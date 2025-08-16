El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Roberto Ruiz

Ahora sí, lo que importa es el resultado

El Racing, con más pegada e individualidades que juego y físico, fue capaz de doblegar a un atrevido Castellón para comenzar la temporada con un triunfo

Sergio Herrero

Sergio Herrero

Santander

Sábado, 16 de agosto 2025, 19:47

«Lo que importan son las sensaciones y crear hábitos», decía José Alberto sobre la recién terminada pretemporada. Pero lo de este sábado ya era ... otra cosa. Vínculante. Válida para la evaluación final. Ahora sí, comenzada la competición, lo que más importa es el resultado. 3-1. Al Racing le faltó juego, brillantez, fluidez y mucha, mucha gasolina. Sin embargo, tuvo pegada e individualidades y le fue suficiente para doblegar a un Castellón valiente y agradable a la vista al que también la pasó factura su inocencia. Lo que bien empieza, a ver si acaba mejor.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Patatas Vallucas estrena terraza con mucho sabor local
  2. 2

    El humo de los incendios de León obliga a cerrar el teleférico y a prohibir las rutas en los Picos de Europa
  3. 3 El Gobierno regional prevé iniciar el derribo de la Residencia «en semanas»
  4. 4 El cupón de verano de la ONCE deja un millón de euros en Santoña y otro millón en Cabezón de la Sal
  5. 5 San Roque, protagonista
  6. 6

    Cantabria se queda sola sin regular la figura de sus expresidentes
  7. 7

    Los pasiegos se rinden ante el calor de Valvanuz
  8. 8

    Peio Canales, tercer fichaje del verano
  9. 9

    Vecinos de la playa de San Vicente piden medidas contra las autocaravanas
  10. 10

    Evaristo, genio y figura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Ahora sí, lo que importa es el resultado

Ahora sí, lo que importa es el resultado