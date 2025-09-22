🎧 El audio del VAR del penalti del Córdoba-Racing
Carlos Muñiz cambió su decisión a instancias de las recomendaciones de Rubén Ávalos
Santander
Lunes, 22 de septiembre 2025, 08:37
El empate del Racing, más allá de su evidente problema defensivo que le obliga a marcar como media tres goles por partido para llevarse los ... tres puntos, dejó polémica por el riguroso penalti señalado a Jorge Salinas sobre Rubén Alves, que Jacobo transformó en el tanto del empate (2-2) en el minuto 97. En un balón al área despejado de cabeza por el canterano en lo que parecía un duelo ganado al exracinguista, Carlos Muñiz Muñoz dejó seguir una jugada en principio intrascendente cuando ya se avanzaba al minuto 94.
Sin embargo, Rubén Alves se quedó tendido sobre el césped con las manos en la cara y haciendo movimientos de dolor. Fue en ese momento cuando desde la sala de videoarbiotraje Rubén Ávalos Barrera se puso en contacto con el colegiado principal:
VAR: «Carlos, te recomiendo una revisión para que valores un potencial penalti. Avísame cuanto estés en la pantalla».
Árbitro: «Estoy en la pantalla».
VAR: «Te voy a ofrecer una cámara al 50 por ciento. En mi opinión el defensor golpea de forma temeraria con el codo en la cara del adversario».
Árbitro: «Perfecto... De acuerdo, efectivamente, el número 32 impacta de forma temeraria en la cara del número 16. Voy a renovar con tiro penal y amonestación al número 32».
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.