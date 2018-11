Fútbol | Copa del Rey «Nos ha faltado lo último, finalizar las jugadas» Ania se desgañita durante el partido. / Javier Cotera Iván Ania se mostró «orgulloso» de sus jugadores porque en algunas fases del partido, el Racing fue «superior» al Betis MARCO GARCÍA VIDART Santander Viernes, 2 noviembre 2018, 13:32

Llegó a la sala de prensa de los Campos de Sport sin voz. Una botella de agua le hizo recobrar lo justo para atender a los periodistas. Iván Ania estaba afónico, pero apenas cabía en sí de contento. Porque su Racing había plantado cara a todo un Betis, a uno de los equipos que más posesión de balón atesora en toda Europa y todo un Primera División. «Orgulloso de lo que vi en el campo. Aunque no contento, porque mi intención era ganar. Pero es que en algunas fases del partido, sobre todo en la primera parte, el Racing ha sido superior al Betis. Por eso estoy orgulloso. Por el equipo y también por la afición».

El asturiano no tenía dudas sobre lo que le faltó a los verdiblancos para haber obtenido un mejor resultado ante los béticos. «Nos ha faltado finalizar. Lo último. Ese último control, el último pase. Ahí está la diferencia entre categorías». El entrenador verdiblanco afirmó que tenía muy claro el esquema para encarar este primer encuentro de los dieciseisavos de la Copa del Rey. «Era un 4-4-2, porque para su inicio de juego, con tres centrales, dos delanteros van mejor. Durante la semana lo estuvimos entrenando. El partido lo tenía bastante estudiado. Pero la alineación no la he decidido hasta hoy -por ayer- por la mañana. Tenía que ver cómo evolucionaban los jugadores que estaban tocados». A pesar de la euforia que poco a poco se iba generando durante la semana, Ania afirmó que el apostar por un equipo prácticamente igual al del pasado sábado no se debió a esa mayor ilusión que se palpaba en la capital cántabra ante el partido. «Eso no condiciona mis alineaciones».

El orgullo del preparador asturiano también se debía a que su equipo había sido fiel a su estilo, que no lo había variado por enfrentarse a un rival de categoría superior. «Tenemos un estilo de juego que no podemos cambiar. Cuando nos han obligado a ello, no nos hemos sentido cómodos. Y en este partido contra el Betis, más que nunca, debíamos tener esa personalidad, jugando como lo hemos hecho. En esa primera parte, con las llegadas entre líneas de Álvaro Cejudo y Enzo Lombardo, el equipo ha estado muy bien».

«Vamos a ir a Sevilla a competir. La eliminatoria está abierta», afirma el técnico verdiblanco

Ania no quiso entrar en más detalles sobre la labor del colegiado, Prieto Iglesias. Despachó la pregunta de forma elegante. «Más que influir en el resultado, lo que ha hecho es minar un poco la moral». Pero al punto añadió que «sería de cutres pensar en el árbitro con lo que ha hecho el Racing».

En cualquier eliminatoria, ante quien sea, un 1-0 o un 0-1 significa que todo está por decidir. E Iván Ania no renuncia a nada para dentro de poco más de un mes en el Benito Villamarín. «Igual que competimos en los Campos de Sport, vamos a ir a competir en Sevilla. La eliminatoria está abierta completamente». Nada más terminar, tocaba ya pensar en la Liga. En ese partido del domingo en el Stadium Gal ante el Real Unión de Irún. Apenas dos días y medio para recuperar las fuerzas de cara al gran objetivo de este Racing, la Liga. Aunque Ania tenía buenas noticias. «Creo que Kitoko, Segovia y Rulo podrán jugar en Irún». A la localidad guipuzcoana se irá a buen seguro con las fuerzas justas, pero con la moral con las nubes. El Racing es capaz de tratar de tú a tú a todo un equipo de Primera que juega competición europea.