El Racing busca el repóquer

Un Racing que se debate entre el entusiasmo por un extraordinario arranque y la prudencia escarmentada de los dos últimos años, aspira esta tarde (16. ... 15 horas) al repóquer en el quinto partido de Liga. Con un equipo que cuenta sus compromisos por victorias y recibe en casa al colista, el pronóstico de cualquier quinielista sería un uno, pero el fútbol no es la Quiniela, aunque la salpimente. Si no, también los futbolistas y entrenadores modestos, e incluso algún hincha serían millonarios. Aun así, los de José Alberto son indiscutibles favoritos en el duelo de esta tarde (Campos de Sport, 16.15 horas), en el que incluso se puede registrar el tercer lleno técnico del curso.O, lo que es lo mismo, que en las taquillas se pegue el letrero con la leyenda 'Localidades agotadas', como ya ocurrió ante el Castellón y el Ceuta.

Las de la Quiniela no son las únicas apuestas del fútbol. También están las porras. Y las que cotizan con el Racing son las que le auguran una portería a cero.En su arrollador comienzo, a una media de tres tantos por partido, los cántabros también se han llevado unos cuantos golpes. A una media de 1,5 por duelo. Mientras el equipo sea tan efectivo, no supone un problema y resulta hasta divertido; inyecta emoción a los partidos. Lo que pasa es que a los entrenadores, y también a los hinchas, lo que les gusta es ganar. De ahí que José Alberto esté afanado en cortar el problema. Comenzó a trabajar en la fórmula la temporada pasada, en ello sigue y frente a una Cultu que solo ha marcado un gol en estas cuatro primeras jornadas de Liga aspira a su primer rosco, que en este caso es bueno.

El primer paso es la intensidad en el arranque. No recibir el primer golpe. El Racing ha demostrado que sabe superarlo, pero su entrenador, que el viernes insistía sobre la idea, no pudo ser la semana pasada más claro: el equipo ha demostrado que se recupera bien de los golpes, pero tiene que ser el que golpee antes. Comenzar los partidos a remolque es un lastre.

Ampliar

Así que nada de autoconfianza: «No veo al equipo con ninguna seña de que exista relajación. Lo veo concentrado, con un nivel de exigencia alto y ganas de que llegue el partido», añadía el técnico asturiano en plena búsqueda de ese repóquer de victorias que le haga aún más líder.

Incógnitas

Para buscarlo, un JAL que pocas veces tuvo tantos triunfos en el mazo esconde bien sus cartas. Prever el equipo que dispondrá sobre el césped de los Campos de Sport es un ejercicio de alquimia. Casi como acertar la Quiniela. Solo lo saben su equipo y tal vez, solo tal vez, los futbolistas. Los nuevos ya llevan al menos una semana entrenando, ha recuperado a los internacionales y arrastra, eso sí, las lesiones de Arana y un Maguette que no se termina de recuperar, pero tras el cierre de mercado de un Chema Aragón que con ese pleno de victorias se siente muy cómodo, en La Albericia tiene mucho donde elegir.

En primer lugar, en la defensa, donde la batalla por la titularidad promete ser muy intensa esta semana. No solo en la parcela central, donde resulta evidente, sino también, al menos, en el lateral izquierdo. La ausencia de Salinas abrió la puerta a Mario, y aunque el internacional es a su regreso el teórico titular, no se puede descartar que ante un adversario teóricamente más débil y en casa el técnico opte por un carril más incisivo. Tampoco es descabellado que Michelin sea titular por primera vez en este curso en detrimento de Mantilla.

De hecho, uno de los escasísimos peros que se puede poner al equipo es que, pese a jugar con dos centrales trasladados a los laterales y, por lo tanto, con una defensa más guarnecida, siempre encaja goles (seis en cuatro partidos, anulados por el espectacular registro de dianas a favor). Así que variantes hay infinidad, incluso formar con defensa de tres o de cinco. ¿Prefiere sacar el balón jugado desde la zaga o buscar a los mediocentros? La plantilla tiene futbolistas y automatismos para ambas cosas.

Quien apunta a regresar al equipo, ya sea en la mediapunta o de nuevo como organizador, es Peio Canales. Si es en un caso, JAl deberá sentar a Puerta o Aldasoro. En el contrario, devolver a Íñigo Vicente a la banda con Marco Sangalli, el chico para todo, como gran damnificado.

Hasta en la delantera cabe la duda razonable. Sentar al Pichichi Villalibre, máxime con Arana lesionado, parecería un anatema... Si no fuera porque ya ocurrió en la segunda jornada y porque Jeremy se destapó la semana pasada marcando dos goles en el segundo tiempo y lleva tres en dos jornadas. Qué bueno que se quedó. El Búfalo apunta a titular, claro, pero nada es imposible. Para más preguntas, a JAL.

El rival

La Cultu llega con chichonera, pero sin miedo. Y en su expedición, con el exverdiblanco Jordi Mboula.Tiene otros tres en la plantilla pero todos ellos lesionados: Manu Justo, Eneko Satrústegui y Rafa Tresaco Tresaco. Estos dos últimos, lesionados. Yel cántabro Nico Toca, en la convocatoria.

Lo hacen en un equipo al que se le está haciendo bola la reentrada en la categoría de plata, como le ocurría a los verdiblancos hasta hace muy poco tiempo, y que llega, en palabras de JAL, «herido». Pero como JAL siempre insiste en que no se fía de ningún rival –y aunque suene a tópico, hace bien–, tampoco se fía de la Cultural y Deportiva, que acaba de fichar ya fuera de mercado a Lucas Ribeiro como último refuerzo estival.

Si el Racing apuró las últimas fechas de mercado, más aún lo han hecho los leoneses, que incluso han jugado el miércoles un amistoso en Alcorcón para ir acoplando a los nuevos. Algo nada habitual, ya con un mes de competición completado.

«Las distancias en Segunda División son mínimas», advertía el viernes Raúl Llona a medio camino entre la reflexión y la arenga indirecta a los suyos. Ante lo que define como «un reto muy atractivo». «El Racing es un equipo con muchísima pegada y jugadores diferenciales; vamos a intentar que no tengan tanta libertad y que no les llegue el balón en buenas condiciones».

En un duelo estadístico, el equipo menos goleador se enfrenta a uno que siempre encaja, pero siempre gana. Una oportunidad propicia para que los racinguistas rompan el gafe. Claro que encajar poco importa si se marca uno más que el rival. Y resulta más divertido.