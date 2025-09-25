Dura competencia por el 'nueve'

Tres traseros para una sola silla. Salvo que el míster, José Alberto, cambie de dibujo, la competencia por el puesto de 'nueve' va a ser ... encarnizada en el Racing. Ya está siendo dura, pero en algo menos de un mes puede ser desmedida. Porque ese tiempo, más o menos, es el que le queda a Juan Carlos Arana para regresar a los terrenos de juego tras superar la fractura de la base del quinto metatarsiano derecho. El canario fue el dueño del puesto en su primera temporada en Santander. El pasado curso, aunque también mandaba, ya compartió protagonismo con Karrikaburu. Y ahora, cuando vuelva, se va a encontrar a dos tipos enganchados a la posición de delantero centro en el once verdiblanco.

Precisamente, la lesión de Juan Carlos Arana en el comienzo de la pretemporada, llevó al director deportivo, Chema Aragón, a adelantar la llegada de un delantero para que estuviese disponible de cara al arranque liguero. Así, arribó a Santander Asier Villalibre. Yel búfalo de Gernika ha respondido a la confianza racinguista con cuatro tantos en las tres primeras jornadas. Le hizo uno al Castellón, a los seis minutos de encuentro. A la siguiente semana, en Albacete, entró desde el banquillo en la segunda parte y anotó dos tantos que le permitieron a los verdiblancos llevarse los tres puntos del Carlos Belmonte. Contra el Ceuta, la conexión con Íñigo Vicente volvió a hacer 'clic' y 'la barba' volvió a ver puerta. Es verdad que lleva tres partidos sin marcar y en los que, además, no ha estado fino, pero su capacidad para la categoría no se le escapa a nadie y ahí está, escoltando a su compañero Andrés Martín en la tabla de goleadores de Segunda División.

En la 2022-23, Arana apenas tenía competencia en el puesto. Ekain fue el segundo de a bordo hasta que, en enero, Roko Baturina regresó a Santander. Pero la segunda aventura del croata en El Sardinero no fue tan fructífera. Así que el canario disputó 37 encuentros, 33 de ellos como titular, y 2.480 minutos, en los que anotó trece tantos. La pasada temporada, con Karrikaburu apretándole las tuercas y Ekain de tercero en el puesto, para las urgencias, Arana jugó cuarenta partidos –contando con el play off–, pero sólo 28 de ellos como titular. 2.381 minutos, en los que hizo otras trece dianas. Así que la competencia mermó su tiempo sobre el césped, pero no su rendimiento goleador. Ahora habrá que ver qué pasa este curso, porque además de partir con desventaja por la lesión, las apreturas han crecido.

Sí, porque el puesto ya no se lo van a disputar entre dos, sino entre tres. Casi nadie contaba con Jeremy para esta película. Llevaba camino de ser el Ekain de la pasada temporada. El tercero en discordia. De hecho, el club se planteó buscarle una cesión, hasta el último día del mercado de fichajes, para que no se quedase en Santander viendo el ferry pasar. Aragón no tuvo éxito en la búsqueda de un tercer ariete y en el club, finalmente, decidieron que la mejor opción era que el chaval permaneciese en La Albericia. Unos días después, demostró que habían acertado. Su primer tanto como profesional en la jornada 3, ante el Ceuta –que se postuló como posible destino del camargués– abrió la batalla por el puesto. Parecía que Villalibre iba a estar ahí, impasible, hasta que volviese Arana. Sin embargo, el canterano se encargó de negar la mayor en apenas un minuto, en Almería, con dos tantos consecutivos que permitieron al Racing ganar ante un rival directo. El domingo volvió a ser titular en Córdoba y, aunque no marcó, fue de los futbolistas más destacados del equipo por ocasiones generadas y aportación al juego.

El dilema

Así que, de cara al sábado, frente al Andorra, José Alberto tiene un verdadero dilema, Porque tiene a un delantero absolutamente contrastado y que lleva cuatro goles en seis jornadas y otro que ha anotado tres, que es de la casa y que en el último partido ha hecho méritos para continuar en el equipo titular. Bendito problema, pensará el técnico.

Para Villalibre y para Jeremy, esta temporada es de oportunidad. En el caso del vasco, porque decidió bajar un escalón, a préstamo desde el Alavés, de Primera División, Cumplirá 28 años la próxima semana y quiere volver a agarrarse al tren de la élite, por eso consideró que la del Racing era una buena opción, pese a que en verano tuvo otras propuestas potentes, como la del Deportivo. Pero lo de estar cerca de casa también pesó en su decisión.

Mientras tanto, el canterano se ha ganado por fin esta temporada la ocasión de demostrar el talento que atesora. José Alberto siempre le ha tenido cierta fe, pero el pasado curso apenas dispuso de varios ratos para crecer. Por eso el presente curso era de tirar la puerta o cesión para foguearse y, casi sobre la bocina, el camargués echó abajo el tablero. El vasco y el cántabro se pegarán por el puesto mientras Juan Carlos Arana avanza en su recuperación. Esta semana, el canario ya ha empezado a golpear el balón. Un paso importante en este sprint final.

El de Las Palmas llegó cedido por el Eibar y, al final de esa temporada, el Racing decidió ejercer la opción de compra por cerca de un millón y medio de euros. Fue la primera gran inversión en un futbolista de la actual propiedad. Y aunque el final del pasado curso no fue cómodo para el atacante racinguista y pese a los rumores de posible salida, continúa en Santander. Aun con la lesión en el pie desde mediados de julio, Chema Aragón ha recibido numerosas llamadas a lo largo del verano preguntando por la situación del ariete. Y la tesitura actual es que va a tener que dar la mejor versión de sí mismo para recuperar el puesto en la delantera. Mientras tanto, como se suele decir en estos casos, la competencia eleva la exigencia y el nivel del equipo. Que así sea.

De momento, el sábado, a eso de las 17.30 horas, se podrá comprobar cuál es la decisión que toma José Alberto al respecto de este dilema. Jeremy o Villalibre. Villalibre o Jeremy. Tiene una buena papeleta por delante el míster que, a priori, redunda en favor del equipo. Lo bueno es que a cualquiera de los dos se le caen los goles en este arranque de temporada. Así pues, elija lo que elija el asturiano, no se debería equivocar.