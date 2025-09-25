El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
LOF

Dura competencia por el 'nueve'

Con Arana ya cerca de su recuperación, Villalibre y Jeremy venden muy caro el puesto de delantero

Sergio Herrero

Sergio Herrero

Santander

Jueves, 25 de septiembre 2025, 02:00

Tres traseros para una sola silla. Salvo que el míster, José Alberto, cambie de dibujo, la competencia por el puesto de 'nueve' va a ser ... encarnizada en el Racing. Ya está siendo dura, pero en algo menos de un mes puede ser desmedida. Porque ese tiempo, más o menos, es el que le queda a Juan Carlos Arana para regresar a los terrenos de juego tras superar la fractura de la base del quinto metatarsiano derecho. El canario fue el dueño del puesto en su primera temporada en Santander. El pasado curso, aunque también mandaba, ya compartió protagonismo con Karrikaburu. Y ahora, cuando vuelva, se va a encontrar a dos tipos enganchados a la posición de delantero centro en el once verdiblanco.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Surfistas de Santander despedirán este domingo a José de Diego Poza con un funeral hawaiano
  2. 2 Cancelado el concierto de Medina Azahara en Reinosa por problemas de salud de su vocalista
  3. 3 La plantilla de DIGI en Cantabria celebra tres días de huelga por un convenio que «empeora nuestros derechos»
  4. 4

    Un trabajador con sarna y seis residentes sospechosos causan alarma en el CAD de Laredo
  5. 5

    Veintiún arquitectos pugnan por las dos plazas convocadas por el Ayuntamiento
  6. 6

    Condenan a una mujer y a dos familiares por una denuncia falsa de amenazas contra su expareja
  7. 7

    El turismo de hotel toca techo en verano, donde apenas hay ya margen de mejora
  8. 8

    Kevin Díaz, del restaurante Casa Lucita, se proclama Mejor Cocinero de Cantabria 2025
  9. 9 La primera nevada sorprende en los Picos de Europa en pleno septiembre
  10. 10

    Reocín construirá una pared vertical de 235.000 euros con los restos del torreón de Villapresente

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Dura competencia por el 'nueve'

Dura competencia por el &#039;nueve&#039;