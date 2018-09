Se acabaron las rotaciones Jerín, Juanjo y Jon Ander encabezan los ejercicios físicos en La Albericia. / Alberto Aja Solo el rival y el campo, de hierba artificial, pueden condicionar el once tipo de Iván Ania MARCOS MENOCAL Santander Viernes, 21 septiembre 2018, 07:28

Jornada cinco. Con 33 partidos por delante puede resultar exagerado pensar así, sin embargo Iván Ania lo tiene muy claro. El asturiano sabe que el Racing se lo juega todo en la Liga y aunque sus rotaciones y cambios con motivo de la Copa han obtenido un resultado mejor que bueno, el domingo vuelve a actuar en un escenario en el que no quiere fallos. Y vaya si le sientan más los fallos. En tan solo seis partidos -cuatro de Liga y dos de Copa- el entrenador ha mostrado sus preferencias y debilidades. Han jugado todos los jugadores de la plantilla salvo Jagoba Zárraga, el portero suplente, y ninguno ha desentonado. Pero Ania tiene ya un equipo tipo que salvo sorpresas se repetirá este domingo. Iván Crespo; Buñuel, Gil, Jordi Figueras, Julen; Kitoko, Sergio Ruiz; Cayarga, Quique Rivero, Enzo; Jon Ander. Con Iván Crespo no hay debate. Con el consabido riesgo a equivocarse las estadísticas señalan que ese once inicial será el que juegue el domingo ante el Vitoria a domicilio.

A estas alturas, con dos eliminatorias coperas como bagaje, a Zárraga le ha quedado claro que su presencia por el momento está reservada a paliar cualquier contratiempo de su colega. En defensa ocurre muy similar; Aitor Buñuel, Jordi Figueras, Óscar Gil y Julen Castañeda son el plan A. Ania ha utilizado a Rulo y a Olaortua en diversas ocasiones, pero en estos momentos el cuarteto mencionado parte con ventaja.

En el centro del campo es donde el equipo ha sufrido más rotaciones, aprovechando tanto la versatilidad de algunos futbolistas como la posibilidad de sacar partido a los distintos sistemas. En la zona ancha, el técnico asturiano ha utilizado un dibujo con dos pivotes, con tan solo uno o incluso con tres hombres en línea.

El técnico ensayó ayer con dos delanteros, Jon Ander y Dani Segovia, como medida alternativa

La decisión de armar un centro del campo más o menos poblado ha sido la llave de un estilo u otro, y de hecho la posibilidad de jugar con un delantero o con dos ha estado influida en buena parte por cómo se ha organizado la sala de máquinas. Pero aún así, la pareja de pivotes de partida, la teóricamente titular, es la que forman Kitoko y Sergio Ruiz.

Y para el domingo es probable que recupere su sistema 4-2-3-1, con el que ha sumado en Los Campos de Sport de El Sardinero los seis puntos que se han disputado. Ante la Real Sociedad, fueron el belga y el cántabro quienes ocuparon la medular, mientras que frente al Arenas Sergio se emparejó con su paisano Quique Rivero tras la recaída de última hora del belga. De partida el primer dúo es el teórico titular, pero el rendimiento de este último hace que sus posibilidades hayan aumentado.

Nico Hidalgo se retiró del entrenamiento con molestias y está pendiente de evolución

Lo mismo ocurre con Rafa de Vicente y Nico Hidalgo, que han presentado sus credenciales en cuanto han podido. Bendito problema -dirá Ania- tener que decidir entre un ramillete de jugadores que han cumplido. Este último se retiró ayer con unas molestias en un aductor, aunque no parecen graves y estará disponible mañana para entrar en la lista. Finalmente, en la delantera Jon Ander es el atacante referencia. Ahora bien, la eficacia de Dani Segovia le ha colocado cerca del '9'. De hecho, el entrenador asturiano ensayó ayer tácticamente un dibujo con los dos arietes, algo que no le ha funcionado bien lo poco que lo ha utilizado, pero que puede ser un intento de tener un plan B por si fuera necesario.

El sistema 4-4-2 no es el preferido de Ania para este Racing. Lo probó en pretemporada y tuvo que recapacitar y volver a usar un dibujo con presencia de jugadores más habilidosos en segunda línea para conseguir lo que quiere: dominar los partidos. Precisamente por esta razón, repetida una y mil veces, de priorizar ser el equipo que marque el tempo en los duelos, el Racing de Liga tiene tendencia a jugar con futbolistas de buen manejo de balón. Con la ausencia de Cejudo -lesionado y de nuevo descartado- esa figura del segundo delantero se la reparten varios futbolistas: Enzo, Quique Rivero, Rafa de Vicente... Cualquiera de los tres ya ha jugado en esa zona y el rendimiento ha sido óptimo.

Ania ve la Liga como la base del proyecto y las oportunidades las reserva para la Copa

En cualquier caso, el cuerpo técnico se toma la Liga como el escenario perfecto para no probar nada que no haya sido testado; para eso está la Copa. Y en ese sentido, la aparición de Olaortua en el centro de la zaga y de Dani Segovia en el ataque responde a decisiones puntuales para contrarrestar el poderío del rival. El central jugó ante el Arenas para frenar su juego aéreo y el delantero lo hizo en Estella por lo mismo.

Tan solo la superficie en la que se juega el domingo -hierba sintética aunque mucho más moderna que la de Estella- pone en cuarentena todo lo dicho. Es cierto que en Llodio -donde juega el filial del Eibar esta temporada- el campo es más ancho y en mucho mejor estado que el del Izarra, pero Ania buscará jugadores que se amolden bien a esas características, de ahí que podría estar un tanto falseado el once tipo. De lo que no hay duda es de que en Liga, ya no hay rotaciones.