José Alberto hace indicaciones sobreel campo 1 de La Albericia. Javier Cotera

El Racing busca el repóquer

Los verdiblancos reciben en plena racha y con un estadio a rebosar de victorias a una Cultural Leonesa que todavía no ha ganado y suma un punto | Los de José Alberto, con trece goles a favor en solo cuatro partidos de Liga, tienen esta tarde a las 16.15 la posibilidad de afianzar el liderato

Aser Falagán

Aser Falagán

Santander

Domingo, 14 de septiembre 2025, 02:00

Un Racing que se debate entre el entusiasmo por un extraordinario arranque y la prudencia escarmentada de los dos últimos años, aspira esta tarde (16. ... 15 horas) al repóquer en el quinto partido de Liga. Con un equipo que cuenta sus compromisos por victorias y recibe en casa al colista, el pronóstico de cualquier quinielista sería un uno, pero el fútbol no es la Quiniela, aunque la salpimente. Si no, también los futbolistas y entrenadores modestos, e incluso algún hincha serían millonarios. Aun así, los de José Alberto son indiscutibles favoritos en el duelo de esta tarde (Campos de Sport, 16.15 horas), en el que incluso se puede registrar el tercer lleno técnico del curso.O, lo que es lo mismo, que en las taquillas se pegue el letrero con la leyenda 'Localidades agotadas', como ya ocurrió ante el Castellón y el Ceuta.

