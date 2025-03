El golaveraje, un punto invisible que persigue al Racing

La 'Hypertensiones' se ha ganado a pulso el sobrenombre y cada fin de semana demuestra que es una de las ligas más ajustadas del planeta, ... si me apuran, con equipos que pelean hasta el último día de competición por hacerse con una de las dos plazas que dan derecho al ascenso directo. O lo que es lo mismo, con el liderato y el segundo puesto. El Racing ha sido líder la mayor parte de la temporada y aunque ahora está en la cuarta plaza, todo puede cambiar en una jornada. Los verdiblancos aspiran a lograr algo grande, pero caminan con una piedrecita en el zapato en su lucha por el ascenso directo, el golaveraje, ese punto invisible que puede decidir cómo finaliza una temporada. Y más en el caso del Racing, que lo tiene perdido con Mirandés y Elche, dos de los tres primeros que actualmente lideran la tabla.

La diferencia de goles es una regla escrita en letra pequeña, pero que importa cuando la Liga se aprieta y todo se decide por detalles. Y ahora, con los de José Alberto peleando por entrar de nuevo en la zona de privilegio, esa cuenta pendiente con Mirandés y Elche es como una alarma encendida al dejar escapar una ventaja crucial ante dos de sus tres competidores. Contra los burgaleses ni en El Sardinero ni en Anduva lograron sacar algo positivo. Un 0-1 en casa y un 2-1 en Miranda, lo que les deja en clara desventaja en caso de empate a puntos en la pelea por el primer o segundo puesto. Incluso en la zona de play off. Contra el Elche el panorama no es mucho mejor. En el Martínez Valero el Racing encajó un doloroso 3-0 y aunque en los Campos de Sport logró vencer 2-0 el balance sigue siendo negativo.

¿Qué significa esto? Que si la temporada acaba con el Racing y alguno de estos dos equipos igualados, la balanza no se inclinará a favor de los cántabros. Y en una categoría donde el ascenso directo vale oro y el play off de ascenso puede convertirse en un campo de minas, cada detalle cuenta. Así que la cita del próximo domingo 6 de abril en el Ciutat de Valencia (16.15 horas) adquiere tintes casi de una final anticipada. El Racing tiene que visitar al Levante, que es ahora mismo el líder de la Liga.

Ante los valencianos la historia es distinta y todavía no está escrita del todo. En El Sardinero los cántabros se impusieron por la mínima (1-0) y ahora toca plantarse en Valencia y dejar las cosas claras. Los de José Alberto deberían ganar para quedarse tranquilos y en el peor de los casos el resultado le obliga a no perder por más de un tanto si quiere al menos empatar la diferencia de goles particular. Esta última opción no es la ideal, pero si se diera el caso, no perder la ventaja puede ser igual de importante que ganar. Sería sumar ese punto invisible que se traduce en un respiro de alivio a final de curso.

El Racing visitará el Ciutat de Valencia con la etiqueta de ser el mejor visitante de la competición, pero la estadística tiene algo de trampa, porque en la segunda vuelta los verdiblancos hasta ahora solo han ganado un partido fuera de casa, ante el Córdoba de Iván Ania (1-2).

El caso es que en las diez jornadas que quedan por delante el Racing tiene aún la oportunidad de corregir el rumbo en su particular guerra matemática. Si se calcula el golaveraje con los equipos de las ocho primeras plazas, también hay que viajar a Aragón para medirse al Huesca -quinto- con la obligación de vencer, y por más de un tanto, ya que el resultado en El Sardinero fue una derrota con gol del exracinguista Soko (0-1). La revancha, en la jornada 36.

Menos problema ofrece el Oviedo -sexto-, que cayó en los Campos de Sport (1-3) y tiene la pelota en su tejado. La cosa cambia ante el Almería -séptimo-, que no pasó del empate en Santander (2-2) y espera al Racing en el Power Horse Stadium en la jornada 40. El Racing cierra la Liga ante el Granada -octavo- y ahí sí que tiene una tarea complicada, porque los andaluces le endosaron un 3-0 en su estadio, así que en El Sardinero los de José Alberto deberían darse un festín de goles para doblegar los números a su favor. El caso es que ahí, en ese rincón escondido del reglamento, se está librando una batalla invisible que el Racing no puede permitirse perder.