¿Quién era el líder y quién el colista?

«Hijo, ¿has visto las banderas del techo del estadio? Es la clasificación», dijo el padre antes de entrar a los Campos de Sport. «¡Ah!, ... y el Racing es el primero. ¿Y la última bandera cuál es, papá?». «La de la Cultural Leonesa, el equipo contra el que juegan hoy». 21 mástiles separaban al líder del colista. Pero, ya en la grada, menos mal que al crío le dejaron claro que el Racing eran los de blanco y los otros los de granate, porque sino se habría marchado para casa contento porque los suyos habían ganado. No fue así. Los cántabros dejaron su racha victoriosa con estrépito sobre el césped de El Sardinero. Digamos que se llevaron un buen baño, porque como paparda ya no se puede decir...

La variedad y el nivel de la plantilla que Chema Aragón le ha dejado a José Alberto permite al técnico asturiano rotar con absoluta normalidad, sin pensar en que, supuestamente, se pueda debilitar el equipo. Pero vamos, que será difícil convencer a alguien que el de este domingo era el mejor equipo posible. Esta vez, entró Michelin en lugar de Mantilla, en el lateral derecho. Pablo Ramón se estrenó como titular en el centro de la zaga, en detrimento de Javi Castro. Peio Canales regresó a la titularidad para inaugurar su dupla junto a Gustavo Puerta. Y la gran sorpresa del once fue la inclusión de Yeray en la mediapunta, lo que dejó a Marco Sangalli en el banquillo y desplazó a Íñigo Vicente a la banda izquierda.

Racing Ezkieta, Michelin (Suleiman Camara, min. 72), Salinas, Manu Hernando (Facu González, min. 46), Pablo Ramón (Javi Castro, min. 64), Gustavo Puerta, Peio Canales, Andrés Martín, Íñigo Vicente (Marco Sangalli, min. 46), Yeray (Jeremy, min. 46) y Villalibre. 2 - 4 Cultura Leonesa Edgar Badía, Rodri Suárez, Luis Chacón, Bicho, Iván Calero, Rubén Sobrino (Mboula, min. 72), Hinojo (Larios, min. 80), Pibe (Diego Collado, min. 10), Selu Diallo (Yayo, min. 72), Thiago Ojeda y Barzic (Fornos, min. 80). Árbitro principal: Sergiu Claudiu Muresan (Comité Valenciano).

VAR: Iván Caparros (C. Valenciano).

Asistentes: Josep Bordoy (C. Balear) y Aitor Moleón (C. Valenciano).

Cuarto árbitro: Álvaro Cánovas (C. Valenciano).

AVAR: Marta Huerta (C. Canario).

Goles: 0-1, min. 7:Hinojo. 0-2, min. 24: Luis Chacón. 0-3, min. 40:Rubén Sobrino. 0-4, min. 67: Diego Collado. 1-4, min. 70: Peio Canales. 2-4, min. 93+: Andrés Martín.

Tarjetas amarillas: Al técnico local, José Alberto, y a los jugadores visitantes Edgar Badía y Pibe.

Estadio: Campos de Sport de El Sardinero. 22.176 espectadores.

Incidencias: El Racing portó una camiseta contra los incendios forestales.

El choque empezó al tran tran. Muchas pérdidas. Muchas imprecisiones. Nada de finura en el juego verdiblanco. Y, si insistía José Alberto en eso de golpear primero para no llevarse el sopapo antes que el rival, toma una taza. La Cultural Leonesa le hizo un roto a la zaga verdiblanca ya en el minuto 7. Una buena contra terminó con Hinojo marcando el 0-1 para el colista.

El míster, con las manos en los bolsillos, paseaba por la zona técnica mascullando para dentro. Hasta el cuarto de hora, un saque larguísimo con la mano de Ezkieta en busca de Íñigo Vicente fue la mejor acción de ataque racinguista. Hasta que apareció Andrés Martín. Un córner botado por Michelin lo rechazó la defensa y el sevillano, desde la frontal, la reventó con la pierna izquierda. Iba centrado y Edgar Badía lo mandó a córner, pero el gesto de rabia del extremo fue de ¡vamos, despertad!

