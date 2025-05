Dos días de desconexión como medicina

En realidad, el Racing piensa en el partido ante el Oviedo (domingo, 14.00 horas. El Sardinero) desde que señaló el árbitro el final en ... Cartagena el domingo. No le queda otra. Sin embargo, el cuerpo técnico ha creído oportuno comenzar el trabajo sobre el campo a partir de mañana miércoles. Dos días de desconexión para toda la plantilla con el deseo de quitarse la sensación de derrota con la que se acabó la última jornada.

Este mismo plan ha sido el utilizado en las últimas semanas y José Alberto y su equipo no lo han cambiado, entre otras cosas porque la expedición regresó de la localidad murciana el lunes a la hora de comer, tras el viaje de vuelta en autocar y avión. Hoy será su día completo de descanso para los jugadores.

En el capítulo deportivo no hay novedades. La derrota en Cartagena no ha dejado lesionados ni sancionados y las previsiones apuntan a que Javi Montero se encuentre ya en disposición de jugar ante los asturianos, si el entrenador lo estima oportuno. Aún es muy pronto para especular sobre posibles cambios en una alineación, que solo José Alberto manejará. Por lo pronto, las suplencias de Aritz Aldasoro y Juan Carlos Arana fueron lo más llamativo de un equipo que no funcionó y que tampoco lo hizo una vez que ambos, junto a otros compañeros, saltaron al campo. El equipo regresará el jueves a El Sardinero, donde podrían intuirse algunas de las intenciones del míster, que salvo sorpresa seguirá apostando por el mismo sistema de juego hasta entonces.