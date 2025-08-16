El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Villalibre disputa un balón aéreo. Roberto Ruiz

Asier Villalibre

Racing | La contracrónica
Estreno de nueve

Asier Villalibre marcó, provocó un penalti y dejó su sello de esfuerzo en el triunfo del Racing ante el Castellón.El debut del Búfalo como verdiblanco dejó además varias muestras de que la conexión con Vicente es un vínculo que ni los años ni las distancias logran borrar

Leila Bensghaiyar

Leila Bensghaiyar

Santander

Sábado, 16 de agosto 2025, 22:23

Cuando el 'speaker' del Racing, José Barba, pronunció su dorsal y su nombre por primera vez, el «¡Eh!» de la afición fue mucho más largo ... de lo normal. Un presagio de lo que venía. El fútbol tiene debuts que pasan de puntillas y otros que dejan huella desde el primer balón. El de Asier Villalibre con el Racing fue de los segundos. El Búfalo bregó, peleó, metió el cuerpo y se dejó los cuernos en su estreno como verdiblanco. ¡Y qué debut! Marcó un gol a los cinco minutos y provocó un penalti. El Sardinero lo esperaba con una mezcla de curiosidad y necesidad. Había ganas de ver al nuevo atacante, de comprobar si el gesto serio que se le conoce desde Bilbao escondía también ese instinto que todo delantero necesita. El Búfalo no tardó en responder.

