El Racing se reinventa ante el Granada

El Sardinero amanecerá el sábado con olor a cambio. José Alberto tiene por delante una semana de reconstrucción, de esas que exigen lupa, tiza y ... paciencia. El Racing se enfrenta al Granada (21.00 horas, Campos de Sport) sin varios de los nombres que han dado forma a su columna vertebral en las últimas jornadas, con lo que el once inicial se convierte en una ecuación de ausencias. Son cuatro y todas pesan. Jeremy, la irrupción más luminosa del Racing en los últimos meses, ha sido convocado por primera vez con la selección absoluta de Ecuador. Puerta, uno de los motores del doble pivote, viaja con Colombia. Andreev, segundo guardameta, con Bulgaria sub 21, y Peio Canales, el mediapunta que mejor ha entendido los tiempos del ataque, con la sub-21 de España. Cuatro piezas y tres de ellas obligan a José Alberto a mover el tablero.

El entrenamiento ayer por la mañana destilaba el ambiente de los días previos a un examen importante: ritmo alto, silencios entre los ejercicios y la mirada del entrenador fija en los relevos. Facu completó la sesión con normalidad junto al resto de sus compañeros después del golpe que recibió ante Las Palmas, tras el que tuvo que ser sustituido, mientras que Salinas, aún con molestias en la mandíbula, trabajó al margen del grupo. Su evolución marcará una de las decisiones más delicadas.

El once tipo de octubre, el que José Alberto ha repetido casi de memoria, parece ahora una fotografía en la que faltan rostros. Ezkieta bajo palos, Pablo Ramón y Facu en el centro de la zaga, Mantilla y Mario en los laterales; Puerta y Maguette sosteniendo el centro del campo, Andrés e Íñigo Vicente por las bandas, Canales en la mediapunta y Jeremy en la delantera. De ese once, tres están ausentes, aunque también regresan jugadores que se perdieron la pasada jornada, como Íñigo Vicente y Mantilla, ambos por sanción al cumplir ciclo de amarillas. Es una semana para reordenar piezas.

El primer movimiento será en la portería. La baja de Andreev no afecta el plan, pero abre la puerta de la convocatoria a Laro, que subirá del filial para completar la lista. No hay debate bajo el larguero: Ezkieta seguirá siendo el guardián de la portería verdiblanca. Más interesante será el rompecabezas en la defensa. Si Facu responde bien en las sesiones que quedan hasta el sábado, podría repetir junto a Pablo Ramón. De lo contrario, el técnico podría recurrir a Javi Castro. En los laterales, una opción probable es que Mantilla vuelva al derecho después de cumplir sanción y Mario podría mantener el izquierdo si Salinas no está aún en condiciones de soportar el contacto. El santanderino, que ha entrenado al margen de sus compañeros, evoluciona bien, pero la prudencia manda: es una zona delicada y un golpe más en la mandíbula podría alargar su recuperación.

El centro del campo, en cambio, sí exige bisturí. Sin Puerta, Aldasoro se perfila como la primera opción para acompañar a Maguette en el doble pivote, aunque es cierto que el donostiarra, que ofrece más equilibrio que brillo, no atraviesa su mejor momento, por eso no es descartable que Íñigo Sainz-Maza o Sergio Martínez entren en la ecuación si el técnico busca más energía en la presión.

La ausencia de Peio Canales obliga a repensar la línea de mediapunta. Una posibilidad es que Íñigo Vicente abandone la banda izquierda para ocupar la mediapunta, un papel que ya interpretó con solvencia a comienzos de curso. En ese caso, Andrés ocuparía el costado derecho y el izquierdo tiene varios candidatos. Suli, que es la opción más lógica por sus características, Sangalli, que ya ha ocupado ese puesto esta temporada y además ofrece más trabajo en las labores defensivas, y Yeray, que puede actuar por la zurda, aunque su mejor posición es por banda derecha.

Arriba, la baja de Jeremy deja un vacío simbólico. El de Camargo ha sido el gran agitador ofensivo del Racing y su estreno con la selección absoluta de Ecuador obligue al equipo a reinventarse, pero no es un drama. Hay opciones de sobra. En su lugar, todo apunta a Villalibre, el Pichichi de Segunda, con siete goles, junto a Agus Medina, Zaka y el propio Jeremy. Aunque el cambio de nombres no tiene por qué implicar también un cambio de dibujo. De hecho todo apunta a que el esquema podría mantenerse, ese 4-2-3-1 que se ha vuelto sello de identidad.

La idea de trasladar a Íñigo Vicente como enganche no es nueva, pero esta vez surge casi como una necesidad. A José Alberto le esperan días de decisión, pero también de oportunidad. Si es en la escasez donde se mide la riqueza de un grupo, el Racing tiene una ocasión inmejorable de demostrarlo el sábado. Jugadores como Maguette o Sergio Martínez tienen el deber de crecer al calor de estas circunstancias en un Sardinero donde el Racing buscará prolongar su buena racha en casa y donde el público se ha convertido en un jugador más. Las gradas, otra vez, serán el motor emocional. De momento, José Alberto afila su plan entre pizarras y dudas, consciente de que el fútbol también se gana desde la adaptación.

Por su parte, el Granada llega necesitado y peligroso. Es un equipo sin el equilibrio que le llevó a Primera y ahora mismo ocupa los puestos de descenso con solo 14 puntos. Y por si fuera poco, también afectado por las bajas, en concreto en la portería, donde Luca Zidane, que estaba en Argelia convocado con la selección africana, ha regresado de la concentración con una lesión muscular. Y ahora el Granada trabaja en recuperar a Astralaga, mientras entrena con Iker García, Isachenko y Pablo González de su Juvenil B.