su decisión a instancias de las recomendaciones de Rubén Ávalos

Aser Falagán

Aser Falagán

Santander

Lunes, 22 de septiembre 2025, 08:37

El empate del Racing, más allá de su evidente problema defensivo que le obliga a marcar como media tres goles por partido para llevarse los ... tres puntos, dejó polémica por el riguroso penalti señalado a Jorge Salinas sobre Rubén Alves, que Jacobo transformó en el tanto del empate (2-2) en el minuto 97. En un balón al área despejado de cabeza por el canterano en lo que parecía un duelo ganado al exracinguista, Carlos Muñiz Muñoz dejó seguir una jugada en principio intrascendente cuando ya se avanzaba al minuto 94.

