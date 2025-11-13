El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

De izquierda a derecha, Villalibre, Arana, Sangalli e ÍñigoVicente, durante un entrenamiento Javier Cotera
Fútbol

El Racing se reinventa ante el Granada

José Alberto afronta un once marcado por las ausencias de Jeremy, Puerta, Canales y Andreev, convocados con sus selecciones

Leila Bensghaiyar

Leila Bensghaiyar

Santander

Jueves, 13 de noviembre 2025, 01:00

El Sardinero amanecerá el sábado con olor a cambio. José Alberto tiene por delante una semana de reconstrucción, de esas que exigen lupa, tiza y ... paciencia. El Racing se enfrenta al Granada (21.00 horas, Campos de Sport) sin varios de los nombres que han dado forma a su columna vertebral en las últimas jornadas, con lo que el once inicial se convierte en una ecuación de ausencias. Son cuatro y todas pesan. Jeremy, la irrupción más luminosa del Racing en los últimos meses, ha sido convocado por primera vez con la selección absoluta de Ecuador. Puerta, uno de los motores del doble pivote, viaja con Colombia. Andreev, segundo guardameta, con Bulgaria sub 21, y Peio Canales, el mediapunta que mejor ha entendido los tiempos del ataque, con la sub-21 de España. Cuatro piezas y tres de ellas obligan a José Alberto a mover el tablero.

