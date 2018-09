Iván Ania: «Nadie sale reforzado de estas situaciones, aquí todos somos uno» Javier Cotera El entrenador del Racing destaca la verticalidad de los dos jugadores de banda del Deportivo Vitoria que «pueden marcar la diferencia» el domingo EFE Viernes, 21 septiembre 2018, 17:40

El entrenador del Racing de Santander, Iván Ania, ha «quitado hierro» a la polémica surgida tras filtrarse, «desafortunadamente», su charla a los jugadores al finalizar el encuentro ante el Izarra, y ha matizado que «nadie sale reforzado de estas situaciones». «Aquí todos somos uno, con el mismo objetivo», ha dicho.

«Es un tema olvidado y más que solucionado, no vamos a hacer un mundo de donde no lo hay», ha añadido el técnico asturiano, que ha zanjado el tema señalando que él fue «el máximo responsable» de lo ocurrido en Estella porque, a su juicio, no encontró soluciones para que el equipo no se metiera atrás.

Ania, que ha comparecido en rueda de prensa, también ha querido sacar algo positivo del partido ante el Izarra, donde en su opinión el equipo cuajó la primera mejor parte desde que es entrenador del Racing, y ha asegurado que lo de la segunda parte «no les va a volver a suceder».

Sobre su próximo rival, el Club Deportivo Vitoria, ha destacado las verticalidad de sus dos jugadores de banda, «que marcan diferencias», y cree que la clave estará en «quitar el balón» a los vitorianos.

«No será igual que el Izarra, son equipos totalmente opuestos. El Vitoria es un equipo que le gusta jugar, se siente cómodo con el balón», ha explicado.

Iván Ania también ha hecho una valoración del inicio de temporada y, aunque ha indicado que es «muy temprano», considera que el Racing podría llevar algún punto más y el equipo «transmite confianza y está creciendo».