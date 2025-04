«No tuvimos contundencia ni efectividad»

«Tengo la sensacion de que ha ganado el equipo que ha jugado más contundente y efectivo», explicó José Alberto, entrenador del Racing, en en ... sus primeras palabras en el Ciutat de València al término del partido. El análisis más rápido de lo ocurrido no daba para mucho más, porque realmente el Levante estuvo así, más acertado que el Racing, ahora bien, también jugó con más personalidad y compitió mejor y con esas credenciales es normal que lo demás viniera detrás.

«Me voy con la sensación de que ha sido un partido de muchas pulsaciones», señaló el míster racinguista, como era de esperar. Sin embargo, de nuevo repetía el verdadero resumen de lo visto. «Hemos hecho un buen partido, pero no hemos tenido la efectividad y la contundencia de otros días». Fue la segunda vez que ponía el foco en la falta de puntería, por un lado, que fue verdad, y en la falta de intensidad o contundencia, llámenla como quieran, que hubo sobre el campo.

Todo lo contrario a su rival, «que tiene un nivel de efectividad muy alto». Todo esto unido a que en momentos puntuales el equipo no dio la talla, el resultado es más que justo. Hay aspectos que pueden o no aparecer en las crónicas, pero que son concluyentes. «Nos ha hecho mucho daño el segundo gol. No se puede salir del vestuaruio con esa caraja», subrayó José Alberto.No había pasado un minuto de la segunda mitad y un fallo en cadena sentanció el partido.

El Racing necesitaba dar la talla en un encuentro como este, donde el margen de error y el otro fútbol son claves. Son contiendas en las que la personalidad juega un papel tan importante como el propio juego y en esa pugna ganó el Levante. «Lo hemos intentado todo, pero...», añadió José Alberto sumido en su resignación.

También resignado mandó un mensaje de agradecimiento y lamento a la afición que se fue hasta Valencia para acompañar al equipo. «Hay que agradecer a la gente que vino de Santander y se ha pegado esta pechada para nada. Les pedimos disculpas por el resultado y mañana –por hoy– nos volveremos a levantar».

El míster racinguista recordó, como único argumento, lo mucho que queda para que acabe la Liga. «Quedan 24 puntos y vamos a apretar hasta el final».

Precisamente en los casi dos meses que se avecinan puso el foco para poder arrojar algo de luz a la derrota. «24 puntos es una eternidad». Y finalizó su exposición postpartido aludiendo a que se volvió a ver algo bueno, pese al resultado. Quiso quedarse con algo positivo. «Me voy contento porque hemos visto en muchos momentos al Racing valiente que juega hacia delante, que tiene posesión, que juega en campo contrario, pero sin el nivel de acierto». Y se puso la cruz en el análisis final. La autocrítica no solo debe abarcar su pizarra, sino que hay cosas que no pueden ocurrir en los duelos directos donde la victoria depende de detalles. En eso el Racing tampoco dio la talla ayer en Valencia: «No hemos tenido el nivel de contundencia y no podemos encajar tres goles en un partido como este, con balones al espacio y pelotazos nos han hecho daño».

El Racing sigue tercero, pendiente de que hoy el Elche se aleje más

El Levante lidera la tabla hoy, al menos hasta la noche, cuando el Elche se enfrente al Racing de Ferrol, prácticamente descendido. La victoria de los granotas ante el Racing les hizo superar a los ilicitanos y asegurarse con tres puntos de ventaja, al menos, precisamente con los cántabros, una de las plazas de ascenso directo.Un triunfo del Elche les alejaría a los ilicitanos a seis puntos de los de José Alberto.Eso es lo malo de la jornada; lo bueno o menos malo si se permite, fue que el Huesca y el Mirandés perdieron y el Oviedo empató. Es decir, de los seis equipos que ocupan puestos de ascenso o play off –exceptuando al Elche, que juega hoy–, tan solo uno, el Levante, ganó. La Segunda sigue siendo un enigma difícil de resolver. Para terminar, de los que se asoman a la sexta plaza, el Almería y el Granada, el calendario les emparejó y fueron los nazaríes los que ganaron (3-1) marcando el abismo ahora mismo con 53 puntos, seis menos que el Racing con ocho partidos por delante para todos.