Cinco días frenéticos de viajes
La fecha fijada por la Federación para el partido y la negativa de la Ponferradina a modificarla han provocado un importante trastorno al Racing, tanto de viajes como para preparar los compromisos
Santander
Miércoles, 3 de diciembre 2025, 01:00
El Racing inicia hoy cinco días frenéticos de competición y desplazamientos. No solo por el mínimo tiempo que La Liga y la RFEF le han ... fijado entre el partido de Copa en Ponferrada y el de Liga en Cádiz, sino por el hecho de disputar ambos a domicilio y por los 2.640 kilómetros que deberá recorrer entre esta tarde y el domingo por la noche... con la disputa de dos partidos oficiales por medio.
Miércoles 3
-
11.00 horas: Entrenamiento en lasInstalaciones Nando Yosu
-
17.00 horas: Salida del equipo hacia Ponferrada
-
21.30 horas: Hora estimada de llegada al Hotel Ciudad de Ponferrada
Jueves 4
-
20.00 horas: Ponferradina-Racing
-
22.30 horas: Regreso a Santander en el autobús del equipo al final del partido
Viernes 5
-
3.00 horas: Regreso del autobús del equipo a La Albericia (hora aproximada)
-
17.00 horas: Entrenamiento en las Instalaciones Nando Yosu
Sábado 6
-
11.00 horas: Entrenamiento en las Instalaciones Nando Yosu
-
16.30 horas: El equipo está citado para desplazarse al Aeropuerto de Parayas
-
17.30 horas: Vuelo Santander-Madrid
-
19.40 horas: Vuelo Madrid-Jerez
-
20.30 horas: Autobús Jerez-Cádiz
-
21.00 horas: Llegada estimada al Hotel Playa Victoria de Cádiz
Domingo 7
-
14.00 horas : Cádiz-Racing
-
17.00 horas: Al terminar el partido, autobús Cádiz-Sevilla
-
20.50 horas: Vuelo Sevilla-Bilbao
-
23.00 horas: Bilbao-Santander ya en el autobús del equipo.
Todo después de que, tras conocerse los horarios ligueros (el Racing juega el domingo a las 14.00 horas en el Nuevo Mirandilla de Cádiz), se fijara la eliminatoria de segunda ronda de Copa para el jueves a las 20.00 (El Toralín, Ponferrada). En este caso no existe siquiera la excusa de los operadores televisivos, porque el partido no se retransmitirá.
El club reaccionó solicitando que el partido se adelantara al miércoles, pero la Ponferradina se negó, argumentando entre otras cosas que le podía perjudicar si se solapaba con el Athletic-Real Madrid de Liga que se disputa hoya (adelantado de la 19ª jornada) y la Federación Española dejó las fechas y horarios como estaban.
La consecuencia, que transcurrirán solo 62 horas entre el comienzo del primer partido y el arranque del segundo. Dos días y medio durante los que el Racing debe volver de Ponferrada en un largo viaje que debe realizar necesariamente por carretera, preparar a la carrera el compromiso liguero y afrontar otro desplazamiento en el que, a falta de aeropuerto en Cádiz y vuelo directo a Jerez, deberá hacer escala en Madrid y llegar finalmente a la ciudad andaluza en un autobús fletado. Ni siquiera hay tiempo material para que al autocar del equipo le dé tiempo a bajar hasta Andalucía y recogerle.
La situación ha generado un gran malestar en el club, que no ha tenido más remedio que aceptarla una vez descartada la posibilidad de dejar concentrado al equipo en una localidad intermedia o en el propio Cádiz tras abandonar Ponferrada. Más allá de lo económico, el problema radicaba en encontrar un campo de entrenamiento disponible con ese mínimo margen para preparar con garantías -o con todas las garantías posibles, dada la contrarreloj- la cita gaditana.
Cuando el domingo por la noche -ténicamente ya a primera hora del lunes- el autobús del Racing regrese a La Albericia desde el Aeropuerto de Loiu el equipo recuperará la normalidad y su rutina de trabajo antes del partido frente al Leganés, correspondiente a la 18ª jornada de Liga, que se disputará el sábado, día 13, a las 18.30 horas.
