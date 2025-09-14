La pancarta de la Cultural

No van a compararse con los tifos de La Gradona, pero las pancartas, como las canciones, siguen siendo las dueñas de las expresiones de los ... campos de fútbol que a veces coquetean con la literatura. Gracias a la labor de recuperación del archivo fotográfico de Juan Antonio Mazo, uno de los pioneros del fotoperiodismo en Cantabria, nos detenemos en las pancartas que un grupo de aficionados leoneses trajeron el 12 de diciembre de 1971 a los desaparecidos Campos de Sport con motivo del partido liguero de Segunda que enfrentó al Racing con la Cultural. En una de ellas, los hinchas leoneses recurrieron al poeta, novelista y ensayista Victoriano Crémer (1906-2009), muy respetado en León, que sufrió la represión franquista y mantuvo sentimientos reivindicativos y sociales. «Y dijo Victoriano Cremens -alguien rotuló mal su apellido en la pancarta-: Aquel que quiera subir a Primera División tendrá que contar primero con la Cultu de León».

El Racing, entonces dirigido por Manuel Fernández Mora, afrontaba la temporada sin Aguilar, Santillana y Corral, traspasados al Real Madrid. Alguna de las incorporaciones serían a la larga muy provechosas para el club, como las del guardameta Juanjo Santamaría, que llegó desde el Bilbao Athletic; la cesión de los defensas De la Fuente y Espíldora, que procedían del Real Madrid; y Sebas, que había estado cedido en el Barreda.

Con la pancarta de Crémer desplegada por el fondo sur de los Campos de Sport, comenzó el partido. El equipo salió al campo con una alineación formada por Santamaría, De la Fuente, Chinchón, Espíldora, Díaz, García, Barba, Cabello, Sebas, Tasio y Rivero. En la anterior cita en El Sardinero, los racinguistas habían goleado al Real Valladolid (4-0) y regresaban después de haber ganado al Cádiz (0-1).

Las cosas comenzaron muy bien, porque a los dos minutos, un avance de Sebas generó un centro que recogió Rivero para batir al guardameta Bernardo. El gol animó a los racinguistas, que dominaron el juego en la primera parte. Dispusieron de varias ocasiones para aumentar la ventaja, entre ellas varios remates de Sebas. Se entraba bien por las bandas, se disparaba a puerta y había un ambiente donde se presentía un segundo gol. También se reclamó un penalti por derribo a Rivero, pero pasada la media hora, el ímpetu atacante se fue desinflando mientras la Cultural iba asentando su juego. Se llegó al descanso con el 1-0 a favor, pero con sensaciones no demasiado buenas.

En la segunda parte, el Racing desapareció y la Leonesa comenzó a imponerse, acosando el área de Santamaría. Los racinguistas estaban desconcertados, perdían el sitio, no acertaban a sacudirse la iniciativa de sus rivales, vacilaban en sus acciones… Y el gol de la Cultural terminaría llegando. Fue en el minuto 17 de este periodo. Su autor fue una leyenda en el equipo leonés, el delantero centro Marianín, que remató de cabeza un centro desde la banda izquierda. El empate motivó aún más a los visitantes, que continuaron su ofensiva. En una de las internadas de Sebas se produjo un penalti que el árbitro sí pitó, pero García lanzó el balón un poco alto, estrellándose en el larguero. Fue la oportunidad perdida para ganar. Los racinguistas, algo encorajinados, se lanzaron a un ataque desordenado que duró escasos minutos y solo produjo un par de disparos de Tasio y Cabello. Luego la Cultural fue la dueña del balón y de las oportunidades. Los aficionados racinguistas mostraron su enfado, más por el juego deslucido de su equipo en la segunda parte que por el empate final (1-1).

Ni siquiera Javier Menéndez Llamazares, leonés y racinguista que hoy tendrá el corazón partido, sabía de la afición al fútbol de Crémer, el supuesto autor de la frase de la pancarta, pero pasados los años habrá que reconocer que este escritor, que se libró de la pena de muerte por los pelos, tenía una visión muy clara del valor de superar a la Cultural.

En aquella temporada 71-72, el Racing no pudo ganar en ninguno de los dos partidos (en León los santanderinos salieron derrotados por 2-0) y la Primera se quedó demasiado lejana. Pero en la siguiente, el Racing de Maguregui superó a los leoneses en los Campos de Sport (2-1) con goles de Martín y Antonio Gento, y en el entonces denominado estadio Antonio Amilivia (1-2) con los tantos marcados por Portu y Docal. Y el Racing subió a Primera. Gracias a Crémer ya sabemos lo importante que es ganar a la Cultu.