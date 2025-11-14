Salinas ya prepara un regreso cercano

Aser Falagán Santander Viernes, 14 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Jorge Salinas ve cada vez más cerca su regreso al equipo. Tras la lesión sufrida en Gijón, que le ha tenido más de un mes inactivo, el joven lateral ya trabaja con el grupo y regresa hacia una reincorporación cada vez más cercana, aunque parece extremadamente poco probable que se produzca ya este sábado ante el Granada, al menos como titular.

Tras sufrir una lesión ósea en la rama mandibular izquierda y la fractura de varias piezas dentales a mediados de octubre durante el partido contra el Sporting, el canterano ha permanecido convaleciente hasta que esta misma semana ha vuelto a trabajar en el campo, en primer lugar en solitario y ya ayer durante algunas fases con el grupo, aunque siempre evitando los ejercicios de contacto.

En consecuencia, no se puede descartar completamente que José Alberto le incluya en la convocatoria del sábado para ir reintegrándole al grupo, pero al mismo tiempo es muy poco probable que tenga minutos, y menos aun como titular, con lo que Mario García apunta de nuevo a ser el lateral izquierdo en el partido de mañana frente al Granada. Una cita que el cántabro podía haberse perdido de todos modos, puesto que de no estar lesionado hubiera sido convocado para la concentración de las selecciones sub 18 y sub 19.

Su parón se ha producido en un momento en el que había llamado la atención de varios equipo y en el que el equipo trabaja en mejorar su contrato para evitar la posible marcha de u n jugador que en pocos meses ha ganado un enorme peso especifico en el equipo.

JAL ya le hizo debutar la temporada pasada en competición oficial con la primera plantilla -tanto en Liga como el Copa-, pero ha sido en este curso cuando ha dado el salto cualitativo, convirtiéndose en titular desde la primera jornada. Lo ha hecho además como lateral izquierdo y no como central, demarcación que había ocupado hasta entonces, ganando una nueva jerarquía en el equipo. De hecho, la decisión del técnico de darle la titularidad y la presencia de otro especialista como Mario en el equipo provocaron la rescisión de contrato de Saúl, a quien le quedaba todavía un año de vinculación con el Racing.

Ofertas

Ya sobre el cierre de mercado del verano pasado el club recibió una oferta por hacerse con sus servicios que el propio futbolista decidió rechazar mientras el Racing se remitía a la cláusula de rescisión a la par que intentaba con éxito convencerle de su continuidad. Ahora, su buena temporada, interrumpida momentáneamente por esta lesión, que le ha consolidado además en la selección sub 19, le hace una pieza muy codiciada que el club tratará de retener, aunque consciente de la dificultad. En especial si la próxima temporada el equipo sigue militando en Segunda División.

En medio de este escenario el regreso de Salinas a la competición es cada vez más cercano y parece muy probable que para el próximo compromiso liguero, el domingo 23 frente al Burgos en El Plantío, ya esté en condiciones de disputarle el puesto a un Mario que ha aprovechado su oportunidad y se ha asentado asimismo en el carril del 'tres' pese a que la jerarquía estaba -habrá que comprobar si lo sigue estando- muy clara a principio de temporada, con la eclosión de un futbolista todavía con ficha del Rayo Cantabria, pero que junto a Jeremy constituye la que probablemente sea la mayor sorpresa positiva del curso.