«Vamos a confiar en el equipo, porque da motivos suficientes»

José Alberto aprovechó la rueda de prensa previa al partido de este sábado -21.00 horas- frente al Granada en los Campos de Sport para ... defender, con buen tono, su trabajo y el de sus futbolistas. En una argumentación que convirtió la comparecencia en una de las más largas en mucho tiempo. Se explayó el míster.

Todo surgió cuando fue cuestionado por los goles encajados. Por ejemplo, el domingo en Las Palmas: «Lo que me preocupa es jugar bien o jugar mal y el otro día no jugamos bien. Estuvimos muy poco agresivos con y sin balón. Me preocupa hacer las cosas bien. Me gustaría recibir pocos goles o no recibir ninguno, claro. Estamos trabajando bien para conseguir ser un equipo más sólido, pero lo que importa es jugar bien o ganar partidos. No me importa tanto el no recibir goles, sólo que el equipo juegue bien para conseguir ganar el máximo de partidos». Hasta ahí, la respuesta. Luego comenzó lo que quería exponer. «Esta semana he recibido muchos mensajes de gente de fútbol y de compañeros vuestros de otros lugares en los que estado y me decían sorprendidos que todas las preguntas en Las Palmas son enfatizando el nivel de su equipo. Y aquí siempre buscamos las cosas negativas, poniendo todo feo, viendo fantasmas donde no hay. No sé si porque somos del norte, porque en Asturias somos iguales», contextualizó. Por eso, pidió «tranquilidad. Vamos a seguir trabajando, a seguir confiando en nuestro equipo y en todo lo que hacemos, porque el equipo da motivos suficientes. ¿Un mal día? Lo podemos tener. Y vamos a mirar con mucho más positivismo todo lo que viene».

Luego sí que apuntó que es «normal» la exigenica y el nerviosismo del entorno. «Al final hay una ilusión que se va generando. Lo ves cerca durante dos años seguidos y no lo has conseguido. Este año queremos conseguirlo... Tranquilidad», insistió. El míster comentó una conversación con su mujer, «que me decía, 'no te veo tan ilusionado como otros años'». A lo que el técnico contestó que lo está «y más que antes. Creo que estamos mejor que otros años. Estoy más tranquilo». «De lo que soy consciente es de que ahora no vamos a subir. Vamos a subir en mayo. Entonces habrá que recoger lo que estamos sembrando ahora», agregó.

«Yo no había vivido ser líder de Segunda División y eso ya te genera una tensión y una responsabilidad mayor de la que debes tener. Nadie trabaja para perder. Pero es dificil conseguir objetivos como los que estamos peleando; hay que tener confianza y capacidad de autocrítica. Porque a veces se me critica que no tengo autocrítica. No os podeis imaginar los líos y discusiones que tenemos en el staff de absolutamente todo. Y aún así, nos equivocamos, porque todos los días tomamos muchísimas decisiones», valoró.

Cuestionado sobre esa impresión de que el equipo está mejor que la temporada pasada, el asturiano dijo que le gusta «la plantilla que tenemos, lo que me ha demostrado el equipo en las últimas semanas, la evolución del equipo hasta el día de hoy, el desarrollo de los jugadores, que la mayoría son muy jovenes y tienen mucho recorrido todavia; veo gente que tiene mucho recorrido en la categoría...». Y explicó que «eso también es experiencia que el equipo tiene que demostrar en forma de rendimiento. Todos estos factores me hacen ver el futuro con ilusión y con la tranquilidad de ver al equipo bien. Hay partidos que no me gustan, pero lo que hay que hacer es mejorar y veo que estamos mejor, pero hay que demostrarlo en forma de resultados y de juego».

Una de las noticias de la jornada es la renovación de Sergio Martínez hasta 2029. «Estoy muy contento por Sergio. Ha dado pasos y se ha ganado la renovación con creces. Y estoy contento por el club y por todos los chicos de la cantera que nos ayudan. Desde mi llegada aquí, varios jugadores se han asentado en el primer equipo, otros han llegado y no han conseguido consolidarse, pero es el reflejo del buen trabajo que se está haciendo en la cantera», argumentó.

Otro canterano, Jorge Salinas, volvió a ejercitarse este viernes al margen de los compañeros. «Las pruebas dicen que va bien, pero el doctor nos dice que todavía es precipitado contar con él. Para la semana siguiente, si todo va como esperamos, creemos que va a poder estar», concretó el míster.

José Alberto mandó un mensaje de confianza a su plantilla en una jornada en la que tendrá cuatro bajas por la ventana de selecciones: Andreev, Gustavo Puerta, Jeremy y Peio Canales. «Las bajas por las convocatorias de selecciones son las que son, pero no pensamos en las bajas que tenemos, sino en las soluciones, en que los jugadores que tenemos aquí son muy buenos y que van a demostrarlo».

En cuanto al rival, el entrenador verdiblanco dijo que el Granada «es un equipo que, de los últimos nueve partidos, contando el de Copa, sólo ha perdido uno, el de Valladolid, en el tramo final y de penalti. Ha tenido un inicio muy complicado, pero compite muy bien. Es un equipo que juega con mucha amplitud, con una identidad muy clara. Con extremos abiertos, jugadores con experiencia, capacidad para llevar el ritmo del partido... es muy buen equipo y eso demuestra la dificultad de la categoría».