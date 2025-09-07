El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Jeremy, qué bueno que te quedaste

De cedible a infalible ·

Dos goles en un minuto del canterano inician la remontada en un mal partido que el Racing perdía con merecimiento pese a jugar con un futbolista más desde el minuto 27. El triunfo en Almería deja al equipo líder en solitario

Sergio Herrero

Sergio Herrero

Santander

Domingo, 7 de septiembre 2025, 21:12

Hace una semana, Jeremy tenía las maletas hechas. Por lo que pudiese pasar. Si Arana no estuviera lesionado, probablemente habitaría ahora en otro continente. Al ... otro lado del Estrecho. Seis días después, el canterano se convirtió en héroe verdiblanco y en uno más en la carrera por el Pichichi. Así, de repente. En un minuto. Lo que tardó en meter al Racing en un partido al que el equipo prácticamente no había comparecido. Ni con un futbolista más. Dos goles instantáneos lo cambiaron todo. En Ceuta se tiran de los pelos por lo que se les ha escapado y en Almería, el camargués afianza a los de José Alberto en su liderato ya en solitario. Qué bueno que te quedaste.

