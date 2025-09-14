El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Aficionados de la Cultural, en Cañadío. Aser Falagán
Fútbol | Racing

Desembarco leonés en Santander

Cerca de millar y medio de culturanistas se desplazan a Santander para seguir el partido de los Campos de Sport

Aser Falagán

Aser Falagán

Santander

Domingo, 14 de septiembre 2025, 13:31

Poco a poco los colores de la Cultural van tomando Santander de cara al partido de este domingo (Campos de Sport, 16.15 horas). La ... afición visitante se reparte por el centro de Santander y El Sardinero en una llegada escalada. No hay grandes concentraciones, en parte porque un error de cálculo en la quedada ha dispersado a los leoneses por todo el centro.

