Serio aviso en la lucha por el ascenso

Si uno coge todos los números, menos los del marcador, el duelo fue igualado. Mucho más de lo que parece. El problema es que un ... equipo demostró ser más fiable y competitivo. Y ese no fue el Racing. De ocasiones, parecido. Hasta el portero del Levante, Andrés Fernández, intervino más que un Ezkieta cuyas mejores paradas fueron en acciones invalidadas. De juego, similar para granotas y verdiblancos. Pero, de contundencia en las áreas, no hubo color. O sí, el blaugrana de los valencianos. A los de José Alberto les faltó colmillo en ataque y concentración, agresividad, picardía, mala leche, colocación y espabile en defensa. Y así, a estas alturas, en plena lucha por el ascenso y ante un rival directo, te dan una colleja en el pescuezo y te mandan a correr por lo 'segao'. Un serio aviso –con correctivo– de lo que se viene por delante.

Levante Andrés Fernández, Dela, Elgezabal, Cabello, Pampín (Marcos Navarro, min. 89), Kochorasvhvili, Brugué (Forés, min. 76), Morales (Sergio Lozano, min. 69), Oriol Rey, Pablo Martínez (Iborra, min. 69) y Carlos Álvarez (Espí, min. 76). 3 - 1 Racing Ezkieta, Michelin (Marco Sangalli, min. 60), Mario García, Javi Castro, Manu Hernando (Mantilla, min. 60), Aldasoro (Jeremy, min. 81), Maguette Gueye, Andrés Martín, Íñigo Vicente (Rober González, min. 74), Pablo Rodríguez (Karrikaburu, min. 60) y Arana. Equipo arbitral Galech Apezteguía, del Comité Navarro, asistido en las bandas por Barroso Galán (Castellano-Manchego) y González Narváez (Extremeño). Cuarto:Morona del Campo (Madrileño); VAR: Milla Alvéndiz (Andaluz) y AVAR:González Francés (Canario).

Goles 1-0, min. 16: Morales. 2-0, min. 46: Morales. 2-1, min. 94: Javi Castro. 3-1, min. 97: Forés.

Amonestaciones Amarilla a los locales Carlos Álvarez, Forés y Dela y al visitante Mantilla.

Incidencias Ciutat de València. Césped en buen estado en una tarde calurosa. 20.389 espectadores, más de 700 de ellos cántabros.

A José Alberto le dejó buenas sensaciones el partido ante el Zaragoza, tras el que aseguró ver cosas de vuelta de 'su' Racing, así que en Valencia optó por repetir alineación. Incluido Pablo Rodríguez, en la mediapunta, con su retoño a punto de venir al mundo. Si viajó, era para jugar.

El equipo cántabro salió atrevido, en bloque alto, pero Ezkieta tuvo trabajo desde el inicio. Primero sacó con la cadera, desde el suelo, un remate de Morales que, dos horas después, fue anulado por fuera de juego. Y, a la siguiente, tapó el primer palo para repeler el disparo de Pablo Martínez.

Los de José Alberto respondieron madurando su siguiente ataque. Una acción gestada por la banda izquierda, pase, pase, pase, que terminó con un tiro manso de Maguette Gueye, atrapado sin problemas por Andrés Fernández.

El anteriormente vertiginoso Racing tiraba de paciencia y robaba con bastante asiduidad en campo rival. El Levante del otrora conservador Julián Calero mostraba más pólvora arriba. Una dura volea de Pampín se marchó por encima del travesaño.

Los valencianos iban a pillar en paños menores a los verdiblancos. Pablo Rodríguez perdió el balón ante una posible falta –faltuca, en todo caso– de Kochorashvili; contra del Levante que no corta Aldasoro y Brugué y Morales, con sendos fantásticos movimientos, se la liaron a los dos centrales racinguistas. Javi Castro desapareció y Manu Hernando no se esperaba al comandante por allí. Gol.

Al Racing le tocaba levantarse. El equipo cántabro pareció reaccionar bien pese al sopapo. Una falta lateral botada por Íñigo Vicente la cabeceó en el segundo palo Maguette Gueye. Pese a su altura, el senegalés no llegó a contactar bien y remató desviado.

Sin embargo, el Levante ya había descubierto la blandura de la zaga racinguista. Así que no se conformó con el 1-0. Una buena acción de ataque la culminó Oriol Rey con un disparo desde la frontal, colocado, que obligó a Ezkieta a estirarse para enviar a córner.

El Racing, sin perderle la cara al partido, ya estaba incómodo. El gol recibido era como tachuela bajo el trasero. El Levante, mientras tanto, de sobremesa. Con la satisfacción del que ha dado cuenta de un buen primer plato en forma de gol.

