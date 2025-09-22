🎧 El audio del VAR del penalti del Córdoba-Racing

El empate del Racing, más allá de su evidente problema defensivo que le obliga a marcar como media tres goles por partido para llevarse los ... tres puntos, dejó polémica por el riguroso penalti señalado a Jorge Salinas sobre Rubén Alves, que Jacobo transformó en el tanto del empate (2-2) en el minuto 97. En un balón al área despejado de cabeza por el canterano en lo que parecía un duelo ganado al exracinguista, Carlos Muñiz Muñoz dejó seguir una jugada en principio intrascendente cuando ya se avanzaba al minuto 94.

Sin embargo, Rubén Alves se quedó tendido sobre el césped con las manos en la cara y haciendo movimientos de dolor. Fue en ese momento cuando desde la sala de videoarbiotraje Rubén Ávalos Barrera se puso en contacto con el colegiado principal:

VAR: «Carlos, te recomiendo una revisión para que valores un potencial penalti. Avísame cuanto estés en la pantalla».

Árbitro: «Estoy en la pantalla».

VAR: «Te voy a ofrecer una cámara al 50 por ciento. En mi opinión el defensor golpea de forma temeraria con el codo en la cara del adversario».

Árbitro: «Perfecto... De acuerdo, efectivamente, el número 32 impacta de forma temeraria en la cara del número 16. Voy a renovar con tiro penal y amonestación al número 32».