Asier Villalibre celebra su tanto, el noveno en Liga LOF

El Búfalo, a galope tendido

El racinguista, efectivo como pocos, se afianza como máximo anotador de la Liga con nueve tantos en quince partidos

Leila Bensghaiyar

Leila Bensghaiyar

Santander

Domingo, 23 de noviembre 2025, 22:39

Comenta

El balón salió despedido como si conociera el destino antes que nadie. Asier Villalibre lo había peleado al espacio, cuerpo a cuerpo con Grego Sierra ... hasta hacerse hueco en ese territorio donde todo se decide en un pestañeo. Remató con la izquierda, por el lado derecho de la portería tras una asistencia de Jorge Salinas que parecía pedir ese desenlace. Era el 0-2. O eso creyó todo el mundo durante unos segundos, porque el gol subió al marcador, pero desapreció en un pestañeo. La celebración quedó en un gesto a medio hacer, como si alguien hubiese bajado el volumen del estadio de golpe.

