Las siete claves de la rueda de prensa de José Alberto

1. Ocho minutos de retraso. Entró ocho minutos después de la hora habitual, algo extraño en el técnico asturiano.

2. Manos entrelazadas, brazos cruzados. El lenguaje corporal mostró tranquilidad, pero también cierta contención. Constantemente pasaba de tener las manos juntas a cruzarse de brazos y en algún caso, acompañó sus explicaciones con algún aspaviento. José Alberto sabe que cada palabra se analiza con lupa.

3. Mensaje de motivación. Este fin de semana el Racing echará de menos a tres de sus más habituales. Jeremy, Gustavo Puerta y Peio Canales no podrán disputar el partido contra el Granada por sus respectivas convocatorias internacionales. Pese a ello, dejó claro que confía en los jugadores disponibles. De hecho, en la convocatoria solo figuran 20 futbolistas (pueden entrar hasta 23) y no hace uso del filial a excepción de Laro, que será el portero suplente.

4. El curioso dato de Mantilla. Uno de los periodistas le soltó un dato que desconocía: siempre que Mantilla no juega, el Racing pierde. José Alberto reaccionó entre risas, pero considera que es algo circunstancial. «Valorar que el equipo gane o pierda por si está o no un jugador puede ser injusto o ventajista», decía.

5. «Por ser del norte, buscamos lo negativo». El entrenador hizo hincapié en que el pasado domingo en la rueda de prensa del Estadio de Gran Canaria los periodistas de allí ensalzaron la labor de su equipo y que sin embargo, en Santander eso no sucede. Lo que justificó diciendo que quizás se debe a ser de norte. «Siempre buscamos lo negativo, buscamos fantasmas aunque no los haya... tranquilidad, vamos a confiar en nuestro equipo». Cabe destacar que José Alberto se explayó con esta respuesta aunque la pregunta se dirigía, una vez más, a los goles encajados.

6. La confesión doméstica. José Alberto confesó que esta semana hablando con su mujer, Laura, ella le comentó que este año no le ve tan ilusionado. A lo que él matizó: «Estoy igual de ilusionado o más que otras temporadas porque creo que estamos mejor, pero lo que estoy es tranquilo. Sé que nuestro objetivo no se consigue ahora, sino en mayo o junio».