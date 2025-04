Del autobús al paseíllo

Sergio Herrero Santander Viernes, 11 de abril 2025, 02:00 Comenta Compartir

«Hay que decir poco. O más bien mucho. No solo aquí en Santander, se habla de ello, sino que es conocido lo que está ... haciendo la afición el Racing», decía ayer Marco Sangalli, improvisado portavoz del equipo cuando se enteró de que el domingo a él y a sus compañeros les recibirán a su llegada al estadio con un paseíllo al más puro estilo de los campeones. No se ha ganado nada aún, «pero nos tratan como tal», explicaba el jugador vasco si bien no abrumado, pero casi. Precisamente, Sangalli es de los más veteranos, de los que tocó de cerca el fútbol de antes, sin excesivos mandatos y mucho más imaginativo y cercano, pero tampoco él puede presumir de haber vivido algo como lo que le espera el domingo. En Santander no hay precedentes. Quizás uno se pone a bucear en las hemerotecas y encuentra alguna llegada en coches particulares o futbolistas de uno en uno al que los aficionados les paraban y se fotografiaban...

Existe un hecho que guarda ciertas similitudes; se dio en junio de 2020, y tuvo como protagonista a la plantilla del Real Madrid, que recorrió los 300 metros que separaban el hotel de concentración y el campo a pie. Eso sí, fue al poco de salir de la pandemia –con duras restricciones en vigor– y en la ciudad deportiva, sin un alma a su alrededor. Nada que ver con lo que se prepara para el domingo. Nada. El momento 14.15 horas será cuando el equipo comience su recorrido camino de El Sardinero Los jugadores del Racing saldrán a las 14.15 horas del Hotel Palacio del Mar andando hasta los aledaños de los Campos de Sport, acompañados por el cuerpo técnico, auxiliares y utilleros. Horas antes se colocarán unas vallas para poder acordonar la zona y evitar que el tumulto se descontrole. «Ha sido una iniacitiva surgida del club y nosotros solo podemos aplaudirla y apoyarla. Les despediremos con la camiseta puesta», explicó a El Diario Montañés Paco Velado, director financiero del Hotel Palacio del Mar, lugar al que acudirá la expedición por la mañana para comer y descansar hasta la hora del partido. «El hecho de que vayan andando refleja la cercanía que queremos tener con la afición. Una gran oportunidad de que muchos seguidores vean y choquen la manos con los jugadores», añadió Miriam Peña, consejera del Racing. «Seguro que los mayores también, pero los niños disfrutarán del momento», concluyó la mandataria. La hora no es la mejor de todas ni la que hubieran preferido ni futbolistas ni aficionados. «Llevamos unos cuantos partidos a las 16.15 horas, y en este país se tiende a comer un poco más tarde los fines de semana... Es una pena», lamentaba Sangalli, que deberá, como todos, adelantar sus hábitos. Las claves Seguridad Se acordonará la zona con vallas, desde el párking del hotel hasta la puerta de los Campos de Sport Inédito No existe ningún precedente en Santander de algo similar. Será la primera vez que ocurra La llegada en autobús La expedición partió de La Albericia, donde analizaron un vídeo del rival antes del viaje Lo que ocurra, en realidad, será algo fruto de la improvisación y sin ningún trabajo de maduración previo. Ni mucho menos. «No pretendemos nada con ello, simplemente que estando a cien metros del campo nos parecía innecesario coger un autobús», admitían desde el club. Qué razón. '¡Y ya que estás, pues dale!'. Así se gestó algo que puede convetirse en inolvidable –todo depende de cómo acabe la tarde–. La intención es que ese rato, la cercanía entre futbolista y aficionado pueda dar pie a aumentar ese vínculo que parece crecer día tras día. Habrá un trabajo de seguridad por precaución, pero realmente tampoco más allá. El deseo de las partes, una vez que surgió la idea, es que se pueda interactuar y que de alguna manera se sienta esa complicidad que no hay duda que existe. En esta ocasión, las peñas se dejarán llevar por este nuevo escenario, que ha cambiado el tradicional viaje en autobús por un paseo. No habrá nigún preparativo paralelo, entre otras cosas porque tampoco el escenario permite mucho más. «Los jugadores quieren sentir el calor de la afición y la afición debe dársela; que haya comunión entre todos y a ver si se les puede llevar en volandas al partido», confesaba Ernesto Flores, miembro de la directiva de la APR, quien también explicaba que la maniobra de ejecución era más bien poca, «porque el recorrido por donde pasa el supuesto paseo cruza un Centro Sanitario, con un servicio de urgencias por medio, y tampoco da para mucho». Sea como fuere, no será necesario hacer un llamamiento ni tan siquiera establecer una quedada. Lo del domingo será, de la misma manera que surgió, algo natural. Precisamente, la zona por donde está previsto que lleguen los jugadores será la misma donde está ubicada la sede de las peñas, donde cualquier partido a esa horas los aficionados 'madrugan' para compartir los momentos. Las frases Lateral del Racing Marco Sangalli «Hay que decir poco. O más bien mucho de la afición. No solo aquí se habla de ello, es conocido lo que está haciendo la afición del Racing» Consejera del Racing Miriam de la Peña «El hecho de que jugadores y técnicos vayan andando al estadio refleja la cercanía que queremos tener con la afición» Dtor. Financiero Palacio del Mar Paco Velado «Es una iniciativa surgida desde el club, que nosotros vemos acertada y solo podemos apoyarla. Les despediremos con la camiseta puesta» Directivo APR Ernesto Flores «Los jugadores quieren sentir el calor de la afición y la afición debe dárselo; que haya comunión entre todos y a ver si se les puede llevar en volandas» Deprisa y corriendo Las dos últimas jornadas en las que el equipo jugó de local, ante el Elche y frente al Zaragoza, el Racing llegó en autocar desde La Albericia. La expedición compartía las horas previas en su cuartel general de diario, donde se visionaba un último vídeo del rival, todos juntos, y a continuación... Para El Sardinero. Los horarios fueron más tarde, a las 21.00 y a las 18.30 horas, respectivamente, y facilitaron la ceremonia de intimidación y permitieron mucho más campo de acción. Se vivieron dos de los días más emotivos de la historia del equipo, con los propios futbolistas impresionados desde los cristales del vehículo transitando por entre la gente. En aquellas ocasiones los jugadores llegaban comidos de casa y, tras una charla, a merendar y al estadio, pero el domingo todo será más pronto. «Es una sensación que es difícil de describir. La gente siempre responde y lo más importante es que está naciendo una semilla que esperemos que pronto puedan verse los frutos», concluye Sangalli. Después de esta semana quedarán tres partidos más en los que, ya puestos a imaginar... Serán ante Deportivo, Oviedo y Granada. En los tres habrá otros tantos puntos en juego, pero el del Oviedo, por la situación en la clasificación, promete. Autobús, paseíllo... ¡Hagan apuestas!

