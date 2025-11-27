El CTA señala que el VAR no debió intervenir en el gol de Villalibre Considera que se trata de una acción interpretable, no un error claro o flagrante, de modo que debe prevalecer la decisión que el árbitro de campo tome en primera instancia

El Comité Técnico de Árbitros considera que en el segundo gol del Racing al Burgos, marcado por Asier Villalibre, no debió actuar el VAR al tratarse de un lance solo de interpretación del árbitro, y no de un error de apreciación o flagrante. «Las decisiones sobre los contactos físicos en la disputa del balón son interpretativas y deben basarse en si la acción es imprudente, temeraria o con uso de fuerza excesiva. El VAR solo puede intervenir en caso de error claro y manifiesto, lo que no ocurre en acciones interpretativas como esta. Desde el CTA se considera que esta acción tiene un alto componente de interpretación y por tanto debe respetarse la decisión del árbitro de campo. No estamos en un error claro y manifiesto como para que el VAR deba intervenir», ha hecho público.

En su programa 'Tiempo de revisión', el CTA no pone en duda la legalidad del tanto, que significó el 0-2 para los verdiblancos, pero paradójicamente señala que no se debió recurrir al videoarbitraje y que, por lo tanto, no debía haber subido al marcador, consolidando el error inicial del árbitro.

En directo, Luis Bestard anuló el gol del ariete racinguista, máximo goleador de Segunda División, al apreciar falta en su pugna por ganar la posición a Grego, central del Burgos, que al contacto cayó o se echó al suelo. Dejó de todos modos seguir la jugada en previsión de cualquier incidencia o revisión a la que pudiera recurrir, como de hecho sucedió, pero mientras Villalibre y sus compañeros celebraban el gol señaló la falta anulando el tanto.

Acto seguido fue avisado por su asistente en el VAR, Luis Mario Milla, quien le recomendó revisar la jugada estática y en dinámico y el árbitro principal optó por no señalar la falta y conceder el gol. «Estoy de acuerdo contigo, Mario. Veo cómo no existe falta. Voy a reanudar el juego con gol. Para mí no existe falta», comentaba Bestard. Sin embargo, el CTA considera que se debía haber consolidado el error del árbitro no por que la jugada fuera ilegal –no entra en ello–, sino porque en esos casos de interpretación no se le debe siquiera avisar, sino dejar que siga el juego con la decisión tomada por el árbitro de campo (y principal).

«El delantero y el defensor pugnan en el área local. Finalmente el defensa cae y el delantero dispara a puerta marcando gol. El árbitro, conforme a protocolo, retrasa la señalización de la falta –delay– y finalmente señala falta previa al gol.Tras revisar toda la acción el VAR le recomienda una revisión y el gol se concede», resume el Comité, que en ningún momento manifiesta si hubo o no falta, sino que se limita a señalar que en esas jugadas interpretativas no se debe llamar al principal desde la sala de videoarbitraje. En resumen, que el gol no debió subir al marcador, a juicio del CTA, a pesar de que tanto el árbitro de campo como el del VAR coincidieron –tras revisión– en que no había acción punible y el tanto era por lo tanto legal.