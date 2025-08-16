«Los jugadores se lo han dejado todo y ese es el camino»

José Alberto llegó a sala de prensa visiblemente satisfecho. Por la victoria y, sobre todo, por la actitud de su equipo. Lo futbolístico era lo ... de menos, dadas las circunstancias. El técnico asturiano vio «un partido muy competido, muy de ida y vuelta, como presumíamos», ante un «Castellón con muchísimos recursos». Pero «el equipo ha competido bien. Hemos empezado el partido con energía y haciendo un gol rápido. Eso nos hizo dudar también en algún momento de si ir hacia arriba o ir abajo. Son dudas normales a estas alturas de la temporada», dijo, antes de destacar a los que salieron desde el banquillo, «que nos ha aportado mucha energía y competitividad».

Aunque reconoce que ha habido cambios en la preparación física, justificó el bache del equipo durante el partido por las fechas. Es lógico. «Hemos estado bien en la energía, pero hemos tenido un rival enfrente que es el mejor en alta intensidad de la Liga. Fichan mucho por el dato y tienen mucho talento, te someten... Estuvimos incómodos durante muchos minutos», comentó. «En líneas generales, el equipo lo ha interpretado bastante bien, salvo en el tramo inicial de la segunda parte y el último, que no me ha gustado nada», decía.

Una de las razones del triunfo, el míster la vio en la pizarra:«Hemos jugado con muchísimos sistemas a lo largo del partido. Hemos variado mucho de estructura y creo que ha sido una de las claves». En cuanto al bajón tras el descanso, el asturiano vio cómo el Castellón «salió con energía, empiezan las dudas», pero los cambios y los ajustes permitieron al Racing «volver a coger la onda del partido» y ser «más solvente».

Hubo novedaxdes importantes en el once. José Alberto lo justificó en la búsqueda de «un equipo equilibrado. Tanto para iniciar el partido como para acabarlo. Algunos merecían ser titulares hoy –por ayer– y otros que han iniciado no estaban en su mejor momento». Y volvió a insistir en la relevancia de los suplentes: «Los que acaban siempre son mucho más importantes que los que empiezan». Entre esos titulares, sorprendió Íñigo Sainz-Maza tras su larga lesión y apenas unos minutos en pretemporada.

«Sabíamos que el partido iba a tener mucho ritmo al principio y creíamos que él lo iba a aguantar bien; después meter a Sergio, cuando ellos bajasen de intensidad. Era el plan de partido». El capitán «no ha tenido vacaciones; está en buen estado físico. ¿Qué le falta? Evidentemente, jugar».

José Alberto destacó también la actuación de Íñigo Vicente. «Creo que ha venido este año a un nivel brillante». Asistente y con trabajo. Le puso de ejemplo de «ser competitivo en cualquier ambiente y cualquier escenario. Tenemos que dar todos un paso».

Por último, en clave de mercado, el asturiano no obvió que la plantilla está «muy justa, ya lo sabéis. Es la realidad». De hecho, «ha tenido que jugar un futbolista que no sabía ni los nombres de algún compañero. Y creo que ha estado muy bien. Esperamos mucho de él», dijo sobre Peio Canales. «No estoy aquí para pedir, sino para sacar rendimiento a los jugadores. Es lo que me preocupa, que el equipo se deje el alma y que haya una conexión grada-equipo. Y si vienen a por alguien: «Ya sabéis lo que hay. Si viene alguien y te paga la cláusula, le daremos la mano, las gracias y para eso están los contratos. Y si no es así, encantados. Pienso que la mayoría de los jugadores que tenemos están encantados de estar en el Racing y defender este escudo, orgullosos de pertenecer a este club».