José Alberto López, César Anievas, Manolo Higuera e Íñigo Sainz-Maza posan con las camisetas. Daniel Pedriza
Fútbol | Racing

El Racing lanza una campaña de concienciación sobre la donación infantil

Lucirá una camiseta especial frente al Granada para alertar de la situación y recaudar fondos para una ONG destinada al apoyo de los menores y sus familias

Aser Falagán

Aser Falagán

Santander

Jueves, 13 de noviembre 2025, 15:04

El Racing vestirá este domingo frente al Granada (Campos de Sport,, 21.00 horas) de una forma muy especial. No solo porque la equipación será diferente, sino porque lo será por un motivo muy señalado: la concienciación para la donación de órganos infantiles. España está a la cabeza mundial en donaciones y Cantabria arroja también unas excelentes cifras, pero en el caso infantil las cifras, también buenas, no alcanzan estos hitos. De ahí la campaña del equipo, que saldrá al campo no con los nombres de sus patrocinadores habituales, sino con nombres ficticios y escritos con letras infantiles que simbolicen a menores que salvaron la vida gracias a las donaciones. Para ello ha contado con el apoyo de sus esponsors y la necesaria autorización de LaLiga.

Aunque el objetivo fundamental de la campaña es la concienciación (el sistema sanitario público español garantiza los transplantes), también se quiere recaudar fondos para la Alcer, ONG dedicada al apoyo -también económico- a las familias afectadas (por ejemplo, la manutención y hoteles cuando deben trasladarse a otra ciudad). Las camisetas que lucirán los futbolistas el domingo por la noche saldrán a subasta, firmadas por su titular, después del partido, aunque el club aún estudia el modo de llevar a cabo la puja.

Además, se ha puesto a la venta una edición limitada de esta primera equipación, igual a la que se lucirá en Liga, en La Tienda del Racing, al mismo precio que la habitual pero con una diferencia: en este caso no se aplicará el descuento del 10% a los abonados. Todo lo recaudado se destinará íntegramente a Alcer. «Desde que Sebas ya yo llegamos al Racing estamos permanentemente hablando de la responsabilidad de la gente del fútbol para mandar mensajes a la sociedad, porque la capacidad transformadora del fútbol es enorme», explicaba Manolo Higuera durante la presentación de la iniciativa.

«En este tema -la donación infantil de órganos-, que consideramos absolutamente trascendente, queremos dar un paso más y trasladar nuestro mensaje fuera del ámbito autonómico; estamos convencidos de que va a ser una campaña de concienciación que va a tener repercusión más allá de nuestra tierra, porque es algo que pasa todos los días y muchas veces los órganos no llegan y el desenlace es fatal», añadía.

César Anievas, presidente de la Fundación RRC, explicaba, por su parte, que «la campaña 'Donantes de logo' manda un mensaje de esperanza a todas esas familias que están esperando una donación. Hay más de 70 niños en España esperándola, y unas 5.000 personas entre niños y adultos. España es un país puntero y Cantabria, dentro de España, es una de las autonomías que menos negativas tiene a los transplantes, quizá por ese programa del Hospital Valdecilla que cumple ahora 50 años». «La sociedad debe volcarse y concienciarnos todos de que cada niño que se salva merece la pena todo; cualquier inversión y gasto», acotaba Higuera.

El presidente verdiblanco agracdcía además el apoyo recibido por todas las partes: «Si no es la primera, es de las primeras veces en que se permite transformar una camiseta oficial de juego para mandar un mensaje, y estamos convencidos de que el sábado los nombres simbólicos de niños se van a ver en toda España y seguramente tenga trascendencia internacional. Es nuestro único objetivo, para concienciar sobre una realidad terrible. El Racing quiere tener una vertiente social muy marcada y en la soceidad no hay nada más importante que los niños y espero que a los racinguistas no solo les guste, sino que les haga sentirse orgullosos de serlo», añadía

Todo porque «con independencia del dinero, lo importante de estas acciones la comunicación es que todos entendamos que se puede salvar a niños con al simple autorización de una donación».

