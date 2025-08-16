Ahora sí, lo que importa es el resultado

«Lo que importan son las sensaciones y crear hábitos», decía José Alberto sobre la recién terminada pretemporada. Pero lo de este sábado ya era ... otra cosa. Vínculante. Válida para la evaluación final. Ahora sí, comenzada la competición, lo que más importa es el resultado. 3-1. Al Racing le faltó juego, brillantez, fluidez y mucha, mucha gasolina. Sin embargo, tuvo pegada e individualidades y le fue suficiente para doblegar a un Castellón valiente y agradable a la vista al que también la pasó factura su inocencia. Lo que bien empieza, a ver si acaba mejor.

El primer once de la temporada fue, de mediocampo hacia atrás, cuando menos, sorprendente. Eligió, probablemente, la zaga más conservadora desde que llegó a Santander, con Mantilla como lateral derecho y Salinas, en el izquierdo. Y a eso le añadió la entrada como titular, en el centro del campo, de Íñigo Sainz-Maza. El jueves, el capitán le decía a El Diario que su puesta a punto debía ser progresiva. Poco a poco. Pues se ve que le bastó con dos sesiones de entrenamiento más. Al 'prao'. Además, en el extremo zurdo metió a Marco Sangalli, que en fase defensiva se ponía paralelo a la zaga e Íñigo Vicente se ocupó de la mediapunta. 4-2-3-1, en ataque. 5-4-1, en defensa. Por aquello de ponerle un número de teléfono al dibujo.

Racing zkieta, Mantilla (Michelin, min. 77), Manu Hernando, Castro, Salinas, Sangalli (Yeray, min. 58), Andrés Martín, Íñigo Vicente, Íñigo Sainz-Maza (Sergio Martínez, min. 58), Aldasoro (P.Canales, min. 77) y Villalibre (Jeremy, min. 89). 3 - 1 Castellón Amir, Sienra (Suero, min. 46), Alberto, Mabil (Markanich, min. 74), Barri, Camara (Serpeta, min. 74), Gerenabarrena, Cipenga (Tincho, min. 63), Salva Ruiz, Cala (Brignani, min. 84)y Mellot. Árbitro principal: Dámaso Arcediano (Castellano-Manchego).

VAR: Luis Mario Milla (Asturiano).

Cuarto árbitro: Jaime Ruiz (Asturiano).

Goles: 1-0, min. 5: Villalibre. 2-0, min. 39: Andrés Martín. 2-1, min. 46: Camara. 3-1, min. 83: Andrés Martín, de penalti.

Tarjetas Sergio Martínez y Mantilla (amarillas). Al visitante Alberto (roja)

Asistencia: 21.796 espectadores.

El Castellón se arrimó a la portería de Ezkieta hasta que se abrió el corredor Derio-Gernika. Minuto 5. Ya lo dijo Villalibre en su presentación. «Cuando Íñigo coge el balón, sé que me va a buscar». Automatismo. El mago vio el desmarque del búfalo, que con la izquierda batió a Amir.

El rosa chicle del Castellón se estiró en desventaja y, en sendos saques de esquina, llevó el susto al área de Ezkieta. Primero, un saque directo que pegó en el travesaño y, después, un cabezazo de Barri al primer palo. Además, acto seguido, Camara recibió un buen balón entre centrales, pero Manu Hernando reaccionó rapidísimo para sacarle el esférico de la bota.

El Racing reaccionó con sus futbolistas más desequilibrantes. Un tiro de Andrés Martín al primer palo rebotó en una pierna, que facilitó el trabajo a Amir. Después, Íñigo Vicente golpeó de primeras un rechace que le llegó en la frontal. Otra pierna mandó el balón a saque de esquina. Pero, para clara, la de Salinas. Al canterano le cayó el balón llovido en el área. Remató con saña. Picado. Y el meta iraní quizá ya sentenció el título de mejor parada de la temporada en esta primera jornada. Santa mano que sacó abajo y a bote pronto. Difícil de describir. El Racing, quería más. «Un niño le grita a su madre: '¡Mamá, dame otro pastel!', a lo que la madre contesta: 'Pero si te has comido una docena, vas a explotar'. El niño contesta: 'Pues me lo das y te apartas'. El chiste es de Leo Harlem, que veía el partido en el palco junto a Víctor Diego.