Es cierto que, a partir de ahí, los de José Alberto tomaron el mando del juego, pero hasta ahí. Se quedaban varados en la frontal. Sólo el balón parado dio algo de rédito ofensivo y una falta lateral colgada por Andrés Martín desde la izquierda la intentó devolver al área pequeña Maguette Gueye en el segundo palo. El envío del senegalés tocó en el poste, antes de que Elgezabal lo echase a córner y evitase un posible remate de Pablo Rodríguez o Manu Hernando.

El sonido metálico del poste acobardó a los locales y les dio ímpetu a los visitantes. Antes del descanso, la tuvo Andrés. Se la paró Andrés. Martín, el racinguista, remató al muñeco y Fernández, el granota, tapó bien la tentativa de empate. Todos al vestuario, incluido Arana, que se iba con un mosqueo guapo al descanso.

Siesta

Pues no espabiló el Racing tras el descanso. Alguno en la grada no había regresado a su asiento cuando el Levante anotó el segundo. entre Brugué y Carlos Álvarez le hicieron el lío, de nuevo, a Javi Castro, este sirvió a Morales y el veterano atacante batió a Ezkieta. El colegiado señaló fuera de juego, pero en Las Rozas no lo tenían tan claro. De hecho, porque no había posición antirreglamentaria. Por muy poco, pero no había. La rompía Manu Hernando con la rodilla. En Madrid tardaron en poner el huevo. Sin embargo, 2-0. Muy cuesta arriba.

Y hace tiempo que el Racing no es ese equipo al que, con semejante resultado, no le podías dar por muerto. porque si metía el partido en modo locura, en diez minutos te lo daba la vuelta. ¿Dónde quedó? Ahora sí, el Levante se metió en zona Calero. Recogidito atrás y lo que se pueda apañar a la contra.

Para meter al equipo cántabro de nuevo en el 'fregao' era necesario que la conexión entre los jugones de arriba hiciese tick azul. Una fantástica pared entre Íñigo Vicente y Arana terminó con un disparo del vasco que sacó con firmeza Andrés Fernández. Había vida. Esperanza, de momento, poca. Pero vida había.

Tres cambios, tres, metió José Alberto de una tacada. El asturiano retiró a Manu Hernando, Michelin y Pablo Rodríguez e introdujo a Mantilla, Marco Sangalli y Karrikaburu. Del 4-2-3-1 al 4-4-2. El Racing comenzó a apretar. Andrés Martín cruzó medio área buscando el hueco y la pegó con la diestra. Iba centrada, pero su tocayo, con bastantes apuros, logró evitar el gol verdiblanco. Ahora estaban algo mejor. Un poco tarde, ¿no?

Pero claramente insuficiente. Ybastante escaso. Porque si bien el partido se abrió y el conjunto cántabro rondaba algo más el área valenciana, el Levante, cuando llegaba a zona de peligro con bastante menos esfuerzo, se acercaba al tercero. Carlos Álvarez remató fuera un buen centro desde la derecha en la frontal del área pequeña.

José Alberto hizo un nuevo cambio. El técnico retiró a un Íñigo Vicente que no estaba siendo de los peores y dio entrada a Rober González. Aunque esta vez se puede marchar el Racing contento con la labor de Galech Apezteguía y sus asistentes, porque vaya fuera de juego le señaló el línea número 2 a Espí. El delantero pilló a Javi Castro, una vez más, desprevenido y se plantó solo ante Ezkieta. Porque la falló, si la llega a meter, revisión y a aguantarse.

El míster gastó un último cambio. Cuanto menos, peculiar. Se marchó Aldasoro y entró Jeremy. El canterano le llevó un papelito a Andrés Martín. Como los mensajitos del insti. A saber lo que ponía. Tal vez un 'en ti creemos'. Pero con menos de diez minutos por delante, ni él ni nadie iba a ser capaz de arreglar el estropicio.

Tuvo Marco Sangalli el 2-1, que no hubiese sido cosa menor, al menos para salvar el golaveraje particular. El remate del donostiarra lo tocó lo justo Elgezabal para desviarlo a córner. Todavía se encontró otro gol anulado el Levante por fuera de juego de Forés.

Javi Castro, en un partido para olvidar, logró ese tanto que empataba el bagaje entre ambos contendientes. El madrileño cabeceó, en el segundo palo, una falta lanzada por Andrés Martín. Sí, pero no, porque si el central marcó en el 94, en el 97, Forés le hizo un roto al propio Javi Castro e hizo el 3-1 definitivo en el marcador. Un tanto que, además, hacía un poco más dolorosa la derrota.

Y se acabó. Pisotón en la cabeza racinguista, que si bien los de detrás no le aprietan demasiado, los de arriba le abren hueco. El Levante se marcha tres puntos por encima y el Elche, probablemente, se largue con cuatro si vence hoy al desahuciado Racing de Ferrol.