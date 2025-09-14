Desembarco leonés en Santander

Poco a poco los colores de la Cultural van tomando Santander de cara al partido de este domingo (Campos de Sport, 16.15 horas). La ... afición visitante se reparte por el centro de Santander y El Sardinero en una llegada escalada. No hay grandes concentraciones, en parte porque un error de cálculo en la quedada ha dispersado a los leoneses por todo el centro.

La afición leonesa se había citado a partir de mediodía en la plaza Cañadío. La evolución, la esperada. Un buen puñado de seguidores a la hora incial fijada y cada vez mayor afluencia conforme avanzaba la mañana y se acercaba la hora del partido. Lo madrugador del horario vespertino tampoco invitaba a demorarse demasiado, pero conforme llegaban a partir de mediodía a la zona elegida, los vosotantes comprobaban que los locales aún no han abierto sus puertas, con lo que se han desplazado a Pombo, Peña Herbosa y otras zonas. Siempre con un goteo constante hacia Cañadíol. Conviven así con la afición local, que también ha tenido su propia previa. No con una fiesta organizada, en este caso, pero sí con el 'mañaneo' propio de un partido a las cuatro y cuarto de la tarde.

El corteo organizado por las peñas culturanistas ha traído consigo incluso cierta polémica o malestar por la prohibición que en otras ocasiones ha recibido el racinguismo de hacer su expedición en grupo al estadio a través del túnel de Tetuán o el de Puertochico, pero más allá de ese detalle la jornada transcurre con normalidad y mucha calma en el tercer partido en casa mientras se despachan las 124 entradas que a primera hora quedaban en las taquillas de los Campos de Sport. Todas ellas correspondientes a cesiones de localidades de abonados, porque el aforo disponible de El Sardinero, de no existir este mecanismo, ya se había agotado.

En total, una cantidad no muy lejana a los 1.500 leoneses se han desplazado a Santander. Solo con las entradas enviadas por el Racing ya eran 1.200, a los que hay que sumar quienes las adquirieran de modo telemático, viajaran sin ella (al no ser partido de alto riesgo se han podido vender a través de la web y en taquilla el mismo día del compromiso) y quienes se desplazaran solo como acompañantes.

Conforme avence la mañana el foco de atención se irá trasladado del centro de la ciudad a El Sardinero, si bien una parte de la afición visitante ha optado ya desde su llegada por esperar el partido -y avituallarse- en los alrededores del estadio.