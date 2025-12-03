El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Gustavo Puerta, a punto desubir al autobús del equipo. RRC
Racing

Cinco días frenéticos de viajes

Copa ·

La fecha fijada por la Federación para el partido y la negativa de la Ponferradina a modificarla han provocado un importante trastorno al Racing, tanto de viajes como para preparar los compromisos

Aser Falagán

Aser Falagán

Santander

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

El Racing inicia hoy cinco días frenéticos de competición y desplazamientos. No solo por el mínimo tiempo que La Liga y la RFEF le han ... fijado entre el partido de Copa en Ponferrada y el de Liga en Cádiz, sino por el hecho de disputar ambos a domicilio y por los 2.640 kilómetros que deberá recorrer entre esta tarde y el domingo por la noche... con la disputa de dos partidos oficiales por medio.