Ahí, la Cultural Leonesa ya empezó a sentir un poco más el aliento racinguista. En la presión. Pero los de Raúl Llona lo asimilaron bien. Muy bien. Avisó Luis Chacón con un tiro desde la frontal, abajo, que agarró Ezkieta. A la siguiente, su cabeza plateada se adelantó en el primer palo para cabecear un centro desde la derecha al fondo de las mallas. ¿Golpear primero? Pues toma dos tazas. José Alberto se dio la vuelta hacia el banquillo. Aún no había alcanzado el cronómetro la media hora. Cinco tíos a calentar:Sergio Martínez, Aldasoro, Marco Sangalli, Jeremy y Suleiman Camara.

Al Racing, de repente, se le puso cara de colista. Malas entregas, fallos incomprensibles, falta de ideas. Sólo el paso atrás de los visitantes permitió a los de José Alberto acercarse a la portería. Y un balón que atravesó el área de lado a lado, lo enganchó Michelin en el segundo palo para volear desviado.

Íñigo Vicente ya empezaba a hacer gestos de desesperación. A base de empeño, consiguió conectar, a duras penas, con Villalibre. El delantero alcanzó con la punta del pie una especie de pase a la espalda de la zaga que, al menos, arañó un saque de esquina.

Mirando a Norte, Thiago Ojeda abrió el balón a la banda izquierda. Iván Calero recibe solo y se oye un murmullo en la grada. Se lo veían venir. El centro al área paseo huérfano sin que nadie lo despejase y, al final, Rubén Sobrino, que pasaba por allí, la introdujo en la portería. ¿Golpear primero? Pues toma tres tazas.

La mayor parte de las opciones verdiblancas de arreglar el estropicio pasaban por recortar distancias antes del descanso. Pero nada, Edgar Badía prácticamente tuvo que ver con prismáticos a los jugadores racinguistas. Se venía concierto en el vestuario. De rock duro. De momento, el míster puso a calentar a diez tíos.

Intento de revolución

La bronca se saldó con tres cambios. Jeremy, Facu González y Marco Sangalli sustituyeron a Íñigo Vicente, Manu Hernando y Yeray. Un intento de reencontrar la fórmula de la remontada en Almería, pero aquí el reto era incluso mayor. Un tiro lejano de Marco Sangalli, intentando sorprender a Edgar Badía, fue el primer intento verdiblanco.

En el minuto 51, el Racing forzó un córner y la afición puso su rabia en busca de la épica. Un zambombazo de Michelin que puso a currar a Edgar Badía animó al personal. Pero hacía falta bastante más que avisos. Se necesitaban certezas.

Pero la única realidad es que para el Racing era mejor no haberse presentado a jugar. Diego Collado entró al terreno de juego. El primer balón que tocó, a la jaula. Para qué preguntar... Toma la cuarta taza, por si tres te parecían pocas.

La Cultural Leonesa y sus más de 1.200 aficionados se relajaron ya para disfrutar. Aunque sin obviar que podía llegar el quinto, pero el tiro de Thiago Ojeda se marchó fuera. José Alberto y Pablo Álvarez charlaban en busca de la mejora imposible. Pablo Ramón se lo puso más fácil. Al chaval, falto de ritmo, se le subieron los gemelos. Javi Castro, al campo.

Peio Canales andaba con rabia en busca de, al menos, minimizar el sonrojo. A la primera, le reventó el pecho a Rodri Suarez para sacar un córner. En la siguiente, con el central culturalista fuera del terreno de juego, la pegó fuerte e hizo el 1-4 con la ayuda de Badía. José Alberto gastó su último cambio y dio entrada a Suleiman Camara en lugar de Michelin.

No pasó gran cosa hasta que el cronómetro se plantó en el minuto 90. Ahí, Villalibre entró al remate y se comió el guante de Edgar Badía. El colegiado lo señaló, pero en Las Rozsa no quedaron del todo conformes. Estuvieron un rato revisando, para llegar a la misma conclusión. Andrés Martín, con un gran lanzamiento, hizo un 2-4 que a esas alturas ya servía de bien poco. A punto estuvo Villalibre de hacer el 3-4, de tacón, para haber dejado el choque como si hubiese sido divertido e igualado. Y Luis Chacón de hacer el quinto, para que el repóquer fuese de goles en contra para los verdiblancos.

Y se acabó. Bueno, quizá sirva como aprendizaje de cara al futuro. Para que no vuelva a repetirse. Y porque, bueno, mejor sonrojarse ahora, que cuando esté en juego todo el cocido. A pasar de página.