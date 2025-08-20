El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Oier Zarraga, con la camiseta del Udinese. Efe
Racing | Fútbol

A la caza de un mediocentro

El Racing sondea el mercado esta semana con el obetivo de incorporar un ejeque complete la demarcación, para la que ahora cuenta con Íñigo, Aldasoro y Maguette

Aser Falagán

Aser Falagán

Santander

Miércoles, 20 de agosto 2025, 02:00

El Racing trabaja esta misma semana en la incorporación de un mediocentro que complete su plantilla. Se trata de una demarcación en la que cuenta ... con solo tres futbolistas, Aritz Aldasoro, Íñigo Sainz-Maza y Maguette Gueye y que por lo tanto se encuentra numéricamente muy escasa. Cierto es que la llegada de Peio Canales ha moderado esta necesidad, dado que el vasco puede actuar tanto en la mediapunta como mediocentro ofensivo, lo que confiere más alternativas a José Alberto López. Pero en un contexto en el que, al menos por el momento, no se ha incorporado tampoco a ningún mediapunta que compense las salidas de Pablo Rodríguez y Rober González, la parcela central del centro del campo continúa necesitada de efectivos, en especial en la faceta creativa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los vecinos de Vega de Liébana: «Si digo lo que pienso, me meten en la cárcel»
  2. 2 Liébana lucha por retener el turismo
  3. 3 Una pitón se escapa por la ventana de un domicilio de Santander y aparece en una urbanización
  4. 4

    «¡Madre mía!, cómo está Urgencias...»
  5. 5 El teleférico de Fuente Dé reabre y devuelve la confianza a Liébana
  6. 6

    Igual, sobre el parking de autocaravanas: Â«Estoy esperando a que se haga para tapar bocasÂ»
  7. 7

    Gamesa Reinosa deja de fabricar generadores de eólica terrestre y reduce su plantilla eventual
  8. 8 Colindres cuenta las horas para las fiestas de San Ginés
  9. 9

    Guerras Cántabras, tercera generación
  10. 10

    Peio Canales, en los planes de la sub 21

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes A la caza de un mediocentro

A la caza de un mediocentro