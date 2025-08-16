El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Mosaico y pancarta en la Gradona y Tribuna Norte antes de comenzar el partido Roberto Ruiz

Los Campos de Sport hacen el agosto

Un debut con victoria, un mosaico en la grada y el rugido un Sardinero lleno hasta labandera para comenzar la Liga. El racinguismo no pudo arrancar mejor la temporada, con lleno y tres puntos

Leila Bensghaiyar

Leila Bensghaiyar

Santander

Sábado, 16 de agosto 2025, 20:33

La ciudad había amanecido con ese cosquilleo eléctrico que solo se nota cuando empieza algo. Primer día de colegio, primera cita, primer partido de Liga. ... Santander olía a Racing desde temprano, aunque el cielo, encapotado y sin brillo, se empeñaba en disimularlo. No había sol para tentar a la playa y eso, paradójicamente, ayudó. Al menos un poco. Los coches rondaban el estadio con paciencia de pescadores. Aparcar, ya se sabía, sería tarea imposible: la Feria de las Naciones había conquistado la explanada habitual y la playa, a pesar de la falta de sol, seguía atrayendo su tráfico propio. La caravana de hinchas avanzaba a pie entre puestos de banderines y comidas exóticas, hasta que el cemento se volvía estadio. Allí, al otro lado de las puertas verdes, estaba el motivo del desvelo. El Racing comenzaba la Liga frente al Castellón.