Pero ya saben que en el fútbol y especialmente en los Campos de Sport, quien ríe el último ríe mejor. Porque el Castellón no tenía ninguna intención de apartarse. Mabil obligó a volar a Ezkieta con un lanzamiento al segundo palo. Mabil y el asistente, por no señalar el fuera de juego hasta media hora después. El Racing perdió fluidez y el Castellón continuó a lo suyo. Llamativo, pero blandito. Ezkieta respondió bien a un tiro de Camara desde el punto de penalti.

las claves Sorpresa No se esperaba la titularidad deÍñigo ni de Salinas, que sentó a Mario en un falso4-2-3-1 en el que Sangalli le apoyaba en defensa

Pegada Sin ejercerun enorme dominio,el Racing mostró mucha más solvenciade cara a gol, lo quele dio la victoria Borrón. Un fallodefensivo en unajugada a balón parado dio oxígeno al Castellón en forma de gol deCipenga

Polémica Tuvoque consultar Dámaso Arcediano el VAR por si había fuera de juego previo, pero el evidente empujón de Alberto aVillalibre tuvo castigo

Pero, ¿saben qué? Los demás pueden tener muchas cosas; sin embargo el Racing –con la espada del mercado pendiendo encima hasta que acabe el mes– tiene la magia de Íñigo Vicente y el puñal de Andrés Martín. Fantástico pase del vasco a la carrera del andaluz, que superó bien a Amir en el mano a mano.

Pintaba bien la cosa para irse al descanso, pero no iba a ser todo tan idílico. Córner para el Castellón. Villalibre despeja hacia el centro, a Andrés Martín se le adelanta su par para rematar, Ezkieta que no repele contundente y Camara que remacha el 2-1.

Sin novedades

Pese a que al equipo le faltaba consistencia, José Alberto, de inicio en la segunda parte, no hizo cambios. Bueno, sí, no hubo balón al cielo de Íñigo Vicente como venía siendo costumbre. Una hora antes del partido, un repartidor llegó a los Campos de Sport: «Ya están aquí las empanadas», dijo. Para el cátering del antepalco, debían ser, pero se ve que alguna llegó al vestuario en el intermedio. En la primera acción, el Castellón marcó. Demasiado fácil. Menos mal que entró el VAR para determinar que había sido fuera de juego... Toque de atención.

José Alberto y Pablo Álvarez ya comenzaban su tradicional charla en el área técnica. Ese 'a ver qué hacemos'. Mientras tanto, Cala se fue de medio Santander para internarse en el área y sólo Ezkieta, con una buena mano, ejerció de verdadera oposición. El Castellón parecía a esas horas la 'Pantera rosa mecánica'. Un tímido sonido de viento apareció en los Campos de Sport.

El Racing estaba aplatanado. Como si, de repente, se le hubiese acabado la batería. En general, aunque el centro del campo se antojaba la parcela donde más energía hacía falta. Como Maguette no debía estar para jugar, el míster llamó a Sergio Martínez. Y después, también a Yeray. Íñigo Sainz-Maza y Marco Sangalli fueron los sustituidos. Juventud y piernas frescas.

Por lo que fuese, los cambios parecieron sentarle bien al Racing. Por lo menos, en cuanto a sensaciones. Un centro chut de de Íñigo Vicente que agarró sin muchos problemas Amir, metió en canción de nuevo a la grada. Y el Castellón relajó los humos. El tiempo pasaba lento. Los verdiblancos intentaban arañar segundos de cualquier manera. Algunos futbolistas estaban ya, a falta de más de veinte minutos, visiblemente cansados. Era necesario un ejercicio de resistencia. O, en el mejor de los casos, alguna genialidad salvadora.

Los reemplazos

Michelin y el recién llegado Peio Canales se prepararon para entrar al terreno de juego. El francés reemplazó a Mantilla y el vasco, a Aldasoro. Ezkieta evitó el gol ridículo de la jornada, después de que un despeje de Javi Castro cerca del vértice del área, golpease en Markarich y se envenenase hacia la portería cántabra.

Íñigo Vicente volvió a conectar con Villalibre en una fantástica acción, que terminó con el delantero tirando a dar al portero y el VAR entrando a juzgar la acción. ¿Por qué, si había fallado? Pues por un posible penalti, antes del remate, sobre el búfalo. Si al señor Dámaso Arcediano –antes conocido como Arcediano Monescillo– le habían llamado con el prefijo 91 desde Las Rozas, era por algo. Tele, repetición, penalti y expulsión. Alberto, a la calle. Andrés Martín colocó la pelota y la mandó junto al poste para colocarse ya, de primeras, entre los máximos goleadores de la Liga. Dos tantos, el foco de los medios encima, otros clubes que se fijan... Chema Aragón, en el palco, seguro que prefería que el bigoleador hubiese sido Suleiman Camara, por ejemplo, y el que el andaluz, de momento, no diese mucho que hablar. Al menos hasta que acabe la ventanita de las compras.

Ahora sí, los Campos de Sport respiraban más tranquilos y la ilusión reinició la persecución. El resto iba a ser, por exigencias del guion, un monólogo de un Castellón en inferioridad, en el que Ezkieta tuvo que esmerarse para evitar el 3-2. Momento que José Alberto aprovechó para retirar a Villalibre y darle unos minutucos a Jeremy. Porque ya sólo era cuestión de esperar, para celebrar la primera victoria, ojalá de muchas, de la temporada.