¿Quién era el líder y quién el colista?

Juanjo Santamaría

Primera derrota ·

El Racing cae con absoluto merecimiento ante la Cultural Leonesa y rompe su racha victoriosa después de cinco jornadas, aunque mantiene la primera posición al frente de la tabla clasificatoria de Segunda División

Sergio Herrero

Sergio Herrero

Santander

Domingo, 14 de septiembre 2025, 18:56

«Hijo, ¿has visto las banderas del techo del estadio? Es la clasificación», dijo el padre antes de entrar a los Campos de Sport. «¡Ah!, ... y el Racing es el primero. ¿Y la última bandera cuál es, papá?». «La de la Cultural Leonesa, el equipo contra el que juegan hoy». 21 mástiles separaban al líder del colista. Pero, ya en la grada, menos mal que al crío le dejaron claro que el Racing eran los de blanco y los otros los de granate, porque sino se habría marchado para casa contento porque los suyos habían ganado. No fue así. Los cántabros dejaron su racha victoriosa con estrépito sobre el césped de El Sardinero. Digamos que se llevaron un buen baño, porque como paparda ya no se puede decir...

