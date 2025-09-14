El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La afición leonesa, en el fondo sur de los viejos Campos de Sport. Mazo
Mi saque de esquina

La pancarta de la Cultural

Un guiño de la afición leonesa al escritor Victoriano Crémer tuvo después mucho significado

Raúl Gómez Samperio

Raúl Gómez Samperio

Domingo, 14 de septiembre 2025, 07:50

No van a compararse con los tifos de La Gradona, pero las pancartas, como las canciones, siguen siendo las dueñas de las expresiones de los ... campos de fútbol que a veces coquetean con la literatura. Gracias a la labor de recuperación del archivo fotográfico de Juan Antonio Mazo, uno de los pioneros del fotoperiodismo en Cantabria, nos detenemos en las pancartas que un grupo de aficionados leoneses trajeron el 12 de diciembre de 1971 a los desaparecidos Campos de Sport con motivo del partido liguero de Segunda que enfrentó al Racing con la Cultural. En una de ellas, los hinchas leoneses recurrieron al poeta, novelista y ensayista Victoriano Crémer (1906-2009), muy respetado en León, que sufrió la represión franquista y mantuvo sentimientos reivindicativos y sociales. «Y dijo Victoriano Cremens -alguien rotuló mal su apellido en la pancarta-: Aquel que quiera subir a Primera División tendrá que contar primero con la Cultu de León».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece un vecino de Los Corrales de 79 años tras salirse de la vía y chocar contra una edificación en Suances
  2. 2 Muere Agustín Ibáñez, exdelegado del Gobierno, en un accidente de moto en Meruelo
  3. 3 Muere Agustín Ibáñez, exdelegado del Gobierno, en un accidente de moto en Meruelo
  4. 4 Santoña llora la muerte de un vecino «querido por todos» y «apasionado» del Carnaval
  5. 5

    Peñas y Gradona protestan por las nuevas restricciones
  6. 6

    Un centenar de vecinos se asocia para frenar el polígono industrial de Laredo
  7. 7

    «José nos ha salvado la vida, ese día nos vimos muertos»
  8. 8

    El Gobierno regional celebra un pacto que el PRC considera una «tomadura de pelo»
  9. 9

    El Festival de Cine de Santander condena, en su apertura, el genocidio en Gaza
  10. 10

    El hijo de la alcaldesa de Bezana, libre tras comparecer ante el juez

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La pancarta de la Cultural

La pancarta de la Cultural