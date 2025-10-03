«Tenemos que ser más consistentes, pero sin perder nuestra esencia» José Alberto reconoce que «el equipo no está en su mejor momento» antes de recibir al Málaga, pero defiende el estilo ofensivo y pide tiempo para que los nuevos se adapten

El Sardinero vuelve a abrir sus puertas el domingo para recibir al Málaga (18.30 horas) con el runrún de las dudas instalado en la grada. Tres partidos sin ganar, demasiados goles encajados y la sensación de que el Racing aún no ha encontrado la tecla para sonar afinado los noventa minutos. En la previa, José Alberto no esquivó el ruido: habló de equilibrio, de identidad y de paciencia. Admitió que el equipo «no está en su mejor momento» y que necesita tiempo para ensamblar fichajes, pero fue tajante en un punto: «Nuestra esencia es ser un equipo ofensivo, un equipo vertical, un equipo que genere muchas ocasiones».

El asturiano que no está dispuesto a renunciar a la identidad que ha hecho reconocible a su equipo. «Es nuestro trabajo el buscar soluciones y el intentar ser más equilibrados. Tenemos que intentar conseguirlo sin perder nuestra esencia, que nuestra esencia, pero a la vez tenemos que ser más consistentes, más sólidos y en eso estamos trabajando», arrancó el entrenador, consciente de la paradoja que acompaña al Racing, un equipo brillante arriba, pero demasiado vulnerable atrás.

El análisis de José Alberto sobre la situación es transparente. No rehúye el dato de tres partidos sin ganar, aunque lo relativiza. «Para mí en lo que se refiere a puntuación, al final es, pues, quizás en los cuatro primeros partidos no hemos merecido ganar los cuatro partidos, en estos tres últimos quizás hemos merecido ganar uno y no lo hemos hecho, la puntuación es la que es».

Lo que sí preocupa es el estado actual de su plantilla. «A nivel de juego, a nivel físico, no estamos en nuestro mejor momento. Somos conscientes de ello y estamos trabajando para conseguir cada día estar un poquito mejor». La explicación, en parte, tiene que ver con los cambios en el vestuario: «Es pronto todavía, porque al final aunque haya muchos jugadores que repiten, hay muchos también que son nuevos. Son seis fichajes más un futbolista que vuelve tras lesión, dos o tres que promocionan del juvenil o del Rayo Cantabria... entonces, eso es mucha gente y gente muy joven», aclaraba el asturiano.

El domingo el Racing tendrá enfrente un Málaga que llega a Santander también en mala dinámica, con cuatro jornadas sin ganar. Pero José Alberto no se fía. «No tengo la bola de cristal para saber lo que va a plantear el Málaga, pero creo que tiene muchos jugadores de la temporada anterior, repite cuerpo técnico... son un equipo con una identidad muy clara. Sólido, que siempre está en partido porque sus resultados siempre son muy ajustados. Es un equipo difícil de generarle ocasiones, también le cuesta hacerlas, pero tienen mucho talento. Puede ser un partido similar al de otras temporadas».

Y añadió una advertencia sobre su plan de juego: «Ellos posiblemente utilicen mucho a Alfonso Herrero para jugar largo, para intentar llevarnos al duelo, al segundo balón, y son recursos que vamos a tener que tener muy en cuenta de cara al partido». matizó

El regreso de Puerta

La enfermería también marcó la previa. El técnico confirmó buenas noticias con uno de los nombres propios, el del mediocentro colombiano, que ha entrenado con normalidad con el grupo durante y la semana, y también avanzó detalle sobre Arana. «Gustavo Puerta está bien. Va a estar en la convocatoria, está en perfectas condiciones para poder ayudar al equipo. Y Arana va un poquito más lento. Vamos a ver cuáles son sus sensaciones, viene de mucho tiempo parado y lo va a decidir él si está para entrar en la convocatoria o no».

El Racing todavía no ha logrado mantener la portería a cero desde que arrancó la Liga, pero es un aspecto que por ahora no preocupa al asturiano. José Alberto, sin rodeos, expuso su prioridad: «Para mí la prioridad es jugar bien y ganar partidos. No es dejar la portería a cero, Ahora bien, es más fácil ganar partidos dejando la portería a cero, cien por cien». El técnico también defendió a Ezkieta tras las posibles críticas y comentó el papel de Plamen. «Creo que tenemos una portería muy bien cubierta. Jokin está a un nivel aceptable, que puede estar mejor, como todo el equipo, pero está dando un rendimiento regular. Plamen es un portero de garantías, está generando competitividad y en cualquier momento también puede entrar porque está trabajando bien. Estoy encantado con los dos porteros que tenemos».

Sobre la falta de puntería arriba que se dio en el partido ante el Andorra, el entrenador fue claro. «Lo que me preocuparía sería no generar esas ocasiones, porque si tenemos una apuesta ofensiva y no generamos, estaríamos haciendo mal nuestro trabajo. Nuestro estilo va encaminado hacia eso, por las características de nuestros jugadores». Y explicó que el perfil del equipo condiciona la manera de competir: «Incluso los centrales tienen un perfil más ofensivo casi que defensivo, entonces es difícil encadenar porterías a cero. ¿Qué tenemos que hacerlo mejor? cien por cien. ¿Qué vamos a hacerlo mejor? cien por cien, no tengo ninguna duda», afirmó.

Suleiman e Íñigo Sainz-Maza

Hubo espacio también para hablar de jugadores concretos. Sobre Suleiman Camara, el míster dejó claro que le está dando más protagonismo que el curso pasado o incluso que en el inicio de temporada por meritocracia. «Es un tema de rendimientos. No me importa lo que un jugador haya hecho tiempo atrás. Yo he demostrado que aquí es un tema de hacer lo que les pedimos, de regularidad, de día a día. No tengo nada a favor ni en contra de absolutamente ningún jugador. Estoy encantado con toda la plantilla, creo que tenemos un equipo extraordinario», decía José Alberto.

En el caso de Íñigo Sainz-Maza, la competencia le resta minutos, pero José Alberto subrayó su valor: «Él es un jugador que tiene algo que el resto no tienen, que es liderazgo, eso está clarísimo. Nos puede ayudar muchísimo tanto dentro como fuera del terreno de juego. Para mí y para el equipo, Íñigo es un jugador importantísimo, eso no hay ninguna duda».

La exigencia también fue un tema central en la comparecencia. «Nadie se acuerda de lo que uno va construyendo. Estar durante trece meses en puestos de ascenso en una categoría como esta es una auténtica locura. Es difícil, pero también entiendo que la exigencia cada vez es mayor, y eso me hace ver que cada vez estamos más cerca de lo que todos queremos«, comentó José Alberto, que también pidió calma. »Hay que tener tranquilidad y paciencia. A veces noto como mucho nerviosismo, somos demasiado emocionales: en la victoria somos los mejores, en la derrota no vale nada».

Con un discurso que mezcla autocrítica y convicción, el técnico asturiano resumió el reto inmediato del Racing: «Tenemos que mejorar en absolutamente todos los niveles. Ser más consistentes, estar más concentrados, dar más importancia a lo defensivo, pero sin olvidarnos de que competir bien significa también jugar bien. El equipo tiene que ser coral en todos los sentidos», decía. El domingo, en El Sardinero, habrá una nueva oportunidad para que sus palabras comiencen a convertirse en hechos.