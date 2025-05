Un especialista en situaciones de urgencia

Kevin Barquín Santander Sábado, 24 de mayo 2025, 02:00 Comenta Compartir

En el fútbol, hay entrenadores de proyecto y entrenadores de urgencia. José Luis Oltra (Valencia, 1969) pertenece al segundo grupo. Es de esos técnicos con experiencia y capacidad para gestionar situaciones límite. El valenciano, a lo largo de más de dos décadas de carrera, ha dirigido a históricos del fútbol español y ha vivido casi todos los escenarios posibles en este deporte. En su currículum, quedan registrados ascensos memorables, como el que logró en La Coruña en la temporada 2011-2012, cuando consiguió también el récord de puntos de la competición, que aún sigue vigente -91 puntos-. Pero no todo iba a ser alegría en su carrera. También hubo descensos dolorosos y hasta entrenamientos vía 'Zoom' en plena pandemia. Esto último, con el Racing. En 2020, antes de que el Mundo se paralizase por el coronavirus y tras sustituir a Cristóbal Parralo, cogió al equipo cántabro con el objetivo de lograr la permanencia en Segunda División.

Su debut fue inmejorable: victoria por 0-1 a domicilio ante el Almería. Tres puntos que hicieron que el racinguismo ganase en optimismo, ya que todavía el calendario marcaba el mes de febrero. Había esperanzas en El Sardinero. Pero solo cinco jornadas después, la pandemia interrumpió la competición y, cuando esta volvió, lo hizo sin público, con protocolos estrictos y en un contexto muy complicado. Unas condiciones que hicieron sufrir al Racing porque, pese a su leve mejora, acabó descendiendo de categoría tras haber logrado la gesta de subir a Segunda en la anterior temporada.

Oltra también ha dirigido a Castellón, Levante, Ciudad de Murcia, Almería, Mallorca, Córdoba y Granada. Fue en Tenerife donde vivió una de sus mayores alegrías. El ascenso a Primera División en 2009. En su haber figuran también siete descensos, un reflejo de que Oltra ha sido, en muchas ocasiones, el hombre llamado a afrontar las misiones más estrictas y complejas.

Más recientemente, ha vivido su primera experiencia internacional en el AEK Larnaca de Chipre, donde no solo se adaptó a una nueva cultura futbolística, sino que también disputó competiciones europeas.

Esta temporada Oltra, a sus 56 años, ha vuelto a ser el elegido para afrontar una situación crítica. En la jornada 24 de Segunda División, el Eldense lo incorporó como técnico tras la destitución de Daniel Ponz y con el objetivo de lograr permanecer en el fútbol profesional. Su debut, de nuevo, fue un golpe sobre la mesa. Victoria por 0-1 en el Heliodoro Rodríguez López ante el Tenerife, precisamente uno de los clubes a los que entrenó el técnico valenciano. La ley del 'ex' también hace de las suyas en los banquillos. Ahora, a falta de dos jornadas para el término de la campaña, la salvación no depende de ellos mismos. «Creo en los milagros y en el fútbol se suelen dar. Están escritos por gente que no sabemos quienes son, pero que son muy buenos escribiéndolos», bromeaba en la última rueda de prensa Oltra, poco después de declararse católico practicante. Frente a la fe, la realidad. Necesitan recortar cuatro puntos con el Zaragoza y con solo media docena en juego.

El partido de mañana a las 18.30 horas en el Nuevo Pepico Amat se antoja fundamental tanto para eldenses como para cántabros. En juego estará la salvación y la presencia en los play off.

Además de su faceta táctica, Oltra es conocido por su educación y cercanía, tanto en el trato con la plantilla como con los medios de comunicación. Participa con frecuencia en tertulias deportivas y es activo en redes sociales.