Dioni Villalba (Málaga, 1989) repasa su experiencia en el Racing y, pese a que admite que llegó en «un momento malo», recuerda con cariño que « ... nos pusimos primeros en la última jornada». Considera que el conjunto cántabro es «uno de los favoritos» del play off, pero destaca que la suerte «también influye».

–¿Cuál es su mejor recuerdo con el Racing?

–Cuando nos pusimos primeros en la última jornada. El comienzo de Liga fue malo, estuvimos toda la temporada a contra corriente y al final, los últimos diez-doce partidos lo hicimos muy bien. En el último encuentro, se estaba mirando lo que hacía el Racing de Ferrol y cuando nos enteramos de que éramos los primeros fue alucinante. Es un recuerdo muy bonito.

–¿Cómo cree que ha cambiado el club desde que jugaba usted en Segunda B hasta el día de hoy?

–Cuando yo fui, era un momento malo. Recuerdo incluso impagos, que no pagaban al día. Después, se han hecho cosas buenas, se ha subido de categoría y ahora el club está en un momento bastante bueno con opciones de subir a Primera División. El Racing es un equipo histórico que debería estar en Primera y está en el momento perfecto para conseguirlo. Cuando estuve en Santander o incluso en La Rosaleda, hablé con Manolo (Higuera) y me contó un poco lo que estaban haciendo. Tiene muy buena pinta.

–Ya terminó la temporada con el Málaga. ¿Cuál es la situación actual de Dioni?

–Hablé con el club y no voy a continuar. A partir de julio soy hombre libre. A buscar equipo y una nueva etapa en mi final de carrera. No sé si me quedarán tres o cuatro años, pero espero encontrar un equipo con el que disfrute y podamos conseguir cosas buenas. Como este año y el anterior con el Málaga.

–Hablemos de la actualidad del Racing. ¿Qué balance general hace de la temporada?

–He visto muchos partidos y sobre todo para el espectador, son muy atractivos. Hay partidos que a los cinco minutos los tienes que quitar y sin embargo, el Racing es todo lo contrario. Tiene mucho dinamismo y gente súper ofensiva. Soy muy de los equipos que juegan así, porque los espectadores disfrutan y los jugadores también. Pero tiene su parte negativa; hay partidos muy locos que puedes perder.

–El rival en el play off es el Mirandés y el partido de ida se ha resuelto con empate a tres. ¿Cómo ve la eliminatoria?

–Igualada. El Mirandés a principio de temporada, nadie daba un duro por ellos, pero te digo yo, que me he enfrentado dos partidos contra ellos, que tienen un equipo con gente joven y mucho dinamismo. A lo mejor no juega tan ofensivo como el Racing, pero las tres o cuatro cosas que hace, las hace muy bien. Además, tienen a Panichelli arriba, que en juego aéreo gana todos los duelos. Tiene a gente atrás que compite y defensivamente lo hace muy bien, también en medio campo, extremos... Me parece un equipo a tener en cuenta.

–¿Cuál es el punto a favor del Racing? ¿Y en contra?

–A favor, lo que he dicho antes, el juego ofensivo, que es muy difícil de defender porque tiene mucho dinamismo, hacen cosas muy bien. El equipo está muy trabajado en hacer jugadas concretas. Y el punto negativo diría, por eso mismo, cuando te pillan a la contra. Los jugadores de atrás, van par con par con los delanteros del otro equipo y si te equivocas, te pueden meter gol.

–¿Qué mensaje da un exjugador del equipo al racinguismo para la recta final?

–Que sigan como siempre, que es una afición que siempre anima a su equipo. Que disfruten del momento en el que están, que están peleando por algo muy bonito como es el ascenso a Primera y que espero que lo consigan y disfruten mucho.