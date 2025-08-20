A la caza de un mediocentro

El Racing trabaja esta misma semana en la incorporación de un mediocentro que complete su plantilla. Se trata de una demarcación en la que cuenta ... con solo tres futbolistas, Aritz Aldasoro, Íñigo Sainz-Maza y Maguette Gueye y que por lo tanto se encuentra numéricamente muy escasa. Cierto es que la llegada de Peio Canales ha moderado esta necesidad, dado que el vasco puede actuar tanto en la mediapunta como mediocentro ofensivo, lo que confiere más alternativas a José Alberto López. Pero en un contexto en el que, al menos por el momento, no se ha incorporado tampoco a ningún mediapunta que compense las salidas de Pablo Rodríguez y Rober González, la parcela central del centro del campo continúa necesitada de efectivos, en especial en la faceta creativa.

Una de las alternativas más sólidas es el mediocentro del Udinese Oier Zarraga (4 de enero de 1999). Se trata de un futbolista que el propio director deportivo verdiblanco, Chema Aragón, reconoce que ha seguido en otras temporadas y que se adapta tanto a las necesidades como al gusto del vallisoletano.

Aunque en la campaña pasada no tuvo demasiado protagonismo en su segunda temporada en Udine (22 partidos, nueve de ellos como titular), se le consideraba al arrancar el verano un futbolista probablemente lejos del alcance del Racing; jugador de un equipo de la Serie A y con experiencia también en Primera División, pero conforme se acerca el cierre de mercado, no se ha comprometido con ningún otro club ni tampoco se ha asegurado su continuidad en el Udinese.

El máximo responsable deportivo del Racing afronta desde el inicio de la semana una fase final de mercado con reuniones y conversaciones para terminar de confeccionar una plantilla que, una vez completada la primera jornada, sigue siendo muy corta, con solo 19 fichas profesionales y, en la práctica, con 21 jugadores en dinámica de primer equipo.

El perfil de Zarraga responde perfectamente a las necesidades del Racing y Aragón le conoce bien, pero las condiciones económicas y las posibles aspiraciones del futbolista pueden impedir que recale en Santander. El director deportivo ha sido muy claro al respecto: «No creo que ahora mismo acabar en el Racing esté en sus planes». Esto no significa en absoluto, sin embargo, que el jugador no guste. De hecho, El Diario ha podido saber que han existido conversaciones al respecto.

Se da además la circunstancia anecdótica de que, en caso de que Zarraga vista finalmente la camiseta verdiblanca, sería un nuevo fichaje del verano (de momento son dos de tres) formado en Lezama. Si bien solo Peio Canales pertenece a la disciplina del Athletic, Asier Villalibre -a préstamo del Alavés, con el que tiene contrato hasta 2027- también se forjó en las categorías inferiores rojiblancas y, como sus excompañeros, llegó a jugar en el primer equipo. Con este escenario general, el club trabaja con apenas trece días de margen para completar una plantilla que evidencia una gran escasez en lo numérico.

En cuanto al mediocentro, además de Zarraga existen otras alternativas en el mercado. Se vinculó el nombre de Gerard Yepes como futurible del Racing aunque el catalán, el curso pasado en la Sampdoria, se ha comprometido finalmente con el Empoli, de la Serie B. Asimismo, llama la atención que Lachuer, uno de los artífices de la extraordinaria campaña del Mirandés y agente libre desde el 1 de julio, no se haya comprometido aún con ningún equipo. Hace ya semanas negoció con el Real Valladolid, con el que parecía haber alcanzado un acuerdo. Sin embargo, cuando se acerca paulatinamente el final de mercado sigue sin firmar con los pucelanos a la espera de una opción de Primera División.

En cuanto al resto de puestos, la primera jornada de Liga ha servido más para generar nuevas incógnitas que para despejar dudas. La baja de dos centrales (Javi Montero y Pol Moreno) parecía hacer imprescindible el fichaje de otro defensa para apuntalar numéricamente la zaga. La solución puede estar en casa, porque José Alberto alineó a Jorge Salinas como titular y explicó posteriormente en la sala de prensa de los Campos de Sport que está ya listo para jugar con el primer equipo. En otras palabras, que ya es uno más de la primera plantilla.

Sin embargo, el santanderino jugó como lateral izquierdo -en ocasiones como falso lateral, basculando hacia el centro de la defensa cuando Sangalli llegaba a las ayudas en banda izquierda), con lo que más allá del peso específico que tenga el canterano habrá que comprobar qué rol le asigna su técnico, máxime cuando el Racing ya cuenta con dos 'treses' específicos: Mario y Saúl -este último puede salir-. Como Mantilla, Salinas parece llamado a practicar la versatilidad.

La de mediapunta es una posición, con la actual configuración de la plantilla, íntimamente ligada a la de mediocentro, puesto que si Oier Canales debe asumir esta última función, el único jugador específico para el puesto es Jeremy. De hecho, ya en el primer partido de Liga JAL optó por trasladar a Íñigo Vicente al centro para solventar este déficit. Lo hizo además con un extraordinario rendimiento del vasco, que volvió a ser el gran Mago de Derio.

Por último, la delantera está sobradamente cubierta en lo que a sus titulares se refiere. Con Juan Carlos Arana (cuando se recupere de su lesión, previsiblemente en septiembre) y Asier Villalibre el equipo cuenta con un dúo de ataque de extraordinaria solvencia, tanto si opta por jugar con un solo delantero o se decanta por los dos puntas. La incógnita reside en si son suficientes para una larga temporada de 42 jornadas en la que las lesiones, sanciones y altibajos de rendimiento penalizar mucho. En el banquillo solo está, de nuevo, Jeremy, que además tiene en principio la función de mediapunta. Otra alternativa de la que JAL ya echó mano en cursos anteriores fue colocar a Andrés como 'nueve', pero de nuevo sería una solución que sacaría al sevillano del que se ha convertido en su hábitat natural en Santander: la banda derecha como extremo a pierna cambiada.

Además de la pausa que supuso el relevo en la dirección deportiva tras la renuncia de Mikel Martija, el Racing afronta este mercado estival en unas circunstancias muy diferentes a las del curso pasado. Por una parte, el bloque está mucho más definido en lo que a los puntales del equipo se refiere. Por otra, no tiene ya la disponibilidad económica que en 2024 le dio el traspaso de Peque. Una salida que ni Martija, ni José Alberto ni Higuera querían, pero que al mismo tiempo permitió tener solvencia -no tanto efectivo, puesto que el Sevilla paga a plazos los cuatro millones de cláusula de rescisión del catalán- para invertir en el mercado, lo que permitió abordar unos traspasos que quizá ahora no estén ya al alcance. Sobre todo en un momento en el que el club trabaja también para evitar que se produzca ninguna salida, consciente de contar en su plantilla con varios futbolistas con muy buen cartel en el mercado.