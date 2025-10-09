Cabify se convierte en patrocinador oficial del Real Racing Club de Santander

R.C. Santander Jueves, 9 de octubre 2025, 10:03 Compartir

El Real Racing Club de Santander y Cabify han llegado a un acuerdo por el que la empresa española líder de movilidad se convierte en el patrocinador oficial del club, con acciones que van desde la visibilidad en las equipaciones, hasta presencia en las instalaciones del Sardinero y los campos de entrenamiento, así como actividades, promociones y descuentos enfocados a mejorar la experiencia de socios, aficiones, familias y asistentes.

Un acuerdo estratégico con el que ambas partes quieren evidenciar su apuesta por el deporte local, dar un impulso al fútbol femenino y al fútbol base, y poner de manifiesto los valores que transmite el deporte y que ambas entidades siempre han defendido. Además, con esta acción, Cabify demuestra, una vez más, su compromiso con la ciudad de Santander -donde lleva presente más de 6 años-, convirtiéndose en el «jugador número 12» que ayude al equipo cántabro en su ascenso a Primera División.

A partir de esta semana, la marca Cabify estará presente en distintos soportes del estadio y en más de 2.000 equipaciones de los equipos masculino, femenino, las categorías inferiores del club, y la camiseta oficial de entrenamiento.

Este patrocinio se empieza a hacer visible desde esta misma semana y, más concretamente, en todas las competiciones deportivas que se celebren a partir de este mismo fin de semana, empezando por el partido que enfrentará al Racing de Santander con el Sporting de Gijón. Con ello se pone en evidencia el compromiso -tanto del Racing como de Cabify- por las marcas españolas, acercando a los santanderinos a una de sus mayores pasiones y consolidando ambos su vínculo con la ciudad.

Desde su llegada a Santander, la compañía de movilidad ha mostrado un firme compromiso con la ciudad y con sus señas de identidad, lo que le ha llevado a consolidar uno de los crecimiento más vertiginosos entre todas las ciudades españolas y superar el millón de viajes realizados desde su arranque, gracias a la confianza de usuarios y confianza en flotas locales que han posibilidad este acuerdo como Armonicar.

Equipaciones, promociones para la afición y desplazamientos del primer equipo

Este acuerdo convierte a Cabify en patrocinador del primer equipo, el Racing Femenino, la Academia Real Racing Club y el equipo Genuine, lo que ejemplifica la apuesta de las dos entidades por fútbol femenino, el impulso de la cantera a través de las categorías inferiores, y el compromiso con el deporte inclusivo. De esta manera, la marca Cabify estará presente en más de 2.000 equipaciones que van desde la camiseta de entrenamiento del primer equipo, hasta la equipación de la sección femenina, bajando a las categorías inferiores del club y el equipo Genuine.

El patrocinio entre ambas partes incluye acciones focalizadas en la afición racinguista y las peñas, ya que se ofrecerán por parte de la marca española descuentos y promociones a todos los aficionados que se trasladen al estadio los días de partido, donde además podrán participar en sorteos especiales durante los descansos de los partidos más trascendentales del Racing de Santander en el Sardinero. Además, en algunas ocasiones, los jugadores del primer equipo serán trasladados hasta el estadio en los vehículos que Cabify ponga a disposición del club para dicha acción.