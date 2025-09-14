El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Jordi Mboula, con camiseta vintage del Racing.

Mboula, el talentoso futbolista virtual

El catalán regresa a los Campos de Sport como visitante, fichado por una Cultural en la que glamour, trayectoria y calidad le hacen candidato a jugador franquicia

Aser Falagán
Marcos Menocal

Aser Falagán y Marcos Menocal

Santander

Domingo, 14 de septiembre 2025, 02:00

Con la Cultural llegará mañana y con aspiraciones de ser titular, después de debutar ya la semana pasada, a los pocos días de su fichaje, ... Jordi Mboula. El catalán, refuerzo de lujo en la temporada del retorno y después, en su segunda etapa, alternativa al lesionado Andrés, dejó muy buen recuerdo enSantander e incluso pareció por momentos un futbolista fuera del alcance económico del club. El crecimiento exponencial del Racing ha cambiado la perspectiva y ahora llega como visitante, mientras aquel Andrés Martín con el que competía por el puesto se ha ganado el cartel de estrella de la categoría y marca desde el extremo casi más goles que los delanteros en este Racing coral.

