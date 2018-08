Fútbol | Racing «El equipo transmite una cosa diferente a lo que veíamos el año anterior» 03:45 Daniel Pedriza El presidente del Racing, Alfredo Pérez, pide en La Bien Aparecida que el club «esté en su sitio» y confía en que esta campaña «subiremos a Segunda División» SERGIO HERRERO Santander Jueves, 23 agosto 2018, 07:25

El santuario de La Bien Aparecida recibió este miércoles a unos cuantos debutantes entre jugadores y técnicos del Racing que acudieron a esta tradición veraniega. Por pedir, que no quede. Y también se estrenaban los máximos accionistas del club. Su presidente y su vicepresidente. Alfredo Pérez y Pedro Ortiz. Siguen implementando cambios en su forma de llevar la entidad. Al templo de Marrón los futbolistas llegaron con el chándal oficial, en lugar de en ropa de calle como en años anteriores. Algunas decisiones gustan y otras no tanto en el racinguismo. Pero Alfredo Pérez, que este miércoles volvió a hacer acto de presencia después de un tiempo en segundo plano, dice estar convencido de lo que está haciendo junto a su grupo de trabajo. Por eso, apuesta a grandes: «A la patrona este año le pedimos que el Racing esté en su sitio. Este año lo tenemos claro todos. Y además, como decía el sacerdote -Hilario Obregón-, lo estamos apreciando todos. En el ambiente, en la afición, en los jugadores, en el campo, estamos viendo que este año sí toca y subiremos a Segunda, que es el primer peldaño».

Porque al párroco de Liérganes, que siempre sube a La Bien Aparecida para oficiar este acto, se le ven los colores. El color verde de la estola es un tema litúrgico, pero viene bien al caso. «Forofo» autodeclarado. Sacó el carné de la casulla -«lo compré por internet, que funciona muy bien»- y contó cuánto le gustó el equipo, desde la grada, en el partido contra el Real Madrid Castilla. Pérez tomó el ejemplo del sacerdote como aficionado de a pie: «El otro día el equipo transmitió una cosa diferente a lo que veníamos viendo el año anterior. Se está montando un grupo muy unido. La teoría de Chuti Molina de tener dos jugadores en cada puesto tiene una competencia que anima a todo el mundo a competir, a estar en primera línea en el mejor momento de forma para el partido y eso se transmite en el campo. Se transmite con hambre, con ganas de ir a por el balón y no esconderse. Lo apreciamos tanto los aficionados como los que estamos gestionando el club. Y eso se traducirá, fijo, en lo que todos queremos».

Decisiones como la de no respetar la antigüedad en el precio de los abonos o la de eliminar el saludo a La Gradona no han gustado en algunos sectores del racinguismo. «Los cambios a veces son difíciles de entender. Hay que buscar el por qué de ese cambio», afirma. Busca ejemplos para justificar las direcciones tomadas. «Lo estamos viendo por ejemplo con la bajada de precios. Decían que 'la bajada de precios en los abonos puede ser un descalabro económico'. La realidad ha demostrado que vamos a batir el récord de abonados del Racing en Segunda B. Pues igual no era una locura bajar el precio», defiende. Y pide paciencia. «Los aficionados, los abonados, los medios, todo el mundo tiene que confiar en el equipo profesional que lleva un tiempo gestionando esto. Lo vemos con ese fin: ascender», dice.

Balance del mandato

Pérez va camino de cumplir los tres meses en el despacho principal de los Campos de Sport. «Los balances que estamos haciendo son que la llegada a la presidencia es complicada, porque nosotros no estamos tan acostumbrados a estar en primera línea. Estamos más acostumbrados a trabajar por detrás. Veo que todo el mundo se está acostumbrando», comenta. E insiste en su visión positiva de las decisiones tomadas: «Lo que sí estamos empezando a apreciar es que los cambios son buenos para el fin que todos perseguimos, porque aquí todos perseguimos el mismo fin, que es subir de categoría». Afirma estar «cómodo» en el cargo y lo achaca a su equipo de trabajo, «tanto de gestión deportiva como de gestión no deportiva, el entrenador, los futbolistas que han venido... Están haciendo que la gestión sea cómoda. Estar rodeado de profesionales a la hora de trabajar es fácil. Ayuda mucho a llevar un proyecto de este tipo».

El presidente verdiblanco ha tomado una posición totalmente opuesta a la de sus antecesores en la forma de gestionar el club. Ha decidido delegar la mayor parte de la gestión diaria del club en Víctor Alonso -director general- y Chuti Molina -director deportivo-. Este último fue quien recibió su «carta blanca» para confeccionar la plantilla. Y el manchego, el pasado martes, aseguró que el equipo de este año es «bastante más barato que el del pasado». Él tiene los datos, así que es complicado rebatirle la afirmación.

Alfredo Pérez no se mete demasiado en el tema. «No es cuestión de economía de guerra. Es cuestión de tener lo justo por el precio justo. Chuti es un profesional que viene de gestionar esto y va a intentar traer a los mejores profesionales posibles. Él gestiona el presupuesto que se le adjudicó y gestiona cómo puede traer a los jugadores», dice el mandatario verdiblanco, quien, además, dice que hay más razones para convencer a los futbolistas que las estrictamente monetarias: «A veces, y sobre todo el Racing, no trae jugadores por precio ni por sueldo. A veces el Racing pone encima de la mesa que es el Racing y eso funciona. Y eso puedo asegurar que lo hace muy bien Chuti. Disfrutar y transmitir el proyecto Racing para que los jugadores quieran venir. Si es más barato o más caro, me parece absurdo meterme en eso. Como dice Chuti, todavía quedan unos días... Y vamos a ver».