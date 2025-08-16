El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

José Alberto, junto a Pablo Álvarez, llama a Yeray, mientras Sergio Martínez se prepara para entrar. Roberto Ruiz
Fútbol | Racing

«Los jugadores se lo han dejado todo y ese es el camino»

José Alberto destaca la competitividad del equipo a estas alturas de la temporada ante un Castellón «con muchísimos recursos»

Sergio Herrero

Sergio Herrero

Santander

Sábado, 16 de agosto 2025, 21:49

José Alberto llegó a sala de prensa visiblemente satisfecho. Por la victoria y, sobre todo, por la actitud de su equipo. Lo futbolístico era lo ... de menos, dadas las circunstancias. El técnico asturiano vio «un partido muy competido, muy de ida y vuelta, como presumíamos», ante un «Castellón con muchísimos recursos». Pero «el equipo ha competido bien. Hemos empezado el partido con energía y haciendo un gol rápido. Eso nos hizo dudar también en algún momento de si ir hacia arriba o ir abajo. Son dudas normales a estas alturas de la temporada», dijo, antes de destacar a los que salieron desde el banquillo, «que nos ha aportado mucha energía y competitividad».

